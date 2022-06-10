Новый тренер «Спартака» Абаскаль: спас «Лугано» от зоны вылета, проиграл 6 из 11 матчей в Греции, поднял «Базель» с 3-го места на 2-е

Внезапно.

«Спартак» неожиданно объявил нового тренера – им стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль, который с февраля работал с основной командой «Базеля» и о котором до пятницы в России мало кто слышал.

•‎ От объявления об отставке Ваноли до назначения Абаскаля прошло всего 13 часов – очевидно, что «Спартак» заранее знал о желании Ваноли уйти и давно подыскивал ему замену. Хотя еще 30 мая называл сообщения о расставании с итальянцем фэйком.

•‎ Сам Абаскаль попрощался со своим прошлым клубом – «Базелем» – за час до объявления в «Спартаке».

•‎ Вообще Абаскаль со следующего сезона должен был взять молодежную команду «Базеля». Об этом рассказал швейцарский клуб: «Планировалось, что Абаскаль возглавит команду U21. Однако сейчас он попросил о расторжении контракта, так как захотел посвятить себя новому вызову, и «Базель» выполняет его пожелание», – отмечается в заявлении клуба.

•‎ «Спартак» – шестой клуб в карьере Абаскаля. До этого он тренировал швейцарский «Кьяссо» во втором дивизионе, «Лугано» – в высшем, затем поработал в «Асколи» из Серии Б, в греческом «Волосе», вернулся в Швейцарию, где стал вторым с «Базелем» в этом сезоне, а теперь – «Спартак».

•‎ Трофеев в его карьере нет , да и нигде он не задерживался дольше нескольких месяцев, кроме «Кьяссо» из второй половины швейцарской ФНЛ.

«Лугано» он помог за 19 матчей подвинуться от зоны вылета (от 1 очка до 7). В «Асколи» дважды исполнял обязанности главного (1 победа и 2 поражения), но на второй заход выпал перерыв на ковид – и летом он ушел из клуба, боровшегося за выживание. Греческий «Волос» – тоже совсем не гранд, команда болталась в нижней половине таблицы, там он отработал с лета по декабрь 2021-го (4 победы, 1 ничья и 6 поражений в 11 матчах)

•‎ Главный успех в карьере Абаскаля – второе место с «Базелем» в прошлом сезоне. Правда, в Лиге конференций он сразу вылетел от «Марселя», проиграв два матча из двух, в чемпионате – 5 побед, 7 (!) ничьих и 2 поражения. Такой результат помог «Базелю» подняться с третьего места на второе, но не больше – отставание от «Цюриха» только увеличилось (в итоге – 14 очков).

•‎ Абаскаль – четвертый иностранный тренер в «Спартаке» подряд (это самая длинная серия для тренеров-легионеров) и второй испанец. Первым был Унаи Эмери – как вы помните, хоть он и вывел команду в группу Лиги чемпионов, но закончил «тренеришкой».

•‎ Кстати, в «Спартаке» уже был тренер, пришедший сразу после «Базеля» – Мурат Якин. Правда, швейцарец ехал в Россию в статусе двукратного чемпиона Швейцарии. Но в России у него не получилось абсолютно: «Спартак» закончил шестым, а с Якином по окончании сезона попрощались.

•‎ С приходом Абаскаля свое место в старте «Базеля» потерял Федор Чалов. При Патрике Рамене он вышел в старте в трех матчах из трех, а при Абаскале – в 6 из 16. Более того, в трех играх он не получил ни минуты, оставаясь в запасе. За совместный с Абаскалем отрезок Чалов забил 3 гола и сделал 1 ассист.

•‎ Абаскаль станет самым молодым тренером «Спартака» и побьет рекорд Доменико Тедеско – тот провел свой первый матч в 34 года, Абаскалю будет на момент дебюта всего 33 (это еще и третье место в РПЛ).

«Убежден: мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы. Несмотря на свой еще молодой возраст, Гильермо имеет уже немало опыта. Наш новый главный тренер пока не в России, но с сегодняшнего дня он уже полностью вовлечен в подготовку «Спартака» к новому сезону», – объяснил неожиданный выбор Лука Каттани.

Фото: globallookpress.com/Marc Schumacher, MANUEL GEISSER