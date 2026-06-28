Ромарио выбрал Олисе, а не Беллингема, и поставил Месси выше Роналду, Мбаппе, Винисиуса и Ямаля. Между собой и Лео экс-форвард Бразилии выбрал себя и улыбнулся

Ромарио предпочел Месси Ямалю, Винисиусу, Мбаппе и Роналду.

Экс-нападающий сборной Бразилии Ромарио в разговоре с журналистом сыграл в игру, в которой ему нужно было выбирать между двумя футболистами.

Бразилец предпочел форварда «Интер Майами » Лионеля Месси всем остальным игрокам из вопросов, а затем с улыбкой поставил себя выше аргентинца.

– Беллингем или Олисе?

– Олисе.

– Олисе или Дуэ?

– Олисе.

– Олисе или Педри?

– Педри.

– Педри или Бруну Фернандеш?

– Педри.

– Педри или Холанд?

– Холанд.

– Холанд или Салах?

– Холанд .

– Холанд или Роналду?

– Роналду.

– Роналду или Месси?

– Месси.

– Месси или Неймар?

– Месси.

– Месси или Кейн?

– Месси.

– Месси или Дембеле?

– Месси.

– Месси или Мбаппе?

– Месси.

– Месси или Ямаль?

– Месси.

– Месси или Винисиус?

– Месси.

– Месси или Ромарио?

– Ромарио (улыбается)! – ответил бразилец.

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