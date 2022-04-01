Оказывается, Хвича ушел насовсем. «Рубин» отпустил его из-за давления в Грузии, продавать в топ-лигу будет «Динамо» Батуми

Обсуждают варианты на лето.

В четверг вечером появилось сразу несколько деталей, лучше объясняющих ситуацию вокруг экс-полузащитник «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

Мы узнали немало нового.

Хвича ушел в «Динамо» Батуми насовсем. Это не приостановка контракта по новым правилам

Тему раскрыл спортивный директор батумского «Динамо» – что любопытно, в интервью сайту SerieANews. Вот что там рассказал Владимир Двалишвили:

«Его агент – мой старый приятель. Он сказал, что у нас будет шанс забрать Хвичу в «Динамо» Батуми, и я сразу сказал да.

Мы заключили контракт на два года, и ближайшим летом нас ждут очень интересные события. Хвича сам будет решать, остаться или уйти .

Он договорился со своим предыдущим клубом о расторжении контракта. К нам он перешел как свободный агент и в «Рубин» не вернется ».

У Кварацхелии было юридическое право приостановить контракт с «Рубином» до 30 июня, чтобы потом вернуться в клуб – но в итоге это разрыв контракта в России и подписание нового в Грузии.

С чемпионатом Грузии, правда, переход до конца полугодия не так уж логичен: там играют по системе весна-осень, новый сезон только-только стартовал – и к июню он не завершится, как в ведущих лигах, а лишь разгонится.

«Динамо» Батуми, кстати, действующий чемпион – лигу выиграли впервые в истории, поэтому летом будут первый раз стартовать в квалификации Лиги чемпионов, с самого первого раунда . В этом сезоне после второго места-2020 динамовцы прошли две ранних стадии Лиги конференций (выбили «Тре Пенне» из Сан-Марино и БАТЭ, остановились на турецком «Сивасспоре» в дополнительное время).

«Рубин» пошел навстречу Хвиче из-за грузинского давления. Семья там столкнулась с агрессией

Детали пояснили в пресс-службе казанского клуба.

« Изначально контракт с Хвичей был приостановлен. После дополнительных переговоров, мы пошли навстречу игроку и приняли решение расторгнуть контракт с Хвичей.

Во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе. Также это решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста.

В будущем клуб будет отталкиваться от происходящего в мире. А там уже посмотрим, как будут складываться обстоятельства в стране. Клуб с Хвичей Кварацхелией постоянно на связи », – заявили в клубе «Чемпионату».

Два главных вывода из этой лаконичной цитаты: сначала Хвича ушел временно, затем решение переиграли и сделали постоянным, но по фразе о том, что клуб с игроком на связи, складывается впечатление, как будто они рассматривают вариант с обратным трансфером, если обстоятельства станут спокойнее.

Активнее всех в борьбе за Хвичу – «Наполи». В Италии выяснили его статус как раз из-за этого

Из SeriaANews к спортивному директору «Динамо» Батуми обратились как раз для того, чтобы дополнить картину по Хвиче к инсайдам о том, что его очень хочет видеть у себя «Наполи».

В Италии действует договоренность о том, чтобы не приглашать сейчас игроков РПЛ – но, во-первых, это мера пока только на случай приостановки контрактов и внепланового усиления прямо весной вне трансферных окон, а, во-вторых, даже если покупки из России в какой-то момент станут токсичными, теперь взаимодействовать точно с грузинской стороной, и это снимает лишние сложности.

Пока неясно, есть ли между «Динамо» и «Рубином» договоренность о проценте с продажи или какой-либо компенсации – и вообще неясно, как ее можно юридически оформить, учитывая, что речь не о переходе между этими клубами, а о разрыве контракта и подписании нового. Но наверняка обеим сторонам ясно, что понятийно это было бы правильно.

Спортивному директору «Динамо» Батуми задали прямой вопрос о варианте с «Наполи»: «Я был бы счастлив, если бы Хвича перешел в такой престижный клуб, но я с ними никогда не общался», – резюмировал Двалишвили.

Возможно, только пока не общался.

Фото: vk.com/fcrk; РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Федоренко