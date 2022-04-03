Этот странный пенальти принес «Динамо» победу. Разве Смолова потянули за футболку в штрафной?

Рассматриваем.

Спокойный матч «Краснодара» и «Динамо» вспыхнул в добавленное к первому тайму время: арбитр Алексей Сухой после проверки ВАР поставил пенальти. Но не сразу.

Опорник «Краснодара» Александр Черников возле штрафной потянул за футболку Федора Смолова. Форвард упал, и Сухой назначил штрафной. Игроки «Динамо» долго готовились к стандарту, но так и не пробили – после переговоров с помощниками Сухой неожиданно назначил пенальти.

Первое впечатление: фол был вне штрафной. Рассмотрим подробнее.

Смолов находится с мячом в штрафной, но двигается в сторону от ворот. На скриншоте виден контакт ноги Черникова с голеностопом Федора, но после него нападающий не упал – скорее всего, он даже не заметил касания.

С ракурса на втором скриншоте кажется, что Черников хватает Смолова за футболку уже вне штрафной.

Как раз после этого захвата Федор и рухнул на газон.

Есть кадры с другого ракурса. На этом скриншоте видно, что Черников начал хватать Смолова еще в штрафной. Возможно, это и стало основанием для пенальти.

На кадрах общего плана Федор падает, когда его правая нога касается линии штрафной.

В перерыве Смолов сказал, что на нем точно фолили, но он не понял, где именно его схватил соперник:

«Не видел, где конкретно он меня хватал за футболку. Но нарушение было очевидным. Судьи разбирались, поставили пенальти – значит пенальти был. Хорошо, что удалось забить».

Фомин уверенно забил с точки. Больше голов в этой игре не было, хотя уже в добавленное время ко второму тайму Ионов выскочил один на один с Шуниным и упал, вроде бы столкнувшись с Шиманьски. Сухой показал Алексею желтую за симуляцию.

Будет скандал?