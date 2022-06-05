Где клубы РПЛ проведут сборы? 15 команд – в России, «Оренбург» – в Турции

Контраст.
Большинство команд РПЛ привыкли проводить предсезонные сборы вне России – самой популярной точкой была Австрия. Перед сезоном-2022/23 с выездом за пределы России стало тяжело – из-за санкций и, как следствие, закрытого для российских самолетов неба в ряде стран.
Именно поэтому почти все клубы из российской элиты в летнее межсезонье остались внутри страны – будут проводить сборы на клубных базах. За исключением «Оренбурга» – новичок РПЛ поедет в Турцию, расположится под Анкарой.
Почему ездили именно в Австрию?
На этот вопрос понятно отвечал Юрий Семин.
«Австрию все выбирали из-за великолепных полей, комфортной погоды, мягкого горного климата и обилия соперников. Сами игроки говорили, что им комфортно там готовиться к сезону и восстанавливаться», – говорил бывший главный тренер «Локомотива».
Руководитель компании по организации сборов «Спортлэндтур» Ирина Полянская в интервью «Чемпионату» рассказывала о преимуществах Австрии: «Главный – всегда можно найти хороших спарринг-партнеров. Партнеры помогают с визовой поддержкой для команд в течение всего года».
Теперь почти все в России – это уникальная ситуация?
Не совсем.
Два года назад в России остались вообще все клубы РПЛ – все из-за коронавирусных ограничений. Хотя за год до этого в России сборы проводили лишь два клуба: «Сочи» и «Рубин».
Сколько клубы РПЛ тратили на зарубежные сборы?
Важно понимать: сборы организуют не клубы, а специализированные агентства, которые сотрудничают с отелями, базами и перевозчиками. Подписывают договор с агентством – и все организационная работа на нем. Чаще всего конкретные агентства отвечают за маршруты в конкретные страны: Турция, Кипр, Испания, Австрия. Чтобы осуществлять деятельность, компаниям нужны лицензированные агенты ФИФА по организации сборов.
На цену влияют множество факторов: условия проживания, инфраструктура, количество персонала и футболистов. Затраты идут на проживание в отеле, питание, аренды полей, тренировочных залов и зон восстановления.
Источник Metaratings.ru, много лет занимающийся организацией сборов для футбольных клубов мира, оценивает один австрийский сбор сроком 12-14 дней в 100-120 тысяч евро для 40 человек с учетом персонала.
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Фото: vk.com/fcorenburg
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