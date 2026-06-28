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  4. Зырянов о «Спартаке»: «Каждый год заявляют, что будут бороться за чемпионство, это не что-то новое. Для РПЛ плюс, если претендовать на кубок будут не две команды, а три-четыре»

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Зырянов о «Спартаке»: «Каждый год заявляют, что будут бороться за чемпионство, это не что-то новое. Для РПЛ плюс, если претендовать на кубок будут не две команды, а три-четыре»
Зырянов о «Спартаке»: каждый год заявляют о борьбе за чемпионство.

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов оценил конкуренцию в Мир РПЛ

Конкуренция в РПЛ становится жестче, обостряется. «Спартак» говорит о желании побороться за чемпионство. «Зенит» перестал быть гегемоном?

– «Спартак», мне кажется, каждый год заявляет о том, что будет бороться за чемпионство или за медали, это не что-то новое. Для российского чемпионата это плюс, если за чемпионство до последнего будут бороться не две команды, а три-четыре или пять.

Если бы после зимы продержались бы ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» бы подтянулся, было бы намного интереснее. Хотя и так в три последних сезона, когда все решалось в последнем туре, было очень интересно, – сказал Зырянов.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЗенит
logoКонстантин Зырянов
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

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В плане заявлений о борьбе за чемпионство Спартак самый стабильный клуб России. Здесь им нет равных.
ОтветПроблемы Аршавина
В плане заявлений о борьбе за чемпионство Спартак самый стабильный клуб России. Здесь им нет равных.
Зенит каждый год заявляет про столетие клуба, это не что-то новое
ОтветПроблемы Аршавина
В плане заявлений о борьбе за чемпионство Спартак самый стабильный клуб России. Здесь им нет равных.
А если нет желания стать чемпионом, зачем вообще тогда играть
Классический цикл
Со стороны могу сказать так : У Спартака есть все восможности стать чемпионом, бороться за это! Но дело в том, что у Зенита есть руководство 👍А у Спартака шарлатаны 👎
Шапито это известный трехтуровый чемпион.
Константин Георгиевич на классе унижает второй по популярности клуб страны.

Они, кстати, и в СССР были вторыми по количеству чемпионств.
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