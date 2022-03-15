Почему Дзюба не в сборной? Карпин сказал про семейные проблемы на фоне Украины, дальше заговорили о недопонимании

Цепочка объяснений.

Сборная России осталась без стыков ЧМ-2022 и любых других официальных матчей, но это не мешает обсуждать состав. Будет ли играть Артем Дзюба у Валерия Карпина – этот сериал не утихает.

• Сначала Валерий Карпин дал понять, что может вызвать игрока: «На сборах я контактировал с Дзюбой. Общение прошло нормально. Была встреча с игроками «Зенита». С теми, кто был в сборной. Дзюба тоже попросил о встрече. Сказал, что хочет и готов играть за сборную. Ответил ему, что если он хочет, то пусть тренируется и готовится».

По информации Ивана Карпова, встречу форварда и тренера организовал врач «Зенита» Владимир Хайтин. Он сказал Дзюбе, что переговорить хочет Карпин, а Карпину – что общения ждет Дзюба.

• Во вторник Карпин объявил состав на ближайший сбор из 27 футболистов, но Дзюбы там не оказалось. Тренер прокомментировал выбор в интервью официальному сайту РФС: «С Артемом мы встречались в конце предсезонных сборов «Зенита», но обещаний по обязательному вызову, конечно же, не было. Это относится не только к Дзюбе, а ко всем игрокам.

В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживают много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать . Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за «Зенит».

• Клуб и Дзюба поспешили слова Карпина опровергнуть. «Очевидно, тренера сборной не так поняли: Артем действительно не присоединится к национальной команде на ближайшем сборе. Причина исключительно семейная – касается только Артема и его близких », – заявил «Зенит».

Дзюба в интервью «Спорт-Экспрессу» добавил: « Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах , но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей.

Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали. Готов ли я играть за сборную при Карпине? Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную».

• Карпин зафиналил тему: «Как я уже говорил, Артем действительно пропустит предстоящий сбор по семейным причинам. Да, возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария, но главное, что никаких недопониманий между нами самими нет.

Еще раз подтверждаю, что мы остаемся с Артемом на связи и будем внимательно следить за его играми за «Зенит».

А с кем будет играть сборная?

Пока не очень ясно, РФС дополнительно сообщит о возможных товарищеских матчах. Известно только, что сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.

Ранее Карпин говорил так: «26 марта предположительно будет один товарищеский матч, потом разъедемся. Еще не знаю, с кем. Или между собой, или с молодежной сборной. Молодежке тоже нужно с кем-то играть – почему нет?».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф ; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press