«Рубину» совсем дурно: сравнял на 84-й, пропустил третий на 90-й. Так много Слуцкий еще никогда не проигрывал

«Химки» затащил белорус, которого ловили на договорняке.

«Рубин» Леонида Слуцкого никак не перестанет страдать: казанцы проиграли дома «Химкам» (2:3). Открыли счет, пропустили два, отыгрались. И в итоге все равно остались с нулем из-за гола в добавленное время.

Жуткие цифры «Рубина»: 7 поражений в 8 последних матчах, 15 пропущенных в последних 5

•‎ У казанцев 7 поражений в 8 последних матчах Премьер-лиги, единственная победа – в начале марта над «Ахматом» в гостях.

•‎ В этом сезоне «Рубин» уже проиграл 12 матчей – это худший показатель в тренерской карьере Слуцкого в РПЛ. Ранее тренер проигрывал максимум 11 игр – в 2009-м, когда тренировал «Крылья Советов» и ЦСКА.

•‎ «Рубин» очень много пропускает – 42 гола. Больше только у тульского «Арсенала», который идет в зоне вылета (46). Да и вообще в последних 5 матчах казанцы пропустили 15 – за одну игру в среднем 3.

•‎ Слуцкий после матча выглядел грустно:

– Игра нормально складывалась на самом деле. Забили во втором тайме, владели преимуществом. Игру контролировали. К сожалению, непозволительно много мы ошибаемся. И даже вот этот заключительный стандарт, конечно… Но здесь ничего не сделаешь, пока так.

– Это следствие индивидуальных или командных, тактических ошибок, разницы в классе игроков, недостатка опыта?

– Вы все вместе перечислили. Здесь все это именно вместе. И концентрация на последних минутах. И нет этого навыка. И большое количество перестроений, рушатся какие-то моменты. Всего по чуть-чуть.

Автора победного гола ловили на договорняке. Он говорит, что до сих себя ненавидит

•‎ Победный гол «Химок» на счету защитника Захара Волкова – белоруса, который перебрался в Россию этой зимой.

До этого всю карьеру он провел на родине, где в 2020-м получил двухлетнюю дисквалификацию за участие в договорняке в составе «Нафтана». В сентябре 2021-го оставшуюся часть наказания отсрочили на 2 года.

Волков, который считался очень перспективным игроком и даже сыграл за сборную Беларуси, признался, что брал деньги за результат. У «Нафтана» тогда были долги (по словам футболиста, зарплату не платили по полгода), и у его семьи возникли финансовые проблемы.

«Честно, до сих пор ненавижу себя за то, что влез в это говно. Стыдно перед родными, близкими, друзьями, федерацией, тренерами и болельщиками. Перед всеми, кто верил и надеялся на меня. Естественно, если бы была возможность все поменять, то поступил бы совсем по-другому. Но как есть, так есть», – говорил Волков в 2020-м.

«Мы следили за ним, когда еще выступали в ФНЛ, но на тот момент Захар считался одним из самых перспективных футболистов Беларуси и был для нас не по карману. Потом случился этот инцидент, после которого мы взяли паузу, – утверждал спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов. – Когда он отбыл дисквалификацию и возобновил карьеру, мы вернулись к идее подписания Волкова, уже будучи командой РПЛ.

Навели справки у людей, которые были в курсе ситуации. Поняли, что прямого участия в этой истории футболист не принимал. Разумеется, перед началом переговоров мы учли все репутационные риски, но нам гораздо важнее его футбольные качества, чем история, в которую он был втянут».

Что ж, пользу уже принес.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид