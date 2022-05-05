Судья Матюнин наехал на Хачатурянца: просит проверить босса РПЛ на полиграфе и обвиняет в помощи «Крыльям»

В российском футболе новый серьезный конфликт: судья Алексей Матюнин против президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

Что произошло?

«Химки» разгромили «Крылья Советов» со счетом 4:1 в 26-м туре РПЛ. После матча говорили в основном про работу Матюнина – главного арбитра игры.

• «Судейство держало нас в напряжении. Не могу быть им доволен. Сейчас абсурд в правилах: Бейл играет в мяч, а потом попадает в Мирзова случайно. В чем его вина? В каждом туре есть подобное удаление. Это не крик души. Все тренеры об этом между собой говорят», – злился главный тренер Игорь Осинькин.

• «Наши парни вдевятером играли против двенадцати, а самым результативным участником матча стал судья, – негодовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Мы этого просто так не оставим. Судейские ошибки явно повлияли на ход матча и будут рассмотрены коллегией. «Крылья Советов» точно подадут протест. Это очевидно совершенно».

• Громче всех высказался президент РПЛ Ашот Хачатурянц в комментарии «СЭ»: «Не меньше безобразие, чем во встрече «Ростова» и «Спартака», произошло в игре «Химки» – «Крылья Советов». Очень много ошибок. На следующей неделе после заседания ЭСК буду собирать экстренное собрание всех судей. Я боюсь, что очередные санкции в отношении судей неизбежны . Я лично займусь решением проблемы».

«Крылья» подали апелляцию. Экспертно-судейская комиссия РФС установила две ошибки Матюнина.

1. Матюнин не должен был назначать пенальти в ворота «Крыльев» на 42-й минуте. По мнению ЭСК, оснований для его назначения было явно недостаточно: задержка от Дениса Якубы не мешала бы продвижению игрока атаки. Тот побороться за мяч никак не мог.

2. Cудье не стоило засчитывать гол в ворота «Крыльев» на 50-й минуте матча. Все из-за Резиуана Мирзова: он в борьбе с Александром Коваленко явно задерживал соперника за руку. Матюнин должен был отменить мяч и назначить штрафной в пользу гостей.

После публикации отчета Матюнина и отвечавшего за ВАР в том матче Павла Шадыханова вызвали на проверку на детекторе лжи.

Важно: Хачатурянц позднее выступил в эфире «Матч ТВ» и сказал, что его слова для «Спорт-Экспресса» – фейк. При этом никаких уточнений – какие именно слова – не было. От заявления конкретно по работе Матюнина он не отказывался.

И Матюнин решил ответить – написал аж два письма президенту РФС Александру Дюкову. Их содержание вскрыл инсайдер Иван Карпов.

Первое письмо: Матюнин видит в словах Хачатурянца унижение и просит разобраться в совмещении должностей

Здесь можно ознакомиться с текстом первого большого письма. Главные тезисы:

• ЭСК приняла решение под давлением из-за резкой оценки Хачатурянца.

• Поставленный пенальти в ворота «Крыльев» – из-за задержки. «Атакующий игрок находился на высокой скорости и, опередив оппонента, на этой скорости вырывался на свободное пространство», – объясняет Матюнин. По его словам, материалы УЕФА предписывают наказывать за это не только штрафным или пенальти, но и предупреждением за отказ от борьбы в рамках правил.

Засчитанный гол в ворота «Крыльев»: захват рукой атакующего игрока в том эпизоде не имел решающего значения для выигрыша позиции – по мнению Матюнина, он поступил согласно рекомендациям ЭСК.

• Судья акцентирует внимание на словах Хачатурянца. Матюнина удивляет резкая критика, учитывая, что Хачатурянц никогда не занимался судейской деятельностью – и не может знать, совершил ли профессиональный арбитр ошибки.

Отдельно он указывает на конфликт интересов из-за совмещения Хачатурянцем должностей президента РПЛ, председателя судейского комитета и члена ЭСК. Это противоречит части первой статьи 12-й регламента РФС по этике и судейской конвенции УЕФА, членом которого РФС все еще является.

• Финальное – недовольство из-за проверок на полиграфе. Матюнин считает, что это публичное унижение судей вопреки требованиям статьи 15 регламента РФС по этике.

Второе письмо: Матюнин призывает проверить Хачатурянца на полиграфе и обвиняет его в незаконной связи с «Крыльями»

Матюнин еще раз фиксирует давление Хачатурянца на ЭСК и проговаривает два новых пункта.

• Судья намекает на незаконную связь Хачатурянца с «Крыльями Советов»: «По разного рода слухам, г-н. Хачатурянц и исполняющий обязанности главы Департамента судейства Каманцев П.Ю. курируют команду «Крылья Советов».

• Матюнин настаивает, что Хачатурянцу и Каманцеву необходимо пройти испытание на детекторе лжи. Также на полиграфе стоит проверить и членов экспертно-судейской комиссии

Президент РПЛ пока молчит.

Фото: fckhimki.com