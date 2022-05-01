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«Унижение – это не свобода слова». Хорватское медиа оскорбило Ловрена за игру в России – он будет судиться

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Неприятная история на фоне чемпионства.

Мы не видели Деяна Ловрена на поле с конца прошлого года, но капитан «Зенита» все равно попадает в новости. На днях хорватское издание Jutranji List осудило защитника за игру в РПЛ на фоне событий на Украине. Газета выбрала агрессивный стиль, заголовок текста звучал так: «Как знаменитый осел из Рио стал обычным ####### из России».

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Деяна задел наезд, и он написал в соцсетях, что подаст в суд: «Я не комментирую то, что обо мне пишут журналисты, но в этот раз вынужден. Я всегда буду за свободу слова, особенно когда речь идет о наших свободах, которых у нас, к сожалению, нет в последнее время. Бывает так, что если вы публично высказываете мнение, и оно не совпадает с мнением медиа или журналистов, вы подвергаетесь публичному линчеванию. Где тут понимание? Где уважение к иному способу мышления? Только не для них.

Меня воспитывали по-другому – что каждый имеет право на собственное мнение, но что семья – это святое, ее надо беречь. Я также забочусь о каждом человеке, с которым могу поговорить на улице, с кем я могу обменяться улыбками, потому что мы разделяем одни и те же взгляды, но я забочусь о том, чтобы они увидели, что я человек со своими достоинствами и недостатками.

Возвращаясь к этому отчаянному провокационному тексту на первой полосе и журналисту, которому не хватает человечности написать статью, чтобы высказать мнение, но без публичного унижения и оскорбления другого человека. Для меня это то, где всякая человечность заканчивается. Я не позволю такого издевательства над собой! Предприму все юридические и судебные действия, чтобы положить этому конец! Оскорбление и унижение – это не свобода слова».

На публикацию также отреагировал Хорватский футбольный союз. Он потребовал от газеты извинений перед футболистом: «Мы считаем абсолютно неуместным, непрофессиональным и неэтичным так писать о каком-либо человеке, в том числе и об игроке сборной Хорватии Деяне Ловрене, автор оскорбляет успешного спортсмена, доказавшего свой человеческий и профессиональный уровень.

Мы призываем к публичным извинениям перед Деяном Ловреном за оскорбительный текст и надеемся, что в будущем критики проявят должное уважение с соблюдением профессиональных стандартов. Деян Ловрен абсолютно заслужил это уважение, независимо от того, согласен или нет кто-либо с его мнением и поступками».

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Деян не выходил на поле с 12 декабря, когда сыграл против «Динамо» (1:1). Хорват пропустил начало сбора «Зенита» в Дубае – сначала тренировался отдельно, затем вернулся в общую группу. На следующем сборе в Португалии защитник вновь получил травму.

В январе Ловрен запомнился тем, что несколько раз (один, два, три) поддержал Новака Джоковича, которого депортировали из Австралии из-за отказа от вакцинации. Про скептическое отношение Ловрена к коронавирусу известно с начала пандемии.

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После 24 февраля появились опасения, что Ловрен покинет «Зенит». Во время вызова в сборную Хорватии некоторые источники сообщали, что Хорватский футбольный союз убеждал защитника не возвращаться в Россию.

Тренер Сергей Семак и гендиректор клуба Александр Медведев несколько раз эту информацию опровергали. «Считаю, это антизенитовская провокационная публикация. Не знаю, кому в данной ситуации нужно раскачивать лодку, – говорил в начал марта Медведев. – Деян в Хорватии, где проходит восстановление после травмы голеностопа. Я с ним разговариваю ежедневно. Он мне сказал, что остается лояльным и преданным клубу. И как только восстановление с его личным физиотерапевтом закончится, он сразу приедет в Санкт-Петербург».

В конце марта так и случилось – Ловрен вернулся в расположение «Зенита». Правда, пока так и не добрался до поля. 8 апреля Семак прояснил ситуацию в интервью клубным медиа: «Продолжает восстановление. Достаточно непростое повреждение. Пошли навстречу Деяну, когда он попробовал решить вопрос посредством реабилитации у себя дома, со специалистом, которого он прекрасно знал. Но, к сожалению, это не ускорило его реабилитацию. Сейчас каждый день занимается, восстанавливается, потихонечку бегает, но не с полной нагрузкой. Думаю, его восстановление – не вопрос ближайших дней, возможно, даже недель».

В начале апреля Ловрен снова напомнил о себе. Он бойкотировал Disney после новостей об увеличении количества ЛГБТ-персонажей. В соцсетях футболист сообщил, что отменил годовую подписку на Disney+, назвав компанию отвратительной.

Твит Деяна собрал больше 10 тысяч лайков и около двух тысяч ретвитов. Кто-то обвинил игрока в гомофобии, кто-то отметил, что подписка все равно будет действовать до 22 декабря, а некоторые напомнили, что сервис Disney+ и так официально недоступен в России.

Теперь последим за битвой Ловрена с хорватскими журналистами.

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Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin, Maksim Konstantinov

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