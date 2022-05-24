Расширения РПЛ не будет – остались 16 команд («Рубин» и «Арсенал» точно вылетели). Зато ждем Кубок РПЛ

Главные итоги исполкома РФС.

Расширения РПЛ до 18 команд не будет – исполком РФС оставил действующий формат на сезон-2022/23. В лиге сыграют 16 клубов, матчи пройдут в два круга – все по классике.

«Торпедо» и «Факел» напрямую поднимутся в РПЛ. В стыковых матчах «Уфа» сыграет с «Оренбургом», «Химки» – с хабаровским СКА.

«Рубин» и тульский «Арсенал», таким образом, вылетели в ФНЛ.

«Сегодня у РФС был уникальный шанс увеличить число команд. Что тут сказать? Ну ладно. По крайней мере, я буду и дальше продолжать работу в этом направлении, гнуть свою линию», – пообещал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

Исполком поручил доработать Кубок РПЛ. Что это за турнир?

На исполкоме обсуждалось не только возможное расширение лиги. Затрагивался вопрос Кубка РПЛ – турнира, который может стать российским аналогом Кубка лиги (проводится, например, в Англии).

Кубок РПЛ – антикризисная идея топ-клубов. Из-за отстранения от еврокубков у России появилось 66 свободных дней в футбольном календаре – именно в них встроится Кубок РПЛ, для которого потребуется 24 игровых дня.

Исполком установил срок доработки, просчета финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года .

Кубок РПЛ уже точно будет?

«РФС будет принимать решение только после того, как клубы сформируют консенсус. С учетом того, что сейчас есть большие проблемы с логистикой, а также действует бойкот многих футбольных объединений на матчи, клубы считают экономику.

Для проведения или непроведения Кубка лиги должно быть принято решение большинством клубов на основании двух главных аргументов – экономическая целесообразность и наличие зрительского интереса. Если этот турнир можно будет организовать, чтобы он был интересен зрителям и при этом экономически выгоден клубам, значит они примут такое решение, и исполком его рассмотрит», – вице-президент РФС Игорь Каменской.

По информации «РБ Спорт», Леонид Федун высказал сомнения в финансовом успехе турнира.

Какие форматы Кубка РПЛ возможны?

«Предполагается, что будет сформировано 16 групп, в каждой по три команды – ФНЛ, ФНЛ-2 и РПЛ. Дальше уже 1/8 финала. Может, четвертьфиналисты и полуфиналисты будут проводить по два матча между собой. Это один из вариантов. Если Кубок РПЛ не состоится, может быть рассмотрен другой формат Кубка, например в формате ЛЧ-2024/25. 36 клубов примут участие по швейцарской системе, дальше уже плей-офф», – рассказал президент РФС Александр Дюков.

При обсуждении формата Кубка лиги, по данным Sports.ru, уже рассматривались три варианта:

•‎ классический кубковый формат . Очевидный минус – проигравший тут же теряет возможность играть, фактически идея дополнительного турнира обесценивается маленьким количеством дополнительных матчей.

•‎ аналог еврокубков: группы по четыре команды, далее – плей-офф по два матча и финал

•‎ аналог киберспортивного турнира: 4 группы, далее – плей-офф по системе double elimination , по которой, например, проводится киберспортивный The International. Суть: проигравший все еще остается в борьбе, у всех команд остается максимальная мотивация, а у турнира – напряжение.

Плей-офф по системе double elimination – совершенно новая история для российского футбола, поэтому остановимся на ней подробнее. Проще всего разобраться с помощью нашей схемы.

Какие будут призовые?

Это станет известно только после окончательной доработки турнира. Но уже сейчас существует экономическая модель, по которой можно прикинуть заработки клубов на примере розыгрыша в формате double elimination .

Возможные доходы за групповой этап

•‎ От 64 до 99 млн рублей получит участник группового этапа, проигравший все матчи в группе и вылетевший в первом раунде нижней сетки плей-офф.

•‎ От 72 до 112 млн – участник, выигравший хотя бы одну игру в группе и вылетевший в первом раунде нижней сетки плей-офф.

•‎ От 75 до 116 млн – участник, который хоть однажды победил и однажды сыграл вничью, но все равно вылетел в первом раунде нижней сетки плей-офф.

В плей-офф суммы побольше

•‎ За вылет в финале первого этапа нижней сетки можно получить от 115 до 180 млн рублей. За вылет в финале второго этапа нижней сетки – от 125 до 196 млн. Команда, вылетевшая в финале верхней сетки, получит от 163 до 250 млн.

•‎ Финалист суперфинала, прошедший через нижнюю сетку, получит от 164 до 256 млн. Финалист суперфинала, прошедший через верхнюю сетку, – от 202 до 310 млн.

•‎ Победитель суперфинала, прошедший через нижнюю сетку, получит от 184 до 286 млн. Победитель суперфинала, прошедший через верхнюю сетку, – от 222 до 340 млн.

Неплохо.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф