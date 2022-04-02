Гол «Спартака» отменил ВАР – хотя офсайдные линии не работали. Спокойно, все по правилам

Определили на глаз.

Событий в дерби «Локомотив» – «Спартак» хватит на несколько туров. Сначала матч подвис из-за обильного снегопада в Москве. Позже в шоу вмешались арбитры, и болельщики красно-белых вновь получили повод размышлять о заговоре.

Что случилось?

На 39-й минуте Квинси Промес вылетел к воротам «Локомотива», обошел вратаря Худякова и закатил мяч в ворота. Через несколько минут Сергей Карасев отменил гол голландца.

Недоумение болельщиков вызвало не решение арбитра, а его консультация с ВАР. Перед игрой представители РФС сообщили, что на матче не будет офсайдных линий . Не все поняли, почему после этого заявления видео-ассистенты проконсультировали Карасева в моменте с голом Промеса.

В перерыве инцидент прокомментировал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Ничего не было понятно. Судья засчитал гол, а потом пошел смотреть ВАР, хотя до матча нам официально объявили, что ВАР не будет работать по линиям офсайда. Видимо, как-то увидели с боковой камеры.

Умные люди после матча всегда объясняют и трактуют все решения, которые не в пользу «Спартака». С нашей стороны умные люди всегда говорят правду», – заявление от имени клуба.

Почему же вмешался ВАР? На самом деле все справедливо

В заявлении РФС не говорилось, что ВАР проигнорирует все спорные моменты с офсайдами – речь шла только об отсутствии офсайдных линиях. Вот полное заявление РФС:

«Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.

В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения Правил IFAB и протокола ВАР. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме ».

С полным протоколом работы ВАР можно ознакомиться здесь.

Топ-менеджер «Матч ТВ» Сергей Акулинин пояснил простыми словами (к нему важно прислушаться, потому что за техническую реализацию ВАР отвечает «Матч»):

«Наличие большого количества снега не позволяет откалибровать систему, которая осуществляет трекинг поля и его координат. Таким образом, нет функционала, который позволяет в автоматическом режиме по точкам генерировать офсайдные линии .

В остальном – ВАР работает в штатном режиме. Осматривает те моменты, которые должен отсматривать, и принимает те решения, которые должен принимать. Офсайдные моменты рассматриваются так же, как и обычно, со всех тех же возможных ракурсов, но без линий, на глаз, визуально», – резюме Акулинина.

Справедливо ли был отменен гол Промеса – другой вопрос, для этого нужно внимательно рассматривать стоп-кадр в момент паса Бакаева.

Но ВАР вмешался в эпизод вполне справедливо.

Во втором тайме уже на растаявшем зеленом поле «Локомотив» забил и выиграл – когда счет открывал Изидор, вопросов к видео уже не было.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф