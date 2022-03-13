ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

4 судейских выбора, решивших исход «Спартак» – «Краснодар». Видите ошибки?

Кристофер Мартинс Перейра Кристофер Мартинс Перейра
Спартак Спартак
Краснодар Краснодар
Владимир Ильин Владимир Ильин
Шамар Николсон
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Евгений Кукуляк
Футбол Футбол

ВАР часто вмешивался.

«Краснодар» без легионеров забрал вторую победу подряд – в этот раз обыграл в гостях «Спартак» (2:1). Получилось горячо – особенно из-за сложных моментов для судьи и помощников на ВАР.

Смотрим на ключевые эпизоды. 

11-я минута: гол Бакаева отменен из-за офсайда у Николсона

«Спартак» забил уже на 11-й минуте – Зелимхан Бакаев красиво уложил мяч в угол после передачи Шамара Николсона из пределов штрафной. Но перед этим, по версии ассистентов ВАР, ямаец оказался в офсайде в момент открывания за спину (в этом матче такой сценарий срабатывал регулярно ). 

Повтор дали не сразу – вопросы, наверное, могут быть только по точке, которую ассистенты выбрали для отсчета у защитника. Спорить с самими линиями сложно. 

37-я минута: назначен пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой Ильина

Ближе к концу первого тайма «Спартак» все же забил – Куинси Промес реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Владимира Ильина. Матвей Сафонов отбил мяч, но в паре метров от него оказался Ильин, который сыграл неуклюже и не смог убрать руку.

Удивила реакция Николсона – ямаец мог забивать, но вместо этого начал задавать вопросы арбитру и размахивать руками, потому что 11-метровый не выглядит очевидным. Почему?

В ранних редакциях правил были пункты об особых отношениях к касаниям от своих партнеров, но в современной редакции решение по нарушению полностью за главным судьей – в первую очередь он оценивает: мог ли игрок убрать руку и занимает ли рука естественное положение. 

Кажется, Кукуляк увидел нарушение именно из-за неестественного положения (рука вытянута горизонтально). 

56-я минута: отменен гол Николсона из-за игры рукой

В ситуации с голом Николсона все проще – если игрок забивает после касания мяча рукой, то это фол. 

Нюанс мог возникнуть, если бы Николсон ассистировал партнеру. Потому что случайная игра рукой, в результате которой одноклубник сыгравшего рукой забивает либо получает возможность забить, больше не считается нарушением. 

Тогда возник бы вопрос о случайности игры Николсона. На повторах кажется, что касание выглядит вполне осмысленным. 

84-я минута: назначен пенальти в ворота «Спартака» из-за фола Мартинса

Вероятно, самый сложный эпизод игры.

Касание между Сперцяном и Мартинсом точно было, но тут снова вопрос трактовок.

Удобная трактовка для «Спартака»: оба футболиста тянулись к мячу, нога Мартинса была впереди – воспитанник «Краснодара» просто по ней ударил. 

Удобная трактовка для «Краснодара»: Сперцян замахивался для удара, Мартинс выставил ногу и нарушил правила, блокировав Эдуарда. 

Кукуляк назначил пенальти – помощник на ВАР не увидел ошибки. Любопытно, что камера выхватывала Умярова, хотя он в этом эпизоде точно не фолил. 

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча упомянул судейство, но без заметной критики: «Были спорные эпизоды, где-то не вмешивался ВАР. Но мы не должны искать оправданий, нужно прибавлять и работать».  

Спартак – Краснодар 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
13 марта, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Сперцян, 1:1 – 38, пенальти Промес, 1:2 – 86, пенальти Сперцян.
СпартакСелихов, Джикия, Жиго, Кофрие (Соболев, 90), Айртон, Мозес (Хлусевич, 64), Промес, Мартинс Перейра, Бакаев (Ларссон, 75), Умяров (Зобнин, 90), Николсон.
КраснодарСафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Чернов, Ионов (Якимов, 90), Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин (Попов, 90), Манелов (Газинский, 74).
Предупреждения:
Черников (31), Умяров (43), Николсон (44).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляции «Матч ТВ»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные