Драка в ФНЛ-2: фанаты СКА зарубились с игроками «Ессентуков» через сетку. Ох

Уже не первый случай.

В низших дивизионах российского футбола придумываются истории, которые сложно увидеть в РПЛ. В матче ростовского СКА с «Ессентуками» случилась массовая драка с участием болельщиков.

СКА борется за выход в ФНЛ с махачкалинским «Динамо» – и в случае поражения мог потерять первое место. Все складывалось в пользу СКА – арбитр Артем Харин еще на 17-й минуте удалил защитника «Ессентуков», затем назначил по пенальти в каждые ворота – и к 93-й минуте счет был 1:1. СКА не мог дожать – и тут получил еще один 11-метровый.

Игроки «Ессентуков» сразу кинулись к судье и окружили его, Харин достал из кармана красную карточку, ее получили два игрока: Гванзав Магомедов и Эдвард Дзасохов. Спустя две минуты разговоров и споров Дмитрий Коробов все-таки пробил пенальти и оформил дубль.

Пока игроки СКА праздновали с гостевым сектором, футболисты «Ессентуков» снова окружили арбитра, даже лайнсмену пришлось вмешаться, а на поле появились посторонние. С трибун тем временем кто-то кричал «судья – *******». Затем началась драка между футболистами и людьми в спортивных костюмах, а фанаты СКА скандировали «Русские, вперед», что тоже вызвало негативную реакцию в близком к камере сектору с болельщиками «Ессентуков».

Показалось, что эмоции потухли – игроки СКА ушли в подтрибунку, некоторые из местных футболистов тоже, но часть все еще общалась с судьей. Гостевой сектор переместился ближе к тоннелю и завел новую кричалку: «Отсоси у красно-синих». В это время рядом проходили игроки «Ессентуков» – и им это не понравилось.

Кто-то из них, проходя мимо, сделал характерный жест в области паха, что спровоцировало фанатов на дополнительный рывок к полю, а вот второй уходивший футболист не выдержал, взял мяч и сильно пнул его в сектор болельщиков СКА. Они попытались перелезть к тоннелю, в итоге сразу несколько местных игроков вернулись на поле.

И началась драка игроков (и персонала) «Ессентуков» с фанатами СКА.

Они обменивались ударами через сетку и явно были не против избавиться от мешающей выяснить им отношения преграды.

В ход шли даже бутылки. Но преграда выстояла – и трансляция закончилась на том, как футболисты «Ессентуков» все же ушли от сектора.

«После финального свистка болельщики СКА начали скандировать нелицеприятные кричалки, чем спровоцировали потасовку с игроками, которые, играя 90 минут вдесятером против лидера, упустили ничейный результат», – цитирует «Матч ТВ» пресс-службу ставропольской команды.

Несколько лет назад в зоне «Юг» (теперь это зона 1) уже бывали похожие истории. «Волгарь» и «Легион» устроили массовую потасовку на поле после финального свистка, а к делу чуть не присоединились болельщики. Но обошлось.