За «Краснодар» тревожно: игрокам сокращают зарплаты, увольняют скаутов, к «Уфе» – на автобусе и рейсовом самолете

До этого ушли тренер и легионеры.

Кажется, что в РПЛ события последних трех недель сильнее и быстрее всего ударили по «Краснодару».

По информации «Матч ТВ» (об этом пишет и инсайдер Иван Карпов), были заморожены европейские счета владельца клуба Сергея Галицкого. По сути, «Краснодар» оказался в ситуации, когда деньги есть, но воспользоваться ими никто не может.

Из «Краснодара» ушли все легионеры и тренер, который не провел ни одного официального матча

Легионеры моментально покинули расположение клуба. Контракты с 9 футболистами или разорвали (как с Классоном и Кабелла), или приостановили – как с Крыховяком и прочими. Это зависело от сроков соглашений.

Команду покинул и тренер Даниэль Фарке, поработавший с «Краснодаром» полтора месяца.

«Краснодар» был большим футбольным клубом. Они поняли, что это особая ситуация, и отпустили нас, футболистов, домой без каких-либо наказаний или штрафов», – поблагодарил Классон клуб за доброе расставание. Фарке же признал, что «нынешняя политическая ситуация не оставила выбора».

Ни в одном другом клубе РПЛ не было таких массовых исходов.

Клуб сокращает зарплаты оставшимся игрокам, а на выезд доберутся автобусом и рейсовым самолетом

Позже стало известно, что «Краснодар» попросил оставшихся в команде игроков пойти на сокращение зарплат за три месяца – март, апрель и май. Об этом рассказал Иван Карпов.

Гендиректор Владимир Хашиг собрал футболистов и сообщил им, что средства у клуба есть, но доступа к ним нет. Именно поэтому он попросил игроков пойти на снижение зарплат, пообещав, что после окончания кризиса клуб все компенсирует. Футболисты согласились, но поинтересовались, можно ли получить от «Краснодара» документ, гарантирующий последующую выплату зарплат в полном объеме. Хашиг отказался предоставлять такой документ.

В итоге некоторые игроки пошли навстречу «Краснодару» и согласились. Кто-то из игроков отказался от такого варианта,

Клуб также серьезно сократил скаутский отдел – например, команду покинули Юрис Лайзанс и Евгений Бузникин, одни из ключевых скаутов. Глава селекционного отдела Максим Бузникин пока свой пост сохранил. Также начались увольнения детских тренеров в филиалах академии клуба, утверждает «Матч ТВ».

Еще одна деталь упадка: «Краснодару» придется добираться на выездной матч с «Уфой» по сложному маршруту.

«Нехорошие у меня предчувствия относительно будущего «Краснодара»... Автобус до Минеральных Вод, рейсовый самолет (как говорят), отъезд легионеров, тренерского штаба, сейчас сокращения по зарплате, уход Лайзанса (думаю, весь селекционный отдел пострадал). Сезон точно доиграют, а там... стадион, парк, академия, масса сотрудников... Как это все обеспечивать и содержать? Неужели все?» – задался вопросом комментатор Константин Генич.

Похожий маршрут был на победный матч со «Спартаком», но там ехали на поезде в Сочи, а уже оттуда летели в Москву. «В 6:30 утра в субботу выехали из Краснодара и в 22:00 вечером были в Москве. Было непросто, но, как видите, мы справились», – сказал защитник Егор Сорокин.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив; VK/fckrasnodar