  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Ромарио выбрал Олисе, а не Беллингема, и поставил Месси выше Роналду, Мбаппе, Винисиуса и Ямаля. Между собой и Лео экс-форвард Бразилии выбрал себя и улыбнулся

0
Ромарио выбрал Олисе, а не Беллингема, и поставил Месси выше Роналду, Мбаппе, Винисиуса и Ямаля. Между собой и Лео экс-форвард Бразилии выбрал себя и улыбнулся
Ромарио предпочел Месси Ямалю, Винисиусу, Мбаппе и Роналду.

Экс-нападающий сборной Бразилии Ромарио в разговоре с журналистом сыграл в игру, в которой ему нужно было выбирать между двумя футболистами.

Бразилец предпочел форварда «Интер Майами» Лионеля Месси всем остальным игрокам из вопросов, а затем с улыбкой поставил себя выше аргентинца.

Беллингем или Олисе?

– Олисе.

– Олисе или Дуэ? 

– Олисе.

– Олисе или Педри?

– Педри.

– Педри или Бруну Фернандеш?

– Педри.

Педри или Холанд?

– Холанд.

– Холанд или Салах?

Холанд.

– Холанд или Роналду?

– Роналду.

– Роналду или Месси?

– Месси.

– Месси или Неймар?

– Месси.

– Месси или Кейн?

– Месси.

– Месси или Дембеле?

– Месси.

– Месси или Мбаппе?

– Месси.

– Месси или Ямаль?

– Месси.

– Месси или Винисиус?

– Месси.

– Месси или Ромарио?

– Ромарио (улыбается)! – ответил бразилец.

***

Модрич выбьет Роналду? Бьелса утопил Уругвай. Провал Черданцева. Разбор ЧМ в АиБ 

Верите в честность Алжира против Австрии?17518 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: твиттер RMC Sport
logoБавария
logoБарселона
logoСборная Норвегии по футболу
logoУсман Дембеле
logoЛамин Ямаль
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛиверпуль
logoСборная Египта по футболу
logoПСЖ
logoСантос
logoРомарио
logoСборная Франции по футболу
logoИнтер Майами
logoМанчестер Сити
logoСборная Аргентины по футболу
logoДезире Дуэ
logoБруну Фернандеш
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная Португалии по футболу
logoЭрлинг Холанд
logoСборная Англии по футболу
logoМохамед Салах
ахахаха
logoКилиан Мбаппе
logoДжуд Беллингем
logoМЛС
logoМайкл Олисе
logoКриштиану Роналду
logoВинисиус Жуниор
logoХарри Кейн
logoНеймар
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoлига 1 Франция
logoПедри
logoбундеслига Германия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЛа Лига
logoвысшая лига Бразилия
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Испании по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ромарио?
Невысокий, но реактивный, очень техничный, необыкновенно изобретательный (никогда не знаешь, как он накрутит защитников и вратаря в следующий раз). Но чистый форвард, и к тому же очень не ровно игравший всю карьеру. То супертоп (сезон в Барсе 93-94, несколько сезонов в Бразилии), то просто хороший нападающий, один из многих.
Блестяще сыграл на ЧМ-1994. Фактически привёл ту (хорошую, но далеко не лучшую в истории) Бразилию к титулу тогда. Следующий сезон как Неймар утратил полностью форму из-за карнавалов и травм. Потом, ближе к концу 90-х, опять ярко заблистал, но уже в Бразилии (где уровень клубного футбола тогда ещё был сопоставим с топ-турнирами в Европе). В 1998 обязан был ехать на ЧМ (прекрасно играл в дуэте с Рональдо), но поссорился с Зико, который был тогда координатором сборной (вроде бы Ромарио его постоянно подначивал - типа, я чемпион мира, а ты, белый Пеле, даже в финале никогда не играл, и тот ему отомстил). На закате карьеры, уже в 35+ лет всё ещё много забивал.

Я был на матче Васко на Маракане в 2002-м, где тогда играл Ромарио, и он забил два гола в том матче.

Короче говоря, очень яркий и харизматичный футболист, вошёл в историю футбола.

