«Расширяйте лигу, пусть играют со своими фармами». Зарема – хейтер «Зенита»: постоянно язвит и колет соперника

И не скрывает, что «Зенит» ей не нравится.

Матч «Нижнего» и «Спартака» снова неожиданно вышел огненным. Все из-за странного пенальти в исполнении Квинси Промеса и спорного решения Сергея Иванова: жесткий контакт с Айртоном, из-за которого ему понадобились костыли, не трактовали даже как фол.

«Спартак» это решение совсем не понял. После игры ярче всех негодовала как всегда Зарема Салихова – и про «Зенит» тоже не забыла:

«Если бы наш игрок наступил на голеностоп так грубо, была бы непременно красная. Мартинс ничего ужасного не совершил и получил желтую. Фол на Айртоне, естественно, не замечается.

Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки. Расширяйте лигу – пусть играет «Зенит» со своими фармами. Посмотрим на посещаемость матчей».

Такой наезд на «Зенит» – классика для неофициального спартаковского босса.

«Зенит» – главный и любимый клиент Заремы. Вот коллекция ее колкостей

Ниже – самые яркие из десятков ее цитат.

Стебала «Зенит» за плохую игру в ЛЧ: «Я думаю, что «Спартаку» вполне по силам пройти этого соперника (речь про «Бенфику» – Sports.ru). У ЦСКА же получалось два раза. У «Зенита» – не очень. Но они в принципе всегда плохо играют в ЛЧ».

Агентские игры «Зенита» – тоже здесь: «Бухарова туда-сюда продавали, бесплатно отдавали. А агентские комиссии платились всегда. Как правило, в «Зенит» игроки сгружались, не заиграв у их тренера, возвращались обратно бесплатно в «Рубин». Такой вот Russian f…king football business.

У любого правила есть исключение – Сердар Азмун. Сейчас «Зенит» стал умнее, сгружает бесплатно в «Сочи». У них и в отчетности по нулям».

Кержаков в «Нижнем» – скепсис: «Так топорно все это, хотя бы тренера взяли не с зенитовскими глазам. Можно теперь еще по два в «Сочи», «НН» и «Уфу»? «Крылья», вы там держитесь!».

Успехи Семака – не показатель: «В этой расстановке ничего нет удивительного. «Зенит» как команда мне мне вообще не симпатична . Это скорее данность времени, в котором мы живем. Лучшим тренером я бы назвала Николича, последние полгода «Локо» демонстрировал интересный футбол, судьи были к ним весьма благосклонны».

Ужасный расклад – если «Зенит» вместо Семака «возьмет сильного тренера» (в разговоре о новом главном в сборной): «Если нужно завоевать любовь болельщиков, то это к Доменико Тедеско. Глобально об атмосфере на трибунах, в команде никто не думает нигде, увы. Но «колизейщики» не пропустят. Самый ужасный расклад: «Зенит» берет сильного тренера, к примеру, тренера «Славии» или сборной Швейцарии, а Семак становится тренером сборной».

Аршавин получил за то, что назвал игроков финала Евро-2020 бездарными: «Зенит» доставит истинное удовольствие (без сексуального подтекста) всем гурманам футбола в ЛЧ. Кстати, можно игрокам «Зенита» раздать камеры Go-Pro в раздевалке? Такого контента ни в одной команде не насобираешь».

Подкалывает «Зенит» по поводу популярности. Вот слова после выхода из совета директоров: «Это не публичный демарш, не истерика, а продуманное решение. В клубе и в совете директоров были известны мои намерения и причины. Я их подтвердила еще 17 мая, но не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива».

Очень любит эту тему: «Все на «Спартаке» делают цифры и деньги: букмекерские компании, вещатели, журналисты, блогеры, инсайдеры. Обзор матча с «Краснодаром» посмотрело в 2,5 раза больше людей, чем матч «Крыльев» и «Зенита» – лидера чемпионата. То есть команда на 9-м месте интереснее чемпиона?»

А вот еще несколько язвительных упоминаний «Зенита» из колонки для «СЭ»:

«Мы живем в смутное время. Футбол как отрасль пострадал одним из первых. Футболисты «Зенита» хотя бы успели сыграть свой матч в Лиге Европы и вылететь, не набрав очков для общей копилки . <...>

Так вот хочется сказать, что все рано или поздно будем в положении «Краснодара» (кроме «Зенита» — это другая планета, все давно с этим свыклись), поэтому и создается картинка «нормальности».

Как считаете – это необоснованный хейт или претензии по делу?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com