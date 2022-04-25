«Зенит» на 6 очков оторвался от «Динамо». Когда оформят титул?

Почти чемпион.

«Зенит» без особых проблем разобрался с «Краснодаром» в матче 26-го тура РПЛ – 3:1. И практически досрочно оформил чемпионство. Очень помогло поражение «Динамо» во вчерашнем матче с ЦСКА – теперь Сергей Семак еще ближе к четвертому титулу подряд.

• «Зенит» оторвался от «Динамо» на 6 очков: 58 у петербуржцев, 52 – у команды Сандро Шварца.

• Дополнительное преимущество у «Зенита» по личным встречам (4:1, 1:1). Поэтому, чтобы лишиться чемпионства, «Зениту» надо потерять 7 из оставшихся в розыгрыше 12 очков – и это при условии, что «Динамо» выиграет все свои матчи.

• Это значит, что «Зениту» для чемпионства достаточно обыграть дома «Локомотив» и «Химки» – и петербуржцев никто не достанет, даже если они проиграют и «Спартаку», и «Нижнему Новгороду».

• Весьма вероятен вариант, при котором «Зенит» приедет в гости к «Спартаку» в статусе чемпиона. Соответственно, если в следующем туре «Динамо» проиграет – «Зениту» будет достаточно одной победы.

• «Динамо» же может обойти «Зенит», только если чемпион наберет в четырех матчах не больше 5 очков, а сами москвичи при этом победят всех четырех соперников.

Рекордно досрочного чемпионства в этом году точно не будет. В 2020-м «Зенит» забрал золото за 4 тура до конца. В прошлом сезоне титул оформили за два тура до финиша – история может повториться.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив