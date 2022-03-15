Предлагаем реформу формата РПЛ: Головин – за сокращение лиги, Романцов против матчей в холод, есть вариант с расширением

Что выбираете вы?

Российский футбол уже почти три недели живет в новой реальности: без еврокубков, без официальных матчей сборной, с постоянно увеличивающимся количеством уехавших легионеров.

Очевидно, в таких условиях оставлять нынешнюю систему розыгрыша РПЛ бессмысленно. Главный редактор Sports.ru Владислав Воронин уже объяснял, почему нельзя расширять лигу за счет отмены вылета двух клубов в ФНЛ, новые предложения по реформам сыпятся каждый день. Например, во вторник Валерий Газзаев предложил создать закрытую лигу с 40 командами, разделенными на две географические зоны, а Андрей Аршавин – вернуться к системе «весна-осень».

Футбольная редакция Sports.ru предлагает свои варианты изменений.

Александр Головин – 12 команд в РПЛ и разделение на шестерки после двух кругов

За последний год о финансовых проблемах сообщали почти все клубы подвала РПЛ – от безумных «Химок» до вроде бы стабильного «Ростова». Дальше станет только хуже, поэтому играть в 16 клубов нет смысла: новый банкрот а-ля «Тамбов» или команда уровня ФНЛ не сделают и без того слабеющую лигу зрелищнее.

В этот момент я слышу стоны про «чемпионат Москвы», но это типичная демагогия. С таким же успехом можно жаловаться, что в Казани нет Третьяковской галереи, а нижегородским ресторанам не дали звезды «Мишлен» – ну да, регионы развиты не так, как столица. Спор о том, что Москва должна делиться с провинцией, возможен, если говорить о социальной сфере, но футбол – не льгота и не входит в перечень жизненно необходимых вещей. Не можешь содержать достойную команду – тебе не место в главной лиге. Очень хочешь – вкладывайся и выходи наверх.

Схема с 12 клубами, которые играют два круга, а потом делятся на шестерки и там проводят еще два круга, идеальна по куче причин:

1. В лиге остаются только самые сильные и финансово стабильные команды, больше нет матчей уровня «Химки» – «Урал», зато появляются по четыре матча «Зенит» – ЦСКА или «Спартак» – «Динамо»,

2. Вырастает конкуренция внутри команд, потому что игроки не захотят идти в ФНЛ, а мест на всех в РПЛ не хватит,

3. Увеличиваются доходы клубов от ТВ и лиги (раньше они делились на 16, теперь на 12) и от билетов (больше ярких матчей – выше посещаемость),

4. Исчезает болото, каждая команда до последнего тура играет на результат. В первой части – чтобы попасть в топ-6. Во второй – чтобы оказаться в еврокубках (это станет сложнее, потому что каждый тур придется играть против прямых конкурентов) и не вылететь (из нижней шестерки вылетает один, еще двое попадают в стыковые матчи – вот это будет борьба),

5. Команды ФНЛ наконец-то хотят выходить в РПЛ – играть в главной лиге станет не сильно накладно за счет бонусов от ТВ и спонсоров,

6. Каждый клуб проводит на два матча больше, чем при 30 турах: плюс два мид-уика – больше интенсивности и не придется ломать календарь.

Сильно похоже на великий сезон-2011/12, только не растянутый на полтора года. Разве тогда было плохо?

Павел Тихонов – 16 команд в РПЛ с тремя путями после гладкого чемпионата

Главная задача – не допустить превращения РПЛ в тоску. Для клубов и аудитории матчи должны быть аттракционом, а не надоевшей ежедневной работой с 8 до 17. При этом нам нужно увеличить количество матчей – ведь даже в такое турбулентное время у нас, вероятно, останутся частички коммерции, клубам надо дать больше шансов для заработка. Что можно сделать?

Ключевое: чтобы не порасти мхом, российскому футболу нужно больше клубов, готовых к РПЛ. Для этого нужно существенно понизить порог входа в лигу, об этом недавно писал Влад Воронин. Но предложение можно радикализировать. Губернатор/глава города/спонсор дает только 20 млн на сезон? Значит нужно найти тех, кто готов играть в РПЛ за 50-100 тысяч в месяц. Так мы откроем новые точки на карте, получим больше атмосферных стадионов в лиге и навсегда забудем выражение «снялся с чемпионата из-за отсутствия финансирования» или «отказался от борьбы за РПЛ».

