Добро и зло от Лисаковича: спас мышку на футбольном поле и получил красную за жесткий фол

Мышь не пострадала.

Форвард «Рубина» Виталий Лисакович выдал контрастные 20 минут в матче с «Ростовом». Таймер запустился еще до стартового свистка.

Дело в том, что перед розыгрышем мяча с центра поля Лисакович сделал рыцарский поступок: увидел на поле мышку, аккуратно взял ее в руки, донес до скамейки «Рубина» и передал кому-то из администраторов.

А уже на 19-й минуте игры отметился снова, но с грустным поводом. Лисакович на рывке наступил на ахилл Хорену Байрамяну. Выглядит очень опасно, форвард после нарушения сам схватился за голову, понимая, что получит красную карточку.

Виталий Мешков после короткой паузы и оценки состояния Байрамяна все-таки удалил Лисаковича – последствия такого фола могли быть и правда страшными. Так казанцы остались в меньшинстве, еще и проигрывая в счете – уже на 12-й минуте «Ростов» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Полоза.

Лисакович в «Рубине» всегда попадает в протокол. До этого – только из-за голов

Это худший матч Лисаковича за «Рубин» – он только начинает играть в Казани, этой зимой перешел из «Локомотива» в «Рубин» и подписал контракт на 3,5 года.

В трех предыдущих играх Виталий наколотил пять голов: дубль против «Зенита» (2:3), дубль против «Ротора» (2:1, «Рубин» прошел в четвертьфинал Кубка России), гол «Ахмату» (2:1). Это уже больше, чем за первую половину сезона-2021/22 в «Локо» – там два мяча в 15 матчах.

Главный тренер Леонид Слуцкий сдержанно оценивал невероятную форму Лисаковича: «Пока сыграли только три игры. У него высочайшая результативность, нужно добавить и голевую передачу». Возможно, так намекал, что Виталий может прибавить в созидании и подыгрыше.

Грубо фолить точно не надо.