Но Месси всё равно намного круче.
Ответbel01
Ромарио? Невысокий, но реактивный, очень техничный, необыкновенно изобретательный (никогда не знаешь, как он накрутит защитников и вратаря в следующий раз). Но чистый форвард, и к тому же очень не ровно игравший всю карьеру. То супертоп (сезон в Барсе 93-94, несколько сезонов в Бразилии), то просто хороший нападающий, один из многих. Блестяще сыграл на ЧМ-1994. Фактически привёл ту (хорошую, но далеко не лучшую в истории) Бразилию к титулу тогда. Следующий сезон как Неймар утратил полностью форму из-за карнавалов и травм. Потом, ближе к концу 90-х, опять ярко заблистал, но уже в Бразилии (где уровень клубного футбола тогда ещё был сопоставим с топ-турнирами в Европе). В 1998 обязан был ехать на ЧМ (прекрасно играл в дуэте с Рональдо), но поссорился с Зико, который был тогда координатором сборной (вроде бы Ромарио его постоянно подначивал - типа, я чемпион мира, а ты, белый Пеле, даже в финале никогда не играл, и тот ему отомстил). На закате карьеры, уже в 35+ лет всё ещё много забивал. Я был на матче Васко на Маракане в 2002-м, где тогда играл Ромарио, и он забил два гола в том матче. Короче говоря, очень яркий и харизматичный футболист, вошёл в историю футбола. Но Месси всё равно намного круче.
была новость , что ромарио забил 1000 мячей, но видимо счетчик был ненадежный, коментов к этой новости не было
Ответbel01
Ромарио? Невысокий, но реактивный, очень техничный, необыкновенно изобретательный (никогда не знаешь, как он накрутит защитников и вратаря в следующий раз). Но чистый форвард, и к тому же очень не ровно игравший всю карьеру. То супертоп (сезон в Барсе 93-94, несколько сезонов в Бразилии), то просто хороший нападающий, один из многих. Блестяще сыграл на ЧМ-1994. Фактически привёл ту (хорошую, но далеко не лучшую в истории) Бразилию к титулу тогда. Следующий сезон как Неймар утратил полностью форму из-за карнавалов и травм. Потом, ближе к концу 90-х, опять ярко заблистал, но уже в Бразилии (где уровень клубного футбола тогда ещё был сопоставим с топ-турнирами в Европе). В 1998 обязан был ехать на ЧМ (прекрасно играл в дуэте с Рональдо), но поссорился с Зико, который был тогда координатором сборной (вроде бы Ромарио его постоянно подначивал - типа, я чемпион мира, а ты, белый Пеле, даже в финале никогда не играл, и тот ему отомстил). На закате карьеры, уже в 35+ лет всё ещё много забивал. Я был на матче Васко на Маракане в 2002-м, где тогда играл Ромарио, и он забил два гола в том матче. Короче говоря, очень яркий и харизматичный футболист, вошёл в историю футбола. Но Месси всё равно намного круче.
Ромарио великий нападающий, а уж что за связка была в Васко - Ромарио Эдмундо... Они вроде еще во Флуминенсе пересекались. Эдмундо при этом в 98м взяли, а Ромарио нет
Ромарио недооцененная легенда, слишком рано ушёл с радаров крупных клубов, и его карьера получилась несколько скомканной. Которышка с нестандартным мышлением и техникой. Согласен с комментарием выше - вклад Ромарио в титул 1994 года сравним со вкладом марадоны в 1986. Совершенно среднюю команду вывел в чемпионы. Жаль, что в наше время его имя упоминается гораздо реже, чем Роналдо, Ривалдо, Рональдиньо, Роберто Карлос, хотя как игрок был феномен.
ОтветAir Rodman
Ромарио недооцененная легенда, слишком рано ушёл с радаров крупных клубов, и его карьера получилась несколько скомканной. Которышка с нестандартным мышлением и техникой. Согласен с комментарием выше - вклад Ромарио в титул 1994 года сравним со вкладом марадоны в 1986. Совершенно среднюю команду вывел в чемпионы. Жаль, что в наше время его имя упоминается гораздо реже, чем Роналдо, Ривалдо, Рональдиньо, Роберто Карлос, хотя как игрок был феномен.
Могу ошибаться, но он даже в Узбекистане играл
ОтветAbdul Aziz
Могу ошибаться, но он даже в Узбекистане играл
Ошибаешься брат. В Узбекистане играл Ривальдо
Это проверка на достоверность. Ответь Ромарио как-нибудь иначе на последний вопрос – и новость можно было бы смело считать фейком
ОтветLionel Andres Messi 10
Это проверка на достоверность. Ответь Ромарио как-нибудь иначе на последний вопрос – и новость можно было бы смело считать фейком
Они бы ещё у Златана спросили...
На мой субъективный взгляд индивидуальный вклад Ромарио в чемпионство Бразилии в 1994, сравнительно с другими чемпионатами по настоящий момент, самый большой после ЧМ-1986.
Ну еще Роналдо-2002 поспорит конечно, но то был откровенно слабый чемпионат - почти все топы дали дрозда в этом часовом поясе, мертвая Германия была аж в финале (про состав матча за третье место вообще молчу).
Его игру конечно не видел, но его крайне ценили современники. Мне в детстве говорили, что по мастерству это почти Диего Армандо.
ОтветГлавный агроном Ноу Камп
Его игру конечно не видел, но его крайне ценили современники. Мне в детстве говорили, что по мастерству это почти Диего Армандо.
Да. Почти.
Помню как в Финале 1994 против Италии Ромарио забил пенальти ударом от штанги. Это какое хладнокровие нужно иметь, чтобы так исполнить свой важнейший удар в жизни. Вообще, тот чемпионат Ромарио провёл просто идеально. Ни одной ошибки, ни одного запоротого момента. Нашим забил гол из ничего.
У Ромарио не раз брали такие интервью в виде опросов "или-или". И только двух человек он поставил равными себе - Марадону и Роналдо.
ЧСВ у Ромарио конечно на уровне небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, но если разобраться потщательнее, то по сути он не далек от истины.
все по делу. но между Холандом и Роналду выбрать еле двигающийся конус вообще не попал. был бы Холанд портком они бы были главными фаворитами ЧМ
Ответчеловек-муравей человек-физрук
все по делу. но между Холандом и Роналду выбрать еле двигающийся конус вообще не попал. был бы Холанд портком они бы были главными фаворитами ЧМ
Я думаю он выбирал по всей карьере, а не на этом ЧМ
Ответчеловек-муравей человек-физрук
все по делу. но между Холандом и Роналду выбрать еле двигающийся конус вообще не попал. был бы Холанд портком они бы были главными фаворитами ЧМ
Ромарио тогда подумал о Холланде старшем
Вот у Ромарио мозги есть...
- Роналду или Месси?
- Месси.

