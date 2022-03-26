Детали полузакрытого товарняка сборной: обыграли молодежку, забил Тюкавин (пяткой!), у Баринова травма

Максимум, что смогли организовать под баном.

Сборная России во время международной паузы проводит сбор – не такой, как всегда. Соперников нет, играть не с кем, к чему готовиться – непонятно.

Но и молодежная сборная оказалась в такой же ситуации. Поэтому между ними организовали товарищеский матч – РФС назвал мероприятие совместной тренировкой.

Состав сборной в первом тайме: Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.

Состов во втором: Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.

Валерий Карпин после игры сказал, что футболисты тащили жребий (неясно, шутил или правда).

А это молодежка: Будачев, Прохин, Кузьмичев, Сильянов, Степанов, Черников, Марадишвили, Кривцов, Хлусевич, Сулейманов, Агаларов.

На замену во втором тайме вышли Агкацев, Кравцов, Будачев, Мелехин, Бабкин, Кутицкий, Гладышев и Пиняев – задействовали почти всех.

Единственный гол забил Константин Тюкавин – это случилось в первом тайме после стандарта. Причем необычно, проткнул пяткой мимо вратаря.

Смотрите, как это было в динамике. Достойно!

Молодежка играла в белой форме, взрослая сборная – в основной, красной.

Официальные товарищеские матчи Россия проводить не может – из-за бана ФИФА и УЕФА. Под официальными подразумевается те, которые попадают в реестр, влияют на рейтинг – нам такое сейчас нельзя.

Были вопросы к самому сбору – например, Андрей Аршавин этого не понял: «Лучше бы игроки оставались в своих командах, у них был бы лучше тренировочный процесс, развивалась бы команда. А то, что собрались непонятно где, за забором потренировались... Я не вижу в этом особого смысла».

Но все же собрались и даже сыграли.

Пусть и всего лишь неформальный матч с молодежкой. Игру нигде не транслировали (был разве что любительский стрим на ютубе у «Футбольного биги» – специфическое зрелище).

Есть и неприятные новости – в первую очередь для «Локомотива»: «Доволен матчем. Недоволен, что Баринов подвернул голеностоп. Не знаю пока, насколько серьезно», – сказал Валерий Карпин сразу после игры.

Обидно, что малонужный матч закончился чем-то болезненным.

Антураж – тоже такой, к которому мы точно не привыкли в контексте сборной. Просто поле базы в Новогорске, только одна маленькая трибуна, а в основном просто заборы вокруг.

Хотя зрители все же были: например, президент РФС Александр Дюков и гендиректор Александр Алаев на игру приехали.

«С Дюковым общались после игры, – рассказал Карпин. – Я тоже слышал посыл, что нас должны скоро вернуть. Но 100% уверенности никто не даст. Говорили о следующем сборе, когда хотели бы. Но пока решили подождать две-три недели. Такие сборы всегда полезны. Главный итог сбора – что был контакт. Что мы вместе поработали, что-то вспомнили. Завтра они все забудут. Поэтому надо будет заново их собирать.

Не раздражает ли, что мы в состоянии ожидания? Нет. А какие варианты? Закрыться? Ну закрывайтесь. Я не хочу».

***

Всю эту неделю футболисты тренировались в Новогорске и даже общались с журналистами – как будто стандартный сбор перед матчами. Валерий Карпин отвечал на серьезные вопросы – например, повел ли бы он себя так на месте Федерации футбола Польши и стал ли бы требовать исключения соперника по стыкам.

«Конечно, настаивал бы, естественно. 100 процентов. Чтобы пройти дальше – конечно. И вы бы все кричали, орали, что их надо убирать. 100 процентов. Их позиция абсолютно понятна. Они первыми и начали кричать, орать», – сказал Карпин.

На тренировках тренер вел себя как обычно – например, шутил над прессом Сергеева.

Кстати, про то, что «Сергееву нужно уменьшить жировую», тренер говорил и журналистам. Хоть в целом настроение в сборной явно позитивное, футболисты все равно говорили про отстранение, называя его несправедливым.

«Все было не так официально. Не разбирали матчи соперника. Отталкивались от себя, – сказал Андрей Мостовой. – Обидно, что пропустил и Евро, и чемпионат мира. Надежда есть. Надеюсь, через два года на Евро сыграем. Надо выходить».

Фото: РФС/Кристина Коровникова