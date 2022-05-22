Развязка в ЮФЛ-1 – кино! «Краснодар» опередил «Спартак», забив на 82-й и 90-й!

Сюжет!

Перед последним туром в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ-1) «Краснодар» опережал «Спартак» на одно очко. В решающем матче краснодарцам предстояло сыграть с «Рубином», а москвичам – с «Ростовом».

«Спартак» деклассировал соперника, закинув девять безответных мячей.

«Краснодару» было тяжелее. К 82-й минуте команда проигрывала 0:1 и рисковала уступить первую строчку «Спартаку». Но за 8 минут можно успеть многое (Пеп докажет). Счет сравнял Дмитрий Кучугура – 17-летний полузащитник после прохода на дриблинге положил в нижний угол из-за штрафной.

А на 90-й минуте защитник «Краснодара» Даниил Мельников после подачи с фланга забил победный гол. Характер!

Защитник краснодарцев Никита Гетьман, кажется, не верит в случившееся – рыдает лежа на газоне.

Несгибаемая воля.

Лучший бомбардир лиги забивает больше гола за игру

Форвард «Спартака» Павел Мелешин в финальном туре забил 5 мячей и закрепился на бомбардирском троне – у него 28 мячей в 25 матчах! Павел – кстати, сын Алексея Мелешина, который известен выступлениями за «Спартак», «Сатурн» и «Москву». Сейчас Алексей работает в системе клуба.

Второй бомбардир – вингер «Чертаново» Александр Бабешко, который может сыграть и в центре. Благодаря его 19 мячам «Чертаново» не потерялось в борьбе с академиями «Краснодара», «Спартака» и «Зенита», команда финишировала в двух очках от топ-3.

По 14 мячей забили Кирилл Никишин из «Локомотива» (играет за юношескую сборную, его ролевая модель – Холанд) и Никита Никифоров из «Строгино» (недавно положил ЦСКА из-за штрафной).

Если вы забыли, что такое ЮФЛ

Юношеская футбольная Лига (ЮФЛ) — двигатель перезагрузки системы подготовки футболистов в России. Создана в 2019 году, объединяют молодых игроков разных возрастов. Сейчас ЮФЛ включает 10 турниров, один из которых – для девушек. Верхушка системы юношеских лиг – ЮФЛ-1 (до 19 лет) и ЮФЛ-2 (до 18 лет), там играют главные академии страны, но есть еще много региональных турниров – в зонах «Северо-запад», «Центр», «Приволжье», «Юг», «Сибири» и «Дальний восток».

«Создание ЮФЛ – это реализация одного из стратегических решений, принятых РФС в рамках развития детско-юношеского футбола, важная часть нашей новой пирамиды по подготовке резерва. Для 16-17 летних ребят нужен был турнир, в котором они могли получать регулярную соревновательную практику высокого уровня в течение года и прогрессировать. Кроме того, мы уверены, что лига станет особенным явлением в футбольной жизни, местом притяжения юных футболистов и болельщиков», – рассказывал при запуске босс РФС Александр Дюков.