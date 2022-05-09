Новый стадион «Торпедо» будет похож на шестеренку. 15-тысячную арену откроют в 2025-м

С высоты можно будет увидеть клубную эмблему.

Пока «Торпедо» рвется в РПЛ (идут на втором месте в ФНЛ за три тура до финиша) – подъехала визуализация их нового стадиона.

Арену построят в форме стального кольца, напоминающего шестеренку, размещенную на эмблеме. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Торпедо – стадион с богатой историей, поэтому в основу архитектурного облика арены были заложены символы и элементы, ставшие частью ДНК клуба. Это читается в общем объеме здания и его деталях.

Например, стальное овальное кольцо, выполненное из навесного фасада с облицовкой перфорированными панелями, перекликается с шестеренкой – она украшала флаг «Торпедо». А изображения, выполненные перфорацией, отображают наиболее значимые моменты в истории клуба», – передает слова Кузнецова «Архсовет Москвы».

Еще одна деталь: ребристые края шестеренки обрамляют арену и возвышаются над нижней стилобатной частью, в которой архитекторы спрятали логотип клуба. Увидеть его можно будет во время аэросъемки – например, во время панорамных планов при трансляциях.

Арена будет вмещать 15 тысяч человек. Планируется четыре этажа плюс подземный. В составе комплекса предусмотрены вип-зоны, парковка, спортивная школа под южной трибуной, заведения общепита, пресс-центр, технических служб, центр управления стадионом, музей, магазин клубной атрибутики.

Крыши не будет – об этом недавно высказался гендиректор клуба Денис Маслов: «Давайте придем в себя. Проект утвержден, и чтобы переделать его, нужно еще полтора года. Поэтому стадион будет без крыши, но с навесом. Стадион с крышей – это удорожание проекта на 3 миллиарда рублей».

Легендарный стадион имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице закрыли еще в 2020-м, но «Торпедо» продолжало на нем тренироваться. Снос начался осенью 2021-го: в конце октября команда провела на нем последнюю тренировку, а 1 ноября арену заняли рабочие.

На визуализациях арена как будто в малоэтажном районе, но на самом деле вокруг уже полным ходом идет строительство больших жилых домов. Чуть выше и следом – недавние фото этого места.

Весьма вероятно, что жилое строительство – один из поводов, почему владельцам клуба интересен проект.

Реконструкция спорткомплекса подразумевает не только строительство новой арены, но и модернизацию всей территории. Здесь будут три тренировочных поля с искусственным газоном: 60х40 м рядом с улицей Восточная и на юге, 105х68 м – на западе.

Новая арена должна появиться в 2025-м, хотя изначально говорили о 2024-м (год столетия клуба). Строительством занимается компания INGRAD – один из бизнес-проектов владельца «Торпедо» Романа Авдеева. В 2017-м его концерн «Россиум» выкупил 75,5% акций клуба.

При выходе в РПЛ у «Торпедо» не будет проблем: основным стадионом команды временно станут «Лужники», запасным – «Арена Химки».

Фото: torpedo.ru; РИА Новости/Алексей Филиппов