Второй момент: повышение турнирной привлекательности РПЛ, чтобы даже середняки никогда не успокаивались. Для этого после 30 стандартных туров введем плей-офф по сложной системе.

Как это будет работать, лучше всего объяснить на примере текущей таблицы РПЛ.

Чемпионский путь

• «Зенит» и «Динамо» автоматом в полуфинале как 1-я и 2-я команды лиги.

• ЦСКА и «Сочи» автоматом в 1/4 финала (состоит из 4 команд).

• Нам нужны еще два участника (соперники ЦСКА и «Сочи») – они определятся в «пути середняков».

Путь середняков

• Это промежуточный турнир, в котором участвует 8 команд – с 5-го места по 12-е.

«Краснодар» – «Ростов»,

«Локомотив» – «Рубин»,

«Ахмат» – «Нижний Новгород»,

«Спартак» – «Крылья Советов».

• Победители пар в следующем раунде определяют двух соперников для ЦСКА/«Сочи» в 1/4 финала «чемпионского пути».

• Проигравшие отправляются в «путь до ФНЛ».

Путь до ФНЛ

• «Арсенал», «Урал», «Уфа» и «Химки» как 4 худших команды автоматически в турнире

• Еще четыре команды определятся в плей-офф середняков

• После плей-офф в один раунд (серия до трех побед) вылетают 4 клуба! Предложение, которое шокирует Григория Иванова.

Что мы получаем в итоге

1. Стимул бороться в регулярном чемпионате, ведь даже между 8-м и 9-м местом будет разница. Восьмое даст преимущество домашних матчей в серии.

2. Невероятные сюжеты: 12-я команда может побороться за титул, а 5-я – вылететь!

3. Конкуренцию! «Арсенал», «Урал», «Уфа» и «Химки» узнают, что их места в РПЛ без проблем займут нераскрученные клубы из регионов. Ведь порог входа в лигу – минимальный.

Денис Романцов – 16 команд в РПЛ и отсутствие игр в начале марта и конце ноября

Семь лет назад тоже все обеднели и заговорили о расширении до 18 команд. Тогда я был уверен: наоборот, надо сокращаться до 12 и оставлять только клубы с хоть какой-то финансовой стабильностью. В комментариях традиционно заворчали про «чемпионат Москвы», и я зарекся говорить про изменение числа команд РПЛ.

По двум причинам:

1. Расширение неуместно: в РПЛ и так каждый год кто-то разоряется в разгар сезона,

2. Сокращение воспринимается как урон развитию футбола в регионах. Оно случится только если в России останется меньше 16 профессиональных команд.

Поэтому теперь предлагаю вот что: оставляйте 16 команд, но не вынуждайте людей мерзнуть на трибунах зимой и перенесите 3-4 тура на лето и осень. Как раз заполните паузы, которые возникнут из-за бана УЕФА и ФИФА.

Никаких манежей, обещанных Гинером при отходе от весны-осень, у нас не появилось и не появится. Второй арены с крышей – тоже. Не вижу повода и дальше мучить игроков и болельщиков этим отмороженным футболом. Нахождение на большинстве наших стадионов с середины ноября до середины марта – это какой-то тест на выживание, а не удовольствие.

А поход на стадион должен быть удовольствием.

Артем Денисов – 16 команд в РПЛ с многоуровневым финальным турниром между топ-10

Давайте поместим наш футбол на русское поле экспериментов.

Главная задача нового формата – сохранить мотивацию команд до конца сезона. Внизу это легко решается местами на вылет и стыковыми матчами, а что наверху? Ведь если раньше боролись за еврокубки, то теперь остается только первое место.

Есть предложение: оставить 16 команд и круговую систему с двумя матчами. 15-16 – вылет, 13-14 – стыки. 11 и 12 радуются, что спокойно выжили. А дальше попробовать нечто уникальное.

После 30 туров в борьбе за победу остаются лучшие десять команд. Они формируют уровни (можно называть этажами для упрощенного понимания). На каждом уровне – по две команды: 1-2, 3-4, 5-6. На двух нижних уровнях команды находятся под угрозой вылета. Формируются они чуть иначе: лучшая команда (занявшая наивысшую позицию в круговом турнире) сама выбирает соперника по уровню. В первом раунде так: 7-я команда лиги выбирает 8-ю, 9-ю или 10-ю.

Элемент выбора сам по себе необычен и создает шоу. Так может родиться новое принципиальное противостояние – выглядит свежо.