Все остальное уже вкусовщина
ОтветЕбздрогыч
- Роналду или Месси? - Месси. Все остальное уже вкусовщина
Что вообще Рональду7 делает в списке лучших футболистов на данное время?!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси – величайший игрок в истории по версии Bleacher Report. Роналду – 4-й, Зидан – 7-й, Анри – 15-й, Мбаппе – 24-й, Бускетс – 26-й, Яшин – 38-й
29 мая, 19:51
Кейн – фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal, Дембеле – 2-й, Райс – 3-й, Ямаль – 4-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 7-й, Холанд – 11-й, Месси – 12-й, Роналду – 13-й, Винисиус – 18-й
29 мая, 17:17
Рекомендуем
Главные новости
Эндрик, Холанд и Гризманн – у кого из них больше двух детей? Результативен и вне поля
11 минут назадТесты и игры
Вратарь Сальвадора, пропустивший 10 голов от Венгрии на ЧМ-82: «Президент федерации сказал, что меня нужно повесить, таможенники ножами резали чемоданы, в меня стреляли из автоматов»
25 минут назад
Ромарио: «Винисиус несет знамя борьбы с расизмом, которого уже много лет не должно существовать, особенно в футболе. Но сейчас он полностью сосредоточен на ЧМ»
31 минуту назад
Плей-офф ЧМ-2026 стартует! ЮАР и Канада играют в 1/16 финала. Дэвид, Бьюкенен, Магкопа и Мофокенг в старте. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
Первый день плей-офф ЧМ! Смотрите игру ЮАР – Канада в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
42 минуты назадВидеоСпортс"
Александр Кокорин: «Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться не хочу»
49 минут назад
Роналдо о Неймаре: «Ему не нужно ничего доказывать – сейчас в составе Бразилии нет другого игрока, способного помочь команде в одиночку. Это возможность заставить замолчать тех, кто в него не верил»
сегодня, 21:37
Александр Кокорин: «Решения о завершении карьеры еще не принял. Пока отдыхаю»
сегодня, 21:18
Дэвид, Окон, Макгопа, Корнелиус – в составах ЮАР и Канады на матч 1/16 финала ЧМ-2026
сегодня, 21:07
Стартует плей-офф ЧМ – пора обновиться или начать играть в Сетку, Основу, Фэнтези и Пикер. Все можно найти в Игровой
сегодня, 21:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Риоло о Бьелсе: «Он как магистр Йода – вдохновлял своими идеями огромное количество тренеров. Важно понимать, что он теоретик. Марсело не современный тренер, возможно, его время прошло»
5 минут назад
Диоманде предпочитает «ПСЖ» в случае ухода из «Лейпцига». Вингер хочет выигрывать трофеи и бороться за «Золотой мяч» (The Athletic)
19 минут назад
Клопп про Салаха: «Легко говорить: «Здесь ему следовало сыграть лучше». Я хочу, чтобы он ошибался. Как выйти на новый уровень, не пытаясь делать то, что не под силу другим?»
50 минут назад
«Сандерленд» не продал Джаку в «Челси» за 8 млн фунтов
54 минуты назад
Зырянов о трансферах «Зенита»: «С удовольствием брали бы европейцев, но они не поедут, и с траншами будут проблемы. Поэтому рассматриваем Азию или Южную Америку»
сегодня, 21:36
Заварзин о Сперцяне в «Аль‑Ахли»: «Он навредит себе в футбольном плане. Уровень саудовской лиги ниже, прогрессировать там негде»
сегодня, 21:25
Джонс интересен «Ноттингем Форест». В хавбеке «Ливерпуля» видят замену Андерсону, который перейдет в «Сити» за 116 млн фунтов
сегодня, 21:24
Клопп о 5-м месте «Ливерпуля» в АПЛ: «Никто не может быть доволен таким сезоном. Не знаю, что пошло не так, но попадание в ЛЧ – большой успех. Теперь можно смотреть в будущее с новым тренером»
сегодня, 21:10
Кемпес о желании Альвереса уйти из «Атлетико»: «Людям не стоит на него злиться, он отдавал все, достойно представлял клуб. Хулиан сказал, что чувствует, нужно уважать мнение каждого»
сегодня, 20:45
«Барса» организовала сбор средств пострадавшим от землетрясения в Венесуэле, из-за которого погибло 1400 человек. Клуб первым пожертвовал 100 000 евро
сегодня, 20:20