Новые судейские фокусы: не удалили Кузяева за грязь, не поставили пенальти за колено в лицо Сергеева. Это «Зенит» – «Урал»

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«Зенит» осилил сопротивление скромного «Урала» – 3:1. Без новых вопросов к судейству не обошлось. Было два очень спорных решения.

Первый эпизод – нарушение Далера Кузяева на Даниеле Мишкиче. Полузащитник «Зенита» после подката и борьбы за мяч зачем-то влетел ногой под колено соперника. Смотрелось пугающе.

Главный арбитр Виталий Мешков не показал даже желтой, но видеоассистент Владимир Москалев подсказал, что есть основания для красной карточки. Мешков пошел смотреть на мониторе сам, но показал Кузяеву только желтую. Тут нет формальных ошибок: по протоколу ВАР после просмотра на красную можно показывать и красную, и желтую, и вообще ничего.

Удивляет только решение. Кузяев решился на грязный поступок и мог нанести серьезную травму.

Второй эпизод – нет пенальти в ворота «Урала» после контакта Андрея Егорычева и Ивана Сергеева.

Малком классно пробил головой и попал в штангу – а Сергеев попытался добить. Ему весьма жестко помешал Егорычев – Ивану попали коленом по лицу и не дали покатить мяч в пустые.

Здесь уже вопросы и к ВАР: Москалев изучал эпизод, но в итоге не пригласил Мешкова к монитору.

А что в матче? Дзюба и Клаудиньо наконец-то забили

• «Зенит» не проигрывает в чемпионате России 14 матчей – с 16 октября. Тогда «Зенит» умудрился проиграть тульскому «Арсеналу» 1:2. Статистика с тех пор: 9 побед и 5 раз ничьих.

• Обратная сторона: «Урал» вообще не умеет обыгрывать «Зенит»: после выхода команды в РПЛ в 2013-м в 18 матчах против питерцев они проиграли 15 раз при трех ничьих. В этот раз тоже чего-то не хватило.

«Начали неважно. В первые минуты много угловых, за счет которых осуществлялось давление. Надеялись выдержать этот натиск, но на десятой минуте получили дурацкий пенальти», – грустил Шалимов после.

• Прервалась 8-матчевая безголевая серия в Артема Дзюбы в РПЛ. В прошлый раз в чемпионате Дзюба забивал еще 19 ноября – тогда сделал хет-трик «Нижнему Новгороду» и помог разгромить соперника 5:1. Причем забил Артем спустя 6 минут после выхода со скамейки.

• Еще одна прервавшаяся серия – впервые в 2022-м отличился Клаудиньо. У него тоже набиралось восемь матчей без голов во всех турнирах перед матчем с «Уралом» – но это все из-за новой роли. Мы разбирали ее в отдельном тексте, а после бразилец сам рассказал о ней в интервью:

«Разумеется, всегда хочу помогать команде голами и результативными передачами. Но сейчас эта помощь выражается чуть иначе – я отрабатываю в обороне, начинаю атаки из глубины и не отдаю последний пас под голевой удар, но участвую в построении комбинации, которая приведет к взятию ворот».

В чемпионской гонке без изменений: «Динамо» отстает на три очка. Впереди еще много борьбы.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин