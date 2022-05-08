Еще год назад «Ротор» играл в РПЛ, а теперь рухнул в ПФЛ. Тренеры в шоке от руководства

Все очень печально.

«Ротор» проиграл «Спартаку-2» со счетом 0:1 и вылетел из ФНЛ за два тура до конца. 19-е место, 30 очков, ниже лишь ивановский «Текстильщик».

Падение волгоградцев печально не только из-за самого факта, но и потому, что всего год назад они играли в РПЛ на свеженьком 45-тысячном стадионе: без побед до конца октября, со скандалом с температурой в Уфе и «лигой приколов» от гендиректора Андрея Рекечинского.

После вылета из РПЛ казалось, что ничего хуже уже не случится, и вроде бы «Ротор» был не так уж и плох: шел 9-м по ожидаемым голам, 10-м – по ударам, 7-м – по ударам с игры и передачам в зону в радиусе 20 метров от ворот соперника, владению и по касаниям мяча в чужой штрафной. По пропущенным мячам команда тоже не в зоне вылета. К тому же в Волгограде играли еще и те, кто год назад пытался выживать в РПЛ: Сергей Макаров, Сергей Серченков, Камиль Муллин, Алексей Щеткин, Николай Кипиани и Азат Байрыев.

Но ничего не спасло.

Тренеры прямо говорят, что «Ротор» – яма. У них очень много претензий к руководству

Сейчас «Ротор» думает о смене генерального директора, под угрозой место Андрея Рекечинского (на его должность рассматривают экс-арбитра Эдуарда Малого). В этом сезоне тяжесть работы в «Роторе» обсуждали его бывшие тренеры.

• В ноябре по клубу прошелся Александр Хацкевич – он до марта тренировал «Ротор» в РПЛ: «Когда нас ушли, мы занимали 13-е место и имели 4-очковый отрыв от 15-го места. После нас этот отрыв умудрились ######## (растерять) – другого слова не смогу подобрать.

Знаете, глупость можно простить – человек ее делает непреднамеренно. А подлость людей возле команды прощать нельзя – ее делают осознанно. Перед «Ростовом» состоялся неприятный разговор. Мне начали указывать, кого я должен ставить в состав. Когда я сказал, что делать этого не буду, мне дали понять, что в дальнейшем у меня могут возникнуть проблемы. Через два дня после игры с «Ростовом» наше сотрудничество закончилось – после телефонного звонка.

Когда люди нанимают тебя, они не имеют права лезть в твою работу и навязывать свое мнение. При мне такого не будет. Проблема в том, что у «Ротора» нет хозяина и стратегии развития. У команды, на 90 процентов состоящей из арендованных игроков, нет будущего. Если посмотрите, как комплектуется клуб в последние три года, то видно, что никакой стратегии там и близко нет. От этого – ни результата, ни стабильности.

Если «Ротор» ко мне обратится, рассматривать предложение не буду: второй раз повторять такую ошибку не собираюсь. «Ротор» научил меня тому, что каждое предложение нужно тщательно рассматривать и принимать взвешенное решение. Те люди, которые руководят клубом и находятся возле него, не работают на созидание, не настроены что-то создавать».

• Этот сезон с «Ротором» начинал Дмитрий Хохлов . Ему тоже в клубе не понравилось: «Это был негативный опыт, не могу его занести себе в актив. Многое, о чем договаривались перед подписанием контракта с «Ротором», не было выполнено. Если честно, на эту тему не хочу распространяться, желаю просто забыть».

• Тренер «Кубани» Роберт Евдокимов тренировал «Ротор» с мая до ноября 2018-го , просил об отставке, но тогда игроки убедили руководство оставить тренера. Уже осенью за Евдокимова никто не вступился, его уволили.

«Что касается «Ротора» – печально, что у них так складывается. Болельщики этого не заслуживают. Вылетели из РПЛ практически прямо в ПФЛ, – говорил Евдокимов в мае. – Но там есть руководители, которые и меня увольняли. Там есть президент клуба (имеется в виду Андрей Рекечинский – Sports.ru), министр спорта. Вся ответственность на них.

Когда я в свое время приходил в «Ротор», на контракте было всего два человека. За месяц создать команду невозможно, но результата требовали мгновенно. Не все получалось, но тем не менее по итогам осенней части команда не была в зоне вылета, хоть и не показывала какой-то выдающийся футбол.

Однако меня все равно убрали. Хочется сказать, что тот «Ротор», который вышел в РПЛ, был создан практически мной, потому что в нем было очень много футболистов, которых собирал я. Повторюсь, болельщики «Ротора» всего происходящего не заслуживают. Но, что есть, то есть».

А кто еще так быстро скатывался в ПФЛ?

• Наиболее свежий пример – «Мордовия»-2015/2017. Причем вылетели после самого успешного года за несколько лет: в сезоне-14/15 под руководством Юрия Семина забрались аж на 8-е место.

• Самая интересная история произошла с «Черноморцем»: в 2003-м команда вылетела, но в 2004-м заняла последнее спасительное место в ФНЛ, не должна была вылетать, но не смогла пройти лицензирование.

• «Уралмаш» в 1996-м вылетел, но дошел до полуфинала Кубка Интертото. Правда, успехи не помогли задержаться во второй лиге, там клуб пробыл до 2002-го. После этого «Уралмаш» превратился просто в «Урал» и уже в 2006-м взял бронзу в первой лиге.

Фото: vk.com/fc.rotor; РИА Новости/Алексей Филиппов