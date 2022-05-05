«Всю жизнь играл в футбол, а бумажки нет этой». Вечная преграда Мостового – лицензия PRO

Александр Мостовой давным-давно готов возглавить «Спартак». Но есть проблема!

«Нет у меня лицензии тренера PRO. Всю жизнь играл в футбол, а бумажки нет этой. Ничего с этим не поделаешь», – грустил экс-футболист в интервью изданию «Спорт день за днем».

Вы наверняка слышали нечто похожее уже много раз. Мостовой больше десяти лет выражает желание тренировать, только вот получать лицензию не стремится.

2011 год:

• «Есть ли у меня лицензия? Нет. Так получилось, что из всех ребят, которые играли за границей, я дольше всех оставался там жить. Многие футболисты нашего поколения вернулись в Россию и успели здесь поучиться. Я чисто физически не мог этого сделать, так что упустил этот момент. И сейчас идти садиться за парту как-то странно... Не знаю, чему меня могут научить там. Школа уже пройдена. Многие в футбол не играли, а тренируют. Чему они могут научить? »

• «Если бы мне предложили возглавить «Спартак», я бы не согласился. Во-первых, у меня нет лицензии; во-вторых, сейчас в клубе происходит много странных вещей – не совсем то, что должно быть».

2015 год:

• Четыре года спустя Мостовой продолжал гнуть свою линию: «Хотел бы я попробовать себя в роли тренера? Да, хотел бы, конечно. Меня не зовут работать, потому что у меня лицензии никакой нет. Бумажки какой-то. Она же дает право тренировать. Рината Билялетдинова позвали? Ну да. И Валерия Карпина тоже без лицензии позвали. И Егора Титова сейчас. Ну, там дружба есть, связи есть. Чего здесь удивительного? Связи и дружба все делают ».

• И вот еще одно объяснение Мостового того же года:

– Честно говоря, не могу в это поверить. Неужели совсем никуда вас не звали?

– Не совсем, конечно. Была одна история лет пять назад… На меня вышел клуб из Премьер-лиги, сделал предложение, и мы с одним моим коллегой дали согласие, были готовы прийти в команду. Но затем все сорвалось, и наши места заняли другие, которые были приближены к руководству.

Но у нас без этого никуда: друзья, знакомые, родственники у всех в приоритете. Простой пример – Егор Титов. Длительное время он ничего не делал, нигде не светился особо, но только Дмитрий Аленичев пришел в команду, и все – Егор уже тренер! Да тут даже далеко ходить не надо, есть свежий прецедент – Валера Карпин. Он вообще в свое время не собирался ни тренировать, ни в Россию возвращаться, а потом один раз приехал, его тут же позвали в «Спартак», а дальше – по накатанной. Четыре с половиной года человек на различных должностях отработал в клубе. Такое у нас сплошь и рядом.

– Но тем не менее, если предложение поступит, вы согласитесь?

– Конечно! Другое дело, что у меня нет бумажки – лицензии тренерской.

– Что же мешает ее получить?

– Могу назвать многих людей, у которых этих лицензий нет, но они работают. Да и если примеры из прошлого приводить: у Лобановского с Бесковым в свое время какие лицензии были? Страна только-только от войны начала отходить, там не до бумажек было. И сейчас такие люди есть. Лицензии придумали ради коммерции, чтоб деньги зарабатывать. А вообще, в футболе лицензия – это твой опыт, который ты накапливаешь с годами. Простой пример: Леонид Слуцкий. Он ведь не играл никогда в футбол. В таком случае, какая у него лицензия? Ему ее вообще давать нельзя, получается?

– То есть лицензию вы получать не стремитесь?

– Нет, ну почему. В прошлом году пошел я на эти курсы. Но мне все-таки не 30 лет, за 40 уже… Это когда заканчиваешь ты карьеру в тридцать, то можно еще прийти и послушать, а тут… Нет, я, конечно, не говорю, что эта система плоха. Но когда тебе какой-то человек или женщина, к примеру, рассказывает о том, как я должен строить игру и какой состав выбирать – это как-то не очень авторитетно . Я уж разберусь, наверное, с этими вопросами как-нибудь сам.

2020 год:

• Да, Мостовой все еще не признает тренерское образование:

«Чаще ли в Испании тренерскую работу на высшем уровне доверяют бывшим звездам? Не сказал бы. Там же тоже система лицензирования – надо учиться. Да, кто-то учится с поблажками. Я смеялся, когда сказали, что без лицензии Зидан не сможет руководить «Кастильей» в Сегунде. Ясно, что бумажка об окончании учебы нужна. Но и для вождения машины нужны права. Только вот их наличие – не гарант, что человек готов ездить, не создавая происшествий .

Готов ли я учиться? Отношение у меня к этому…Многое я читал, многое слышал от ребят, которые учились в ВШТ. Не в упрек никому, но ничего нового мне про футбол не рассказали. Как взять мяч и ударить в девятку, объяснять не надо. А когда женщина показывает, как надо разминаться, лежать на правом боку и переворачиваться на левый – это смешно. Уже сказал – физической подготовкой давно занимаются отдельные тренеры. Задай на эту тему вопрос тому же Семину, он вряд ли ответит. При том, что на 9 вопросов из 10 скажет: «Зачем это мне надо, если есть узкие специалисты?»

За сколько лет можно получить лицензию PRO?

Обычно перед получением PRO нужно поэтапно отучиться на предшествующие лицензии C, B, A. После получения каждой категории необходимо работать тренером определенное количество времени. В общей сложности весь процесс может занять примерно 6 лет.

Однако у Мостового маршрут проще – бывшие профессиональные игроки могут не начинать обучение с азов, а только подтверждать знание футбола. Те, кто не менее 10 лет отыграл на профессиональных контрактах, начинают обучение с лицензии В-УЕФА. А если у вас есть больше 20 матчей за сборную или больше 300 встреч в РПЛ и еврокубках – можно сразу начать с совместной программы на лицензию В-УЕФА + А-УЕФА.

Мостовой легко проходит по последнему критерию, так что он мог сразу начинать с лицензии А. Обучение на нее длится около года, после чего с ней необходимо поработать еще не менее года. Затем полтора года уходит на получение лицензии PRO. При этом клубы РПЛ иногда назначают главными тренерами людей и без PRO. Например, так было с Романом Шароновым («Рубин») и Мурадом Мусаевым («Краснодар»), когда их команды де-юре тренировали другие люди.

В 2020-м оба поступили на обучение для получения высшей лицензии. Вместе с ними учились Василий и Алексей Березуцкие, Александр Кержаков и Сергей Игнашевич. Как видим, у этих тренеров путь от завершения игровой карьеры до той самой лицензии занял не так уж много времени.

Кстати, упомянутый Мостовым Зинедин Зидан комментировал учебу так: «Очень горжусь тем, что получил диплом тренерской лицензии PRO. Миссия выполнена».

С тех пор француз успел выиграть 11 тренерских трофеев на самом высоком уровне.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Алексей Филиппов, Александр Вильф