Победители всегда поднимаются на этаж выше (кроме победителя на самом высоком уровне), проигравшие спускаются ниже.

Вот пример, как бы это выглядело. Особенно важен третий раунд – победитель на безопасном уровне получает право выбрать соперника по полуфиналу. Это единственный раз, когда право выбора – не у команды с лучшим местом в круговом турнире.

1. Места в круговом турнире реально имеют значение. Команды на 1-2 местах могут начать с двух поражений, и только потом окажутся в матчах на вылет. Это выглядит справедливее в сравнении с банальным плей-офф за победу, где у первого и восьмого места одинаковый путь к титулу.

То же самое касается и других позиций: 3, 4, 5, 6 (в обычной жизни это команды, проходящие в еврокубки) – у всех есть право на одну ошибку. Они начинают на безопасных уровнях.

Наконец, именно высокое место в круговом турнире может дать привилегию с выбором подходящего соперника, когда команда опустится на уровень с угрозой вылета.

2. Конкуренция будет бешеной. Просто представьте, если команда 7/8/9/10 места дойдет до финала. Идея с выбором соперника точно даст эмоций. Ситуация: команда А из трех вариантов выбирает именно вас, считая, что это наиболее подходящий соперник. Моментальное желание доказать, что вы умеете удивлять.

На выходе: по-настоящему особенный формат с увлекательной и справедливой борьбой за чемпионство. При этом мы оставляем ценность кругового турнира, где буквально каждая позиция имеет свой вес.

Максимилиан Алфимов – расширение РПЛ до 18 команд

Я за расширение РПЛ до 18 команд. Я не сумасшедший и понимаю все минусы: с экономической точки зрения это негативно скажется на лиге, со спортивной (на первый взгляд) – тоже, с инфраструктурной – тоже. Но на самом деле не все так плохо.

Во-первых, увеличится количество матчей. Наши тренеры и футболисты иногда жалуются, что играют мало и не так плотно как, например, в Англии (правда, не очень понятно, как это соотносится с постоянными переносами ради матчей сборной). Больше матчей – уплотнение календаря, которое позволит играть футболистам чаще. Прямо как в Англии.

Во-вторых, расширится географии лиги. Среди лидеров ФНЛ – «Факел», «Алания», «Балтика», «Нефтехимик». «Факел» не играл в высшей лиге с 2001-го, «Балтика» – с 1998-го, «Нефтехимик» вообще никогда не забирался так высоко. «Алания» была совсем недавно – но теперь это совершенно другой клуб. Гораздо приятнее смотреть на атмосферные выезды в регионы, чем на москвоцентричный чемпионат России. Это еще один шанс привлечь болельщиков на трибуны.

Команды ФНЛ в Кубке не первый год доказывают, что они как минимум не хуже команд из нижней половины таблицы РПЛ. «Енисей» выносит «Локомотив» и выбивает «Крылья», «Алания» справляется с «Уфой» и «Арсеналом» (показательно – по сути это потенциальные соперники по стыкам), «Балтика» проходит «Химки».

В последние два сезона ФНЛ очень прибавила, но часто команды, которые выходили в РПЛ, оказывались там не совсем заслуженно. В ковидный сезон «Ротор» и «Химки» – и если химчане (пусть и со скандалами) задержались в вышке и в тот же сезон добрались до финала Кубка, то «Ротору» очень повезло, что сезон закончили досрочно. В итоге волгоградский клуб в РПЛ хромал со старта, вылетел, а теперь стоит на вылет даже из ФНЛ.

В сезон-2020/21 «Крылья» доминировали – а теперь они смотрятся намного круче половины лиги, хотя практически не перебирали состав после победы в ФНЛ. А вот «Нижнему» повезло – команда удачно подстерегла пункт в регламенте, по которому ее запустили напрямую, хотя весной это был, пожалуй, едва ли не слабейший клуб топ-8 ФНЛ.

Плюс ФНЛ реально разнообразна тактически. Здесь и «Алания» с ее карусельным футболом (серьезно, так ярко в РПЛ не играют даже лидеры), и резкий «Факел», и «Балтика» с ее сумасшедшим прессингом. Здесь почти у каждой команды из верхней части таблицы есть лицо, чего не хватает аутсайдерам РПЛ.

