ПФЛ, ФНЛ и РПЛ – Сергеев собрал идеальный набор побед. Знаете, кто еще добился того же?

Вспомните, кто еще брал три лиги?

«Зенит» стал лучшим в чемпионате России четвертый раз подряд, а вот нападающий Иван Сергеев, переехавший в Санкт-Петербург из «Крыльев Советов» только этой зимой, впервые взял РПЛ.

Так Сергеев собрал уникальный набор: приплюсовал Премьер-Лигу к победам в ПФЛ с «Торпедо» и в ФНЛ с «Крыльями».

В ПФЛ Сергеев тоже много забивал, но выиграл ее не сразу

Голы в ПФЛ давались Сергееву долго. Сначала он несколько сезонов отбегал за «Строгино» – команду без серьезных задач, но даже в ней он много забивал и становился лучшим бомбардиром лиги.

Реальные шансы выиграть ПФЛ появились летом 2019-го – тогда «Тамбов» отдал его в аренду «Торпедо», который планировал сразу же вернуться в ФНЛ. Он снова стал лучшим бомбардиром зоны «Центр»: 16 голов за 26 матчей.

Москвичи выкупили его перед сезоном-2019/20 и зашли в ФНЛ – там сезон не доиграли из-за ковида, но Сергеев снова всех перестрелял (14 голов). И он был готов остаться в «Торпедо», потому что его устраивало все, кроме целей клуба – но за ним пришли «Крылья».

«Я был [в «Торпедо»] два года, сильно привык к клубу. Осталось много друзей, к которым всегда могу обратиться за помощью. Моя мечта – играть в Премьер-лиге, развиваться. Если бы задачу [выхода] поставили, когда я еще был в команде, возможно, поступил бы по-другому», – признавался Сергеев.

Победа в ФНЛ – рекордный сезон-2020/21 с «Крыльями»

Сергеев перешел в «Крылья» и выдал с ними шикарнейший сезон-2020/21 – рекордные 40 голов в 39 матчах. Кстати, с пенальти из них Иван забил всего пять – и три из них пришлись на весну, когда уже было понятно, что бомбардир гонится за рекордом.

По ходу сезона тренер Игорь Осинькин подтверждал, что хочет помочь Сергееву побить бомбардирский рекорд, и отдал Ивану пенальти. Хотя тот рассказывал, что не любит их бить: «С игры забивать нравится больше. Но если говорят пробить – бью».

Сергеев в итоге побил рекорд Андрея Федькова (38 мячей в составе «Терека») голом с игры «Спартаку-2», но скромно говорил о личных достижениях: «Когда забил 39-й гол, побежал праздновать со всей командой. Это их заслуга. Самое главное, что заняли первое место. Личное достижение – это второстепенное. Я не думал вообще о рекорде. Конечно, отметка 39 – это круто».

Золото РПЛ получилось взять с первой попытки

В РПЛ-2021/22 Сергеев настрелял 9 голов (6 из них – за «Крылья») и косвенно повлиял на конфликт между Артемом Дзюбой и Константином Геничем. В ноябре 2021-го Иван даже попал в сборную – о мотивации вызова рассказывал сам Валерий Карпин: «Сергеев меня привлек своей игрой и работоспособностью. Он приносит пользу своей команде. Журналисты больше всего обращают внимание на голы и передачи, поэтому недостаточно показывают его роль в «Крыльях Советов».

Потом Иван перешел в «Зенит» и даже успел поиграть в Лиге Европы против «Бетиса». Тогда обыграть испанцев не получилось, но РПЛ питерцам все-таки покорилась.

«Кайф! Поздравляю «Зенит» с 4-м чемпионством. Для меня оно первое. Спасибо болельщикам, которые сегодня пришли. Мы сделали праздник за три тура до конца чемпионата. Всех с победой. «Зенит» чемпион! – радовался Сергеев после золотого матча с «Локомотивом» (3:1).

А это уникальное достижение?

Нет. До него все три лиги выигрывал еще и Роман Шаронов: взял ПФЛ в сезоне-1998/99 в составе красноярского «Металлурга», а ФНЛ и РПЛ покорились ему вместе с «Рубином». В 2002 году казанцы стали первыми в ФНЛ, а в 2008-м и 2009-м завоевали золото Премьер-лиги. Получается, что Шаронов забрал трофей РПЛ даже два раза, Сергееву еще есть к чему стремиться.

Фото: vk.com/torpedomoscowfc; kc-camapa.ru; fc-zenit.ru; РИА Новости