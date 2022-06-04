Шиманьски уедет, Языджи под вопросом, иностранцы «Зенита» и «Спартака» остаются: планы легионеров РПЛ

Отток легионеров из РПЛ вряд ли остановится этим летом – ФИФА может разрешить игрокам из других стран приостанавливать действие контрактов с российскими клубами не только на ближайшие полгода, но и на весь сезон-2022/23. Кого это может затронуть? И кто из легионеров вообще остался в РПЛ.

Небольшой дисклеймер: в списке учитываются футболисты из дальнего зарубежья и Украины – представителей стран бывшего СССР и тех, у кого двойное гражданство с российским, в этом списке нет. Сроки контрактов указаны в скобках – по данным Transfermarkt.

«Зенит»

Юри Алберто (2027), Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (2026), Вендел (2025), Малком (2024), Ловрен (2023)

Самая спокойная ситуация в «Зените» – из легионеров петербургского клуба никто не уезжал и не факт, что уедет сейчас. По крайней мере, бесплатно – но продать петербуржцы кого-нибудь и могут. Но захотят ли? Почти все легионеры – южноамериканцы, а на них не давят на родине из-за игры в России. А вот на Ловрена в Хорватии давят, но он пока остается.

ЦСКА

Эджуке (2024), Медина (2025), Карраскаль, Языджи (?)

У ЦСКА легионеров поменьше – фактически осталось только трое, пока под вопросом переход Юсуфа Языджи, который полгода отыграл в аренде из «Лилля», но там вопрос в деньгах, а не в желании турка играть в России. Ушли Магнуссон и Гбамен (его не стали выкупать у «Эвертона»).

«Динамо»

Шиманьски (2026), Бальбуэна, Моро (2025), Ордец, Лаксальт (2024), Варела (2023)

В «Динамо» есть подвисший игрок – Иван Ордец. Украинец не играет с февраля, но контракт с ним до сих пор не расторгнут. Шиманьски тоже порывался уйти еще по ходу сезона, а после завершения попрощался с командой. Остальные иностранцы не стали уходить весной и вряд ли уйдут сейчас.

«Спартак»

Мартинс, Николсон (2026), Кофрие (2025), Мозес, Промес (2024), Ларссон (2023)

В «Спартаке» все довольно спокойно – не считая Йордана Ларссона, который воспользовался возможностью и на полгода уехал в Швецию. Вероятно, летом он не вернется, несмотря на то, что еще год по контракту. Ушел Жиго – но это был запланированный еще в январе трансфер, когда его продали в «Марсель», а затем взяли в аренду на полгода. Остальные легионеры никуда не собираются.

«Локомотив»

Бека-Бека, Изидор, Кухта (2026), Керк, Едвай (2025), Камано (2024)

Аналогичная ситуация и у «Локомотива» – все легионеры как минимум на двухлетних контрактах и не изъявляли желания команду покинуть.

«Краснодар»

Кордоба, Рамирес (2025), Кайо (2024), Олусегун, Окоронкво (?)

«Краснодар» сильно пострадал зимой и остался вообще без легионеров, многие сразу расторгли контракты и уехали. Вандерсон ушел в «Интернасьонал» на правах аренды, так что все еще принадлежит клубу. Как и Кордоба, Кайо и Рамирес, которые нигде не играли с февраля и могут вернуться. С контрактами нигерийцев Олусегуна и Окоронкво все не очень понятно, потому что они были арендованы «Краснодаром-2».

«Сочи»

Дркушич (2024), Ангбан, Нобоа, Родригао, Кассьерра (2023)

У «Сочи» потери только по спортивным причинам – Попов по истечении срока контракта покидает команду, остальные на месте.

«Ростов»

Соу (2025), Норманн (2024)

Ростовчане, как и «Краснодар», потеряли всех иностранцев в феврале-марте, когда им разрешили покинуть РПЛ – из них на контракте остался только Норманн, но и он вряд ли вернется в команду летом.

«Крылья Советов»

Костанза (2025), Бейл (2024), Барач (?)

В «Крыльях» легионеров немного, они никуда не собирались – и вряд ли уйдут летом. Даже Гленн Бейл из Нидерландов.

«Ахмат»

Богосавац, Конате (2024), Нижич, Бериша, Себаи (2022)

Аналогичная ситуация и в «Ахмате» – если команду кто-то и покинет, то по спортивным причинам (ну или по истечении срока контракта). Сразу у троих игроков пока нет нового соглашения, а текущие действуют до лета.

«Химки»

Главчич, Николас (2024)

Подмосковные иностранцы тоже покинули команду весной – на контракте остался только серб Главчич. Николас же давно играет в России (мелькал еще в «Тамбове»), так что он вряд ли думает об отъезде.

«Урал»

Бикфалви, Кулаков (2023), Мишкич, Динга (2022)

У «Урала» на действующем контракте из иностранцев – Эрик Бикфалви, многолетний капитан команды, украинец Денис Кулаков, ушел весной, но соглашение пока что действует. Под вопросом два балканских футболиста, чьи соглашения заканчиваются этим летом.

«Нижний Новгород»

Милсон (2024), Масоэро, Кечкеш (2023)

«Нижний» в похожей с «Химками» ситуацией: кто захотел, уехал весной, оставшиеся на контрактах и вряд ли планируют уходить.

«Факел»

Пейчинович (2022)

«Торпедо»

–

«Оренбург»

–

На троих у новичков РПЛ остался только один легионер – капитан «Факела» Пейчинович.

Фото: pfc-cska.com/Аксёнова А., Тырин Д.; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Edgar Breshchanov/Global Look Press; fc-ural.ru; vk.com/pfcfakel; РИА Новости/Владимир Федоренко, Алексей Даничев, Сергей Пивоваров, Виталий Тимкив, Артур Лебедев, Александр Вильф, Владимир Астапкович