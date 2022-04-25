«Спартак» снова недоволен Мешковым. Их тяжелые отношения тянутся уже 5 лет

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«Спартак» в эмоциональном матче проиграл «Ростову» – яркие 2:3 со спорными пенальти и двумя отмененными голами гостей.

«Спартак» нервничает: команда Ваноли в трех очках от стыков всего за 4 тура до конца чемпионата. После игры в пресс-службе клуба не выдержали и прямо наехали на судью: «Уступаем в Ростове. Игрок матча – Виталий Мешков».

•‎ Москвичей можно понять – некоторые решение Мешкова выглядели спорно. Это признал даже президент РПЛ Ашот Хачатурянц: «Будем ждать очередное обращение от «Спартака» в ЭСК и решения ЭСК. Очередное безобразие от наших судей. Я очень недоволен судейством».

•‎ Но особенно сильно работа Мешкова не понравилась Зареме Салиховой. Она посвятила Виталию целую колонку недовольства и непонимания:

«Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове.

РФС и РПЛ решили поиздеваться над «Спартаком», назначая Мешкова на матчи. Почему не было свистка в середине поля? Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его? У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят.

Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте! С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам».

Откуда столько нелюбви к Мешкову?

Фанаты «Спартака» Виталия не очень любят. У них давняя и тяжелая история взаимоотношений.

Сентябрь 2017-го. Зелимхан Бакаев в интервью после матча с тогда еще существовавшим «Анжи» открыто говорит, что Мешков судил против «Спартака» – первый крупный наброс на рефа. В той встрече Мешков не ошибался в решающих эпизодах и не ставил левых пенальти – просто не засчитал несколько явных, по мнению Бакаева, фолов.

Ноябрь 2017-го. После победы 3:1 над «Зенитом» на Виталия наехал Денис Глушаков: сказал, что решения Мешкова его просто выводят из себя. «Спартак» победил, поэтому Денис просто сказал, что можно было бы и удалить парочку питерцев за агрессивные фолы. Арбитр после игры заявил, что ему на критику Глушакова все равно.

Апрель 2019-го. После двухлетнего перемирия Мешкова поставили на дерби против ЦСКА. Перед матчем Олег Кононов сказал: «Надеюсь, судья не даст усомниться в квалификации». Виталий серьезных ляпов, по мнению «Спартака», тогда не наделал.

Октябрь 2019-го. Мало того, что «Спартак» проиграл «Краснодару» 1:2, так еще и потерял Георгия Джикию. Удалили в добавленное ко второму тайму время за две желтые карточки, причем вторую Мешков дал за разговоры. «Спартаку» решение не понравилось, но ругаться не стали.

Ноябрь 2019-го. На этот раз «Спартак» осилил «Крылья», но арбитру влетело за непоставленный пенальти на Йордане Ларссоне. «Там был пенальти. Я почувствовал касание: парень задел меня по ноге. Я упал. Это был чистый контакт. Не знаю, что делал ВАР», – возмущался игрок. Сгладила ситуацию победа, но было все равно неспокойно.

Декабрь 2019-го. Парад Мешкова в «Спартаке» продолжился: москвичи обиделись после того, как Виталий не поставил пенальти после игры рукой от Ярослава Ракицкого. «Зенит» ту встречу выиграл – и «Спартаку» решение судьи ой как не понравилось.

Ноябрь 2020-го. Мешков удалил игрока «Ростова», а не «Спартака»: Хаджикадунич влетел в ногу Соболеву – и судья вручил боснийцу вторую желтую. Фол спорный, но именно тогда начались сложные отношения Мешкова и Соболева.

Декабрь 2021-го. После этого «Спартак» снова долго жил без конфликтов с Мешковым. Зато вернулись с мегаскандалом: Соболев воткнул шипы чуть ли не в колено полузащитнику «Ахмата» Игорю Коновалову – получил за это красную карточку и с нецензурной бранью ушел с поля.

СК заявил, что решение арбитра справедливо. «Судья правильно удалил Соболева. Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезное повреждение. Эти действия игрока «Спартака» несли угрозу здоровью и безопасности соперника».

Позиция «Спартака» осталась жесткой: Соболев ногу убрать не мог, поэтому красная карточка – явный перебор от Мешкова. В октябре 2021-го в похожей ситуации не удалил Глена Бейла за фол против Ильзата Ахметова в игре ЦСКА и «Крыльев» – это особенно возмутило фанатов «Спартака».

И вот теперь – «Ростов».

А Мешков точно не прав?

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов разбирал все спорные эпизоды в матче. Картина следующая:

•‎ Гол Игнатова. «Для меня это нарушение в атаке. Игрок «Ростова» вступил в единоборства с Игнатовым и выдернул себя из обороны. После этого пошел провал в обороне и пошла атака «Спартака» – забили гол. Это нарушение в атаке».

•‎ Пенальти на Сильянове. «Это одиннадцатиметровый удар. Линия – это штрафная площадь. Жиго попадает Сильянову по ноге. Это фол».

•‎ Пенальти на Полозе. По мне, это не 11-метровый. Есть контакт, но это не сбивание игрока. Не любой контракт – это 11-метровый удар. Полоз подгибает ноги и падает. Мешков находился в идеальной позиции и видел это. Безбородов пригласил посмотреть его ВАР. Как Мешков может не верить своим глазам? Он на 20-й минуте показывает желтую за симуляцию игроку «Ростова», а здесь – нет. Два одинаковых эпизода. На Полозе не было пенальти».

Мешкова могут отстранить от матчей до конца сезона, но «Спартаку» лучше думать о том, как спасать этот самый сезон.

Похоже, их лавстори снова приостановлена.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander; РИА Новости/Владимир Песня