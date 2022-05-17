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Зе Луиш – в Саудовской Аравии, Маурисио – в Малайзии. Где сейчас игроки чемпионского «Спартака»?

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От редакции: 17 мая 2017 года «Спартак» отмечал чемпионство вместе с болельщиками прямо на поле «Открытие Арены». Сегодня ровно 5 лет с того дня – и на Sports.ru небольшая серия материалов о той победе.

В августе 2016-го над «Спартаком» смеялись: команда вылетела из квалификации Лиги Европы; через месяц к этому добавился ранний вылет из Кубка России – от хабаровского СКА из ФНЛ. Но после поражения от АЕК Дмитрий Аленичев подал в отставку – вместо него главным (пока и.о.) стал Массимо Каррера. Дальше уже история.

7 мая «Зенит» проиграл «Тереку» и потерял шансы догнать «Спартак» – красно-белые стали чемпионами впервые с 2001 года.

Вот так выглядит финальная таблица чемпионата-2016/17.

Тогда казалось, что Массимо Каррера создал команду на годы – на Sports.ru верили, что следующим чемпионом вновь станет «Спартак».

Не получилось. А где сейчас игроки того состава?

Мы отобрали тех, кто сыграл хотя бы пять матчей в пересчете на минуты (450 минут).

Не забываем про блог Артема Реброва на Sports.ru

 

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А вот остальные:

Ромуло (25 лет, полузащитник, 8 матчей) – с января без клуба.

Александр Зуев (20 лет, нападающий, 6 матчей) – тонет вместе с «Рубином».

Артем Тимофеев (22 года, полузащитник, 5 матчей) – летом после года аренды перешел в «Ахмат».

Георгий Тигиев (21 год, защитник, 4 матча) – в июне ушел из «Спартака».

Денис Давыдов (21 год, нападающий, 4 матча) – забивает за «Знамя Труда» в ФНЛ-II.

Евгений Макеев (26 лет, защитник, 2 матча) – основной в «Велесе».

Денис Кутин (22 года, защитник, 2 матча) – с лета в «Долгопрудном».

Сергей Песьяков (27 лет, вратарь, 1 матч) – сразу после чемпионства ушел в «Ростов».

Александр Селихов (22 года, вратарь, 1 матч) – с ноября основной вратарь «Спартака».

Игорь Леонтьев (22 года, полузащитник, 1 матч) – летом перешел в «Шинник».

Александр Пуцко (22 года, защитник, 1 матч) – резервист «Ахмата».

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