Пожалуй, главный минус – далеко не все лидеры ФНЛ в итоге выберутся наверх или хотя бы получат шанс. У «Алании» и «Факела» все плохо со стадионами – они просто не пройдут лицензирование. «Нефтехимик» в случае выхода будет играть не на своем уютном пятитысячнике в Нижнекамске, а в Казани. А это половина первой шестерки.

(Почему шестерки? По регламенту ФНЛ в стыки в случае проблем у кого-то из топ-4 могут добавить команды с 5 и 6 места).

Илья Васильев – плей-офф после гладкого чемпионата, лучшие команды регулярки пропускают первый раунд

В России многие думают, что скучный и оборонительный футбол аутсайдеров спровоцирован страхом перед вылетом, а расширение обязательно раскрепостит вторую восьмерку. Но две дополнительные команды никак не изменят ситуацию – в 80% случаев матчи 10-16-х команд скучны и унылы для нейтрального зрителя. В чемпионате почти не появляются новички с атакующей ментальностью («Крылья Советов» – редкое исключение)

Расширение разрешит только локальные проблемы (добавит несколько туров, создаст видимость мер, при этом никак не поспособствует развитию ФНЛ). Такой подход не повысит конкуренцию в РПЛ, потому что после 25-го тура стабильно появляются команды без турнирных задач.

РФС необходим радикальный подход к проблеме – нужно уплотнить календарь и снизить количество проходных матчей:

– ввести плей-офф вне зависимости от количества команд;

– если в чемпионате будет 16 команд (если 18 – крутить в этом же направлении), то первая четверка автоматически попадает в четвертьфинал по итогам регулярки;

– пятые-двенадцатые команды проводят предварительный раунд перед четвертьфиналом (внутри системы возможно стимулирование: например, пятое место играет с двенадцатым, шестое – с одиннадцатым, седьмое – с десятым, восьмое – с девятым);

– тринадцатые-шестнадцатые места играют за право остаться в элите (четверка проводит свой плей-офф или турнир в группе, по итогу которого две команды спускается в ФНЛ).

Руслан Копылов – 16 команд, разделение на три группы после гладкого чемпионата

Если и увеличивать количество матчей РПЛ, то тех, которые соберут зрителя. В Бельгии придумали все еще в 2008-м – кстати, автором реформы был Hypercube. С того момента формат немного изменился, но основа такая.

• В первой части сезона команды играют все те же 30 матчей: каждый с каждым в два круга.

• Дальше очки половинят, а команды делят на группы: первая четверка – борьба за чемпионство, вторая – за пятое место (Лига Европы), остальные – за выживание.

Главное: формат бельгийского чемпионата достаточно гибкий – его можно адаптировать хоть каждый сезон. Бельгийцы так и делают, экспериментируя с форматами и реагируя на количество мест в еврокубках.

Можно чемпионскую четверку расширить до 6 команд – тогда вместо 12 топ-матчей получим 30. Можно убрать возню низов за спасение: по итогам сезона выкидывать 16-е место, а 15-е отправлять в стыки.

Ярослав Сусов – возвращаем «весну-осень» и вводим плей-офф

Кажется, отмена еврокубков и зимний чемпионат мира в Катаре – идеальный вариант для полной перестройки формата РПЛ и возвращения на систему «весна-осень», но с начала 2023 года.

В сезоне-2022 (уже «весна-осень») пока не хватит игровых дней для сильного изменения формата, потому что с середины июня до конца ноября просто не хватит места на больше, чем 30 туров. Так что в этом году можно отыграть по старой системе с 16 командами, но с июня до конца ноября, а дальше – качественная перестройка.

В 2023-м начать играть можно с середины марта до середины ноября. Это целых 37 недель без пауз на международные турниры, в которые должны поместиться и 30 туров регулярки (не думаю, что количество команд в лиге нужно менять) и разделение на чемпионскую группу и группу вылета.

Сейчас нет смысла придумывать формат, в котором будут серьезно учитываться еврокубки, потому что вся ценность чемпионата – выиграть или не вылететь. Вот и после 30 туров нужно поделить таблицу на две восьмерки. Так, чтобы восемь команд получили шанс на чемпионство, а другие восемь – вылететь.

Дальше наступит второй этап чемпионата. Для увеличения конкуренции здесь должен быть плей-офф (для чемпионской группы) или разделение очков и 7 ультраконкурентных матчей за вылет и чемпионство.

А за какой варианты вы? Пишите в комментариях.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Артур Лебедев, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев, Александр Вильф