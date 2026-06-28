Зырянов о «Спартаке»: «Каждый год заявляют, что будут бороться за чемпионство, это не что-то новое. Для РПЛ плюс, если претендовать на кубок будут не две команды, а три-четыре»

Зырянов о «Спартаке»: каждый год заявляют о борьбе за чемпионство.

Председатель правления «Зенита » Константин Зырянов оценил конкуренцию в Мир РПЛ .

– Конкуренция в РПЛ становится жестче, обостряется. «Спартак» говорит о желании побороться за чемпионство. «Зенит» перестал быть гегемоном?

– «Спартак», мне кажется, каждый год заявляет о том, что будет бороться за чемпионство или за медали, это не что-то новое. Для российского чемпионата это плюс, если за чемпионство до последнего будут бороться не две команды, а три-четыре или пять.

Если бы после зимы продержались бы ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» бы подтянулся, было бы намного интереснее. Хотя и так в три последних сезона, когда все решалось в последнем туре, было очень интересно, – сказал Зырянов.