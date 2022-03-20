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Доллар – 26, Пеп дебютировал в «Барсе», Павлюченко помчал в Англию – таким был мир, когда «Химки» Юрана прошлый раз выигрывали в РПЛ

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Возвращаем 2008-й!

«Химки» обыграли «Урал» в гостевом матче очередного тура РПЛ – 1:0. Исход решил поздний автогол Ивана Кузьмичева. Для главного тренера команды Сергея Юрана эта победа наверняка станет особенной – последний раз под его руководством «Химки» выигрывали в РПЛ 25 октября 2008 года.

Тогда счет в матче с «Луч-Энергией» открыл Егор Титов, а химчане победили со счетом 3:1.

Садитесь в нашу машину времени – летим в осень 2008-го!

Курс доллара в октябре 2008-го – чуть больше 26 рублей, курс евро – около 35-36 рублей.

Для главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева сезон-2008 был последним в клубе. С армейцами за четыре года Газзаев завоевал 10 трофеев, а в потом взял только Суперкубок Украины с киевским «Динамо».

«Тоттенхэм» после успешнейшего для России Евро-2008 купил Романа Павлюченко у «Спартака» за 14 млн фунтов. Сам Роман признавался, что не очень хотел уходить из «Спартака», но именно он прорубил для российских игроков поколения-2008 окно в Англию. Очень скоро туда уехали Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов и Павел Погребняк.

Пеп Гвардиола проводил первый сезон в качестве главного тренера «Барселоны». Первый матч в Ла Лиге «Барса» неожиданно проиграла «Нумансии», но затем выдала 20-матчевую беспроигрышную серию. В том сезоне Пеп выиграл все турниры, в которых участвовал, а каталонцы на несколько лет стали главными европейскими гегемонами.

«Манчестер Сити» купили шейхи – благодаря этому клуб вступил в самый успешный период в своей истории. В первом же сезоне при шейхах «Сити» купил Пабло Сабалету, Венсана Компани, Шона Райта-Филлипса, Шея Гивена, Жо, Уэйна Бриджа, Найджела де Йонга, Крейга Беллами и Робиньо. Результата пришлось подождать – в сезоне-2008/09 команда финишировала лишь десятой.

БАТЭ под руководством 31-летнего Виктора Гончаренко стал первым белорусским клубом, который пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Белорусский клуб попал в группу к мадридскому «Реалу», «Ювентусу» и «Зениту». БАТЭ зацепил две ничьих с «Ювентусом» и одну с «Зенитом», но все равно занял последнее место в группе.

Рамон Кальдерон проводил последние месяцы в качестве президента «Реала». В январе 2009-го на место изрядно оскандалившегося Кальдерона вернется Флорентино Перес. Уже летом он купит для «Реала» Криштиану Роналду и Кака.

Французскую Лигу 1 в сезоне-2008/09 неожиданно выиграл «Бордо», прервав впечатляющую серию «Лиона», который до этого брал чемпионат семь раз подряд. В составе той команды блистали Фернандо Кавенаги и Маруан Шамах, а главной звездой был Йоанн Гуркюфф. «ПСЖ» в том сезоне финишировал на шестом месте.

Не менее сенсационно чемпионом сезона-2008/09 в Германии стал «Вольфсбург», опередивший «Баварию» на два очка. С мюнхенцами в апреле 2009-го «Вольфсбург» разобрался очень эффектно – 5:1. В том матче бразилец Графите забил один из величайших голов в истории Бундеслиги. Эдин Джеко и будущий динамовец Звездан Мисимович сыграют в чемпионстве не менее важную роль.

Так плохо «Спартаку» не было с жуткого 2003-го. Замеряем по сезонам после 22 туров

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Илья Питалев; globallookpress.com/Andy Hooper, Jean BIBARD/FEP; Gettyimages.ru/Jasper Juinen, Clive Brunskill, Denis Doyle, Stuart Franklin/Bongarts; fckhimki.com

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