«Никто трусами камеры не протирает». «Матч ТВ» спорит с главными по ВАР

Разбор трех претензий.

В этом сезоне вопросы к судейству только растут – не спасает даже ВАР. Наоборот, видеоповторы (точнее, их использование) стали частью проблемы: просмотры занимают много времени, но от ошибок и спорных решений не спасают.

Пару дней назад на Sports.ru вышло интервью Ярослава Сусова с главой проекта ВАР в России Кириллом Верхолетовым и руководителем департамента судейства РФС Павлом Каманцевым. В беседе они обвинили в части трудностей поставщика сигнала – «Матч ТВ». На официальном сайте телеканала на претензии ответил Алексей Балабан – заместитель генерального продюсера, отвечающий за техническое обеспечение трансляций.

Первая претензия – качество картинки

Верхолетов и Каманцев акцентировали внимание на том, что из-за размытых изображений судьям на ВАР и зрителям тяжело сложить однозначное мнение об эпизоде.

Верхолетов: «Иногда нет подтверждения картинкой, что было касание руки. Судья и эксперт ВАР могут думать, что это нарушение. Но сказать, что это точно нарушение, нельзя. Потому что из-за размытой картинки вы не видите, как именно располагалась рука. Эксперт ВАР должен иметь фактическое доказательство, картинку».

Каманцев: «Судья должен принимать решение, когда он уверен. Для этого нужен качественный показ».

Ответ «Матч ТВ»:

«Мы с коллегами, честно говоря, были удивлены подобными высказываниями. Понятно, что работа VAR неидеальна, к ней много вопросов – в том числе по времени просмотра спорных эпизодов. Но обвинять в этом якобы нечеткую картинку… У нас есть все записанные фиды (Feed – передача контента со спутника на ретранслятор), и они кристально чистые.

К сожалению, у коллег из РФС стоят обычные компьютерные мониторы с квадраторами – устройствами, которые объединяют несколько сигналов в один, при этом уменьшая в разы его качество. Это как, смотря игру на черно-белом телевизоре, жаловаться, что «Матч ТВ» не дает цветное изображение».

Вторая претензия – плохая работа операторов

Еще одна проблема – работа операторов: они снимают трибуны, девушек или вообще протирают камеры. Хотя им много раз объясняли, как нужно работать.

Верхолетов: «На матче в Самаре во время пенальти оператор должен был снимать линию штрафной, чтобы фиксировать, кто вбегает в штрафную во время удара. А оказалось, что в это время он снимал красивую девушку на противоположной трибуне. Или чуть ли не женское белье, которым протирают ведущую камеру на стадионе в Туле. Понятно, что режиссер не будет давать эту картинку в телевизор, но…»

Ответ «Матч ТВ»:

«Ни в Туле, ни где бы то ни было еще никто камеры трусами не протирает. Это, по крайней мере, вызвало бы неудобства у оператора.

Но если говорить серьезно, то на некоторых стадионах действительно нет полноценной защиты от плохой погоды. Соответственно, при дожде или снеге в объектив попадает влага. И да, нам приходится их протирать во время трансляции специальной ветошью или салфетками. Дорогостоящие линзы протирать трусами вряд ли кто-то решится».

Третья претензия – снимают так, что ВАР сложно использовать

По сути – продолжение прошлой проблемы: операторы выбирают неправильный момент, ракурс, героя, план. И это мешает работать видеоассистентам.

Верхолетов: «Допустим, съехала камера на угловом и снимает только игрока, который подает, а там борьба за позицию в штрафной. Судья на ВАР вообще не понимает, что происходит. Сидит в ВАР-комнате, смотрит в основной монитор, потом пониже в монитор с трехсекундной задержкой. Игра идет дальше, но судья уже упускает моменты, мечется и все время в цейтноте. А если бы показали нормально, он сразу бы понял, что проверять ничего дополнительно не нужно.

Или вратарь выносит мяч в сторону нападающего, который находится на линии последнего защитника, отрывается и забивает гол. Все камеры в этот момент снимают вратаря. Он красиво разбегается, машет руками. Офсайдная камера тоже снимает другую половину поля. И тут внезапно оказывается, что проверить, был ли офсайд, нельзя. Потому что оператор снимает не ту часть поля и видит не всех игроков».

Каманцев: «Нам не нужен никакой специальный показ для ВАР от «Матч ТВ», как иногда говорят. У нас требование одно, очень простое: должно быть видно, что происходит».

Ответ «Матч ТВ»:

«На самом деле это не так – специальная съемка нужна. Их оборудование должно «цепляться» за разметку – это возможно только при работе очень общими планами. Нам же, как телеканалу, важны детали, которые дадут зрителю полное понимание происходящего на поле. Я бы обратил внимание коллег из РФС, что мы показываем футбол и стараемся передать атмосферу на стадионе на каждой трансляции – это наша первоочередная задача.

Хотели бы увидеть конкретные примеры, когда телеканал (не ВАР) не смог показать повтор офсайда.

С точки зрения формирования сигнала ВАР по условиям РФС мы действуем исключительно в рамках регламента IFAB. Поэтому за все время работы «Матч ТВ» в части формирования сигналов VAR у нас не было ни одного официального замечания. Так же при производстве домашних матчей российских клубов в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы ни разу не были получены замечания от официального оператора ВАР компании Hawk-Eye в части предоставления сигналов с камер».

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В завершении короткого интервью Балабан предложил не перекладывать ответственность – и искать варианты развития ВАР вместе.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Виталий Тимкив