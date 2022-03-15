«Мешков – пародия на судью. Его надо нахрен дисквалифицировать, #####». Свирепый монолог Слуцкого о судействе

Ого.

Леонид Слуцкий после домашнего поражения от «Ростова» воспламенился из-за судейства – и в особенности из-за работы Виталия Мешкова. Вот его монолог в эфире «Матч Премьер»:

«Судейство... Я понимаю, что, #####, у нас ЭСК нет, и руководителя судейского комитета. Это безобразие просто, что творит Мешков. Как можно назначать, всем прекрасно известно – он в том году руки не подал, сегодня выходит и убивает команду. Он или профнепригоден и его надо нахрен дисквалифицировать, #####, или он ##### ##### предвзят, что то же самое .

Даже не будем брать эпизод с красной карточкой Лисаковичу. Сильянов фолит на Кварацхелии, срывает атаку, он не показывает отложенную вторую желтую карточку. В конце, #####, два угловых, он показывает от ворот, #####, и Кварацхелии желтую карточку. Ни один фол [в нашу пользу] не свистит, в нашу сторону все свистит.

Ну это просто безобразие, и так сложные времена, и так мы всеми силами пытаемся сохранить команды, футбол, какой-то зрительский интерес в это время. И тут, #####, судьи опять выходят на авансцену. Просто безобразие.

Мешков – это вообще просто пародия на судью , человек, которого просто нельзя подпускать. Тем более в столь сложные времена, когда все команды борются с огромным количеством проблем и пытаются хоть как-то сохранить интригу, чемпионат, уровень и все остальное. И вот выходят такие короли: «О, классно, ЭСК уехал, этот уехал, а я буду сейчас творить что хочу».

Такие, как Мешков, и губят наш футбол, #####, а не футболисты зажравшиеся или тренеры , или еще кто-то. По крайней мере мы искренне и честно делаем свое дело. В отличие от вот этих вот людей, которые выходят и весь праздник, который хоть какой-то сейчас происходит для людей, он его убивает в угоду собственным интересам».

Это только в эфире «Матч Премьер», в других послематчевых интервью Слуцкий был чуть сдержаннее, но все равно не обошлось без критики.

Другие реплики Слуцкого – готов уехать в Волгоград и заниматься академией, если дисквалифицируют за слова

•‎ «Кто Мешкова назначал? Он не жмет руку, у него высокое эго, но его все равно назначили на нашу игру. Просто фантастика.

У меня нет претензий к ребятам, вдесятером пытались бороться. Но у нас отняли два угловых удара и еще.

Я ему сказал в перерыве: «Ты меня не любишь, но суди нормально!» Это бесполезно. Сейчас опять будут говорить, что Слуцкий ноет. Но я не ною. Говорил, что не надо назначать на наши матчи Мешкова и Иванова. Есть вопросы к квалификации игроков, тренеров. А когда судят в одну сторону, то это предвзятость. Судья просто издевается».

•‎ «Мешков плюнул в лицо всем, кто пришел на стадион. Я не ною. Я констатирую безобразное судейство. Это не низкая квалификация. Это убийство».

•‎ «Все знают, что у нас непростые отношения с Мешковым. Зачем его назначать? Если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией. Мой труд растаптывается одним человеком, почему я должен молчать? Я в том возрасте, что не собираюсь молчать на эти темы».

Фото: vk.com/fcrk