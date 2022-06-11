«Нижний Новгород» переименовался в «Пари НН». «Сатурн-REN TV», «Торпедо-ЗИЛ» – и это еще не все коммерческие названия в РПЛ

На днях РФС объявил, что согласовал с «Нижним Новгородом» переименование. Теперь клуб будет называться ФК «Пари НН» – из-за контракта с букмекерской компанией «Парибет».

«Все договоренности между сторонами уже достигнуты. Теперь смену названия должен утвердить РФС. За счет этой сделки клуб планирует полностью уйти с бюджетного финансирования», – передавал «Чемпионат» со ссылкой на свои источники. Хорошо, если так.

В истории российского элитного футбола были несколько команд, которые носили названия спонсоров в названиях. Вспоминаем вместе.

«КАМАЗ»

Клуб из Набережных Челнов, который был основан на базе одноименного завода, выступал в российской вышке с 1993 по 1997 год. Компания финансировала клуб до 2012 года, но даже после прекращения сотрудничества «КАМАЗ» отказался от переименования. Лучший результат – 6-е место в чемпионате-1994.

«Лада»

Тольяттинский клуб, спонсируемый компанией «АвтоВАЗ», также провел в высшей лиге не так много времени: играли в элите в сезоне-1994 и сезоне-1996. Сейчас клуб носит название «Лада-Тольятти» – а в последнем розыгрыше ФНЛ-2 команда заняла последнее 15-е место.

«Локомотив Эрэтиспорт»

Нижегородский «Локомотив» в первом же розыгрыше чемпионата России (1992 год) финишировал на шестом месте. Тогда клуб носил название «Локомотив Эрэтиспорт» – его спонсировала итальянская компания «Эрэтиспорт». Весной 1992-го нижегородцы на буро-зеленой жиже стадиона «Локомотив» отобрали очки почти у всех соперников (даже у «Спартака») и вышли в финальную часть, где боролись за чемпионство.

Уже в следующем сезоне итальянская компания исчезла из названия клуба. Нижегородцы играли в высшей лиге до 1997 года – вылетели в 1998-м, но сезон-1999 и сезон-2000 снова отыграли в элите. Через пять лет клуб расформировали.

«Торпедо-ЗИЛ»

«Торпедо-ЗИЛ» основали в 1997 году, когда генеральный директор ЗИЛ Валерий Носов захотел возродить заводскую команду, права на которую полностью принадлежали бы заводу. В 2001 году команда попала в высшую лигу, а уже в 2002-м ЗИЛ продал клуб структурам «Норильского никеля». Результатом – переименование сначала в «Торпедо-Металлург», а затем в «Москву».

«Сатурн-REN TV»

Раменский «Сатурн» два сезона в элите выступал с названием телеканала «Рен-ТВ» и проводил матчи под голос Александра Елагина («Рен-ТВ» показывал все домашние матчи). Получилось неплохо – в сезоне-2002 заняли шестое место, а в сезоне-2003 – седьмое. Соглашение с телеканалом досрочно разорвали зимой 2004 года – по инициативе клуба.

«Луч-Энергия»

Владивостокский «Луч» участвовал в первом розыгрыше чемпионата России, но удержаться в элите с первого раза не получилось. В вышку команда вернулась только в 2006 году уже под названием «Луч-Энергия» – тогда клуб спонсировала «Дальневосточная энергетическая компания». В том же году владивостокцы показали свой лучший результат – седьмое место в элите.

Уже в 2008 году «Луч-Энергия» вылетела из РФПЛ – и больше не возвращалась.

«Торпедо-Лужники»

В 1996 году собственник московского «Торпедо» – ЗИЛ – продал клуб ОАО «Лужники». Под названием «Торпедо-Лужники» клуб играл в сезоне-1996 и 1997 – заняли 11-е и 12-е места. Уже в 1998 году слово «Лужники» из названия убрали.

Фото: fcnn.ru; vk.com/kamaz_chally.ru; РИА Новости/Виталий Аньков; premierliga.ru