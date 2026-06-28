Ромарио выбрал Олисе, а не Беллингема, и поставил Месси выше Роналду, Мбаппе, Винисиуса и Ямаля. Между собой и Лео экс-форвард Бразилии выбрал себя и улыбнулся

Экс-нападающий сборной Бразилии Ромарио в разговоре с журналистом сыграл в игру, в которой ему нужно было выбирать между двумя футболистами.
Бразилец предпочел форварда «Интер Майами» Лионеля Месси всем остальным игрокам из вопросов, а затем с улыбкой поставил себя выше аргентинца.
– Олисе.
– Олисе или Дуэ?
– Олисе.
– Олисе или Педри?
– Педри.
– Педри или Бруну Фернандеш?
– Педри.
– Педри или Холанд?
– Холанд.
– Холанд или Салах?
– Холанд.
– Холанд или Роналду?
– Роналду.
– Роналду или Месси?
– Месси.
– Месси или Неймар?
– Месси.
– Месси или Кейн?
– Месси.
– Месси или Дембеле?
– Месси.
– Месси или Мбаппе?
– Месси.
– Месси или Ямаль?
– Месси.
– Месси или Винисиус?
– Месси.
– Месси или Ромарио?
– Ромарио (улыбается)! – ответил бразилец.
***
Модрич выбьет Роналду? Бьелса утопил Уругвай. Провал Черданцева. Разбор ЧМ в АиБ
Невысокий, но реактивный, очень техничный, необыкновенно изобретательный (никогда не знаешь, как он накрутит защитников и вратаря в следующий раз). Но чистый форвард, и к тому же очень не ровно игравший всю карьеру. То супертоп (сезон в Барсе 93-94, несколько сезонов в Бразилии), то просто хороший нападающий, один из многих.
Блестяще сыграл на ЧМ-1994. Фактически привёл ту (хорошую, но далеко не лучшую в истории) Бразилию к титулу тогда. Следующий сезон как Неймар утратил полностью форму из-за карнавалов и травм. Потом, ближе к концу 90-х, опять ярко заблистал, но уже в Бразилии (где уровень клубного футбола тогда ещё был сопоставим с топ-турнирами в Европе). В 1998 обязан был ехать на ЧМ (прекрасно играл в дуэте с Рональдо), но поссорился с Зико, который был тогда координатором сборной (вроде бы Ромарио его постоянно подначивал - типа, я чемпион мира, а ты, белый Пеле, даже в финале никогда не играл, и тот ему отомстил). На закате карьеры, уже в 35+ лет всё ещё много забивал.
Я был на матче Васко на Маракане в 2002-м, где тогда играл Ромарио, и он забил два гола в том матче.
Короче говоря, очень яркий и харизматичный футболист, вошёл в историю футбола.
Но Месси всё равно намного круче.
Ну еще Роналдо-2002 поспорит конечно, но то был откровенно слабый чемпионат - почти все топы дали дрозда в этом часовом поясе, мертвая Германия была аж в финале (про состав матча за третье место вообще молчу).
ЧСВ у Ромарио конечно на уровне небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, но если разобраться потщательнее, то по сути он не далек от истины.
- Месси.
Все остальное уже вкусовщина