«Анжи» – все. Из-за долгов времен РПЛ

Конец?

Девять лет назад «Анжи» занял третье место в чемпионате России. Казалось, что звездный проект Сулеймана Керимова – мощная сила и будущий претендент на чемпионство. Но затем все перевернулось, у миллиардера появились заботы поважнее. В 2022-м «Анжи» теряет профессиональный статус и не может заявиться даже в ФНЛ-2.

•‎ РФС отказал «Анжи» в лицензии для участия в ФНЛ-2 – апелляцию махачкалинского клуба на первоначальный отказ в лицензии отклонили «в связи с нарушением процедуры подачи».

•‎ Таким образом, «Анжи» впервые потерял профессиональный статус, который получил в 1992 году – через год после создания клуба.

•‎ «Пока «Анжи» не прекращал существование. Если нам не дадут лицензию, то продолжим существование как любительская команда либо закроют клуб», – говорил пресс-атташе клуба Гаджимурад Магомедрасулов до отказа РФС.

• У клуба еще в РПЛ были финансовые проблемы, когда Керимов перекрыл денежный поток: «Анжи» остался в высшем дивизионе в 2018-м только из-за расформирования конкурентов, но доигрывал, собрав команду из молодежи и свободных агентов, а потом не нашел денег даже на ФНЛ.

• Последние три сезона клуб провел во второй лиге, не думая о повышении, а вращаясь в середине таблицы, в составе были в основном местные воспитанники, но и этого хватало. Правда, и финансовые проблемы не пропали: клуб всегда был на грани, не имел собственного стадиона и базы и не мог погасить долги еще времен выступления в РПЛ (и они росли, сумма даже переваливала за 300 млн рублей) – из-за этого с клуба даже сняли шесть очков в этом сезоне.

• В посткеримовские времена президентом клуба оставался Осман Кадиев – дагестанский бизнесмен. Из-за его конфликта с владельцем «Анжи-Арены» Хизри Абакаровым (бизнес-партнером Керимова) по поводу академии клуб лишился возможности играть на стадионе и пользоваться инфраструктурой – по сути, базой. Но на поддержание существования «Анжи» Кадиев деньги находил. Правда, этого хватало только на ФНЛ-2, амбиций пойти выше не было.

•‎ «Помните, пока имя «Анжи» остается в сердцах болельщиков – «Анжи» будет жить. Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды «Анжи» вернется. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять еще ярче!» – грустно заканчивается обращение «Анжи» к болельщикам.‎

5 июня «Анжи» сыграет с «Ротором-2» – в последнем туре сезона.

Фото: fc-anji.ru