Гол «Спартака» отменил ВАР – хотя офсайдные линии не работали. Спокойно, все по правилам

Определили на глаз.
Событий в дерби «Локомотив» – «Спартак» хватит на несколько туров. Сначала матч подвис из-за обильного снегопада в Москве. Позже в шоу вмешались арбитры, и болельщики красно-белых вновь получили повод размышлять о заговоре.
Что случилось?
На 39-й минуте Квинси Промес вылетел к воротам «Локомотива», обошел вратаря Худякова и закатил мяч в ворота. Через несколько минут Сергей Карасев отменил гол голландца.
Недоумение болельщиков вызвало не решение арбитра, а его консультация с ВАР. Перед игрой представители РФС сообщили, что на матче не будет офсайдных линий. Не все поняли, почему после этого заявления видео-ассистенты проконсультировали Карасева в моменте с голом Промеса.
В перерыве инцидент прокомментировал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
«Ничего не было понятно. Судья засчитал гол, а потом пошел смотреть ВАР, хотя до матча нам официально объявили, что ВАР не будет работать по линиям офсайда. Видимо, как-то увидели с боковой камеры.
Умные люди после матча всегда объясняют и трактуют все решения, которые не в пользу «Спартака». С нашей стороны умные люди всегда говорят правду», – заявление от имени клуба.
Почему же вмешался ВАР? На самом деле все справедливо
В заявлении РФС не говорилось, что ВАР проигнорирует все спорные моменты с офсайдами – речь шла только об отсутствии офсайдных линиях. Вот полное заявление РФС:
«Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.
В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения Правил IFAB и протокола ВАР. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме».
С полным протоколом работы ВАР можно ознакомиться здесь.
Топ-менеджер «Матч ТВ» Сергей Акулинин пояснил простыми словами (к нему важно прислушаться, потому что за техническую реализацию ВАР отвечает «Матч»):
«Наличие большого количества снега не позволяет откалибровать систему, которая осуществляет трекинг поля и его координат. Таким образом, нет функционала, который позволяет в автоматическом режиме по точкам генерировать офсайдные линии.
В остальном – ВАР работает в штатном режиме. Осматривает те моменты, которые должен отсматривать, и принимает те решения, которые должен принимать. Офсайдные моменты рассматриваются так же, как и обычно, со всех тех же возможных ракурсов, но без линий, на глаз, визуально», – резюме Акулинина.
Справедливо ли был отменен гол Промеса – другой вопрос, для этого нужно внимательно рассматривать стоп-кадр в момент паса Бакаева.
Но ВАР вмешался в эпизод вполне справедливо.
Во втором тайме уже на растаявшем зеленом поле «Локомотив» забил и выиграл – когда счет открывал Изидор, вопросов к видео уже не было.
Зарема уже отреагировала на вопрос о проведении матча в снегопад. Говорит о «варварстве»
- Дата проведения
- 2 апреля, 20.30, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 1:0 – 85 Изидор.
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Локомотив –
Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян (Рыбус, 74), Керк, Марадишвили, Бабкин (Петров, 61), Бека-Бека, Кухта (Рыбчинский, 90), Изидор.
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Спартак –
Максименко, Джикия (Жиго, 54), Кофрие, Литвинов, Хлусевич, Мозес, Зобнин, Мартинс Перейра, Промес, Бакаев (Соболев, 65), Николсон (Игнатов, 79).
- Предупреждения:
- Бека-Бека (24), Кофрие (48), Бабкин (58), Марадишвили (80), Изидор (90).
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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