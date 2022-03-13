4 судейских выбора, решивших исход «Спартак» – «Краснодар». Видите ошибки?

ВАР часто вмешивался.

«Краснодар» без легионеров забрал вторую победу подряд – в этот раз обыграл в гостях «Спартак» (2:1). Получилось горячо – особенно из-за сложных моментов для судьи и помощников на ВАР.

Смотрим на ключевые эпизоды.

11-я минута: гол Бакаева отменен из-за офсайда у Николсона

«Спартак» забил уже на 11-й минуте – Зелимхан Бакаев красиво уложил мяч в угол после передачи Шамара Николсона из пределов штрафной. Но перед этим, по версии ассистентов ВАР, ямаец оказался в офсайде в момент открывания за спину (в этом матче такой сценарий срабатывал регулярно ).

Повтор дали не сразу – вопросы, наверное, могут быть только по точке, которую ассистенты выбрали для отсчета у защитника. Спорить с самими линиями сложно.

37-я минута: назначен пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой Ильина

Ближе к концу первого тайма «Спартак» все же забил – Куинси Промес реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Владимира Ильина. Матвей Сафонов отбил мяч, но в паре метров от него оказался Ильин, который сыграл неуклюже и не смог убрать руку.

Удивила реакция Николсона – ямаец мог забивать, но вместо этого начал задавать вопросы арбитру и размахивать руками, потому что 11-метровый не выглядит очевидным. Почему?

В ранних редакциях правил были пункты об особых отношениях к касаниям от своих партнеров, но в современной редакции решение по нарушению полностью за главным судьей – в первую очередь он оценивает: мог ли игрок убрать руку и занимает ли рука естественное положение.

Кажется, Кукуляк увидел нарушение именно из-за неестественного положения (рука вытянута горизонтально).

56-я минута: отменен гол Николсона из-за игры рукой

В ситуации с голом Николсона все проще – если игрок забивает после касания мяча рукой, то это фол.

Нюанс мог возникнуть, если бы Николсон ассистировал партнеру. Потому что случайная игра рукой, в результате которой одноклубник сыгравшего рукой забивает либо получает возможность забить, больше не считается нарушением.

Тогда возник бы вопрос о случайности игры Николсона. На повторах кажется, что касание выглядит вполне осмысленным.

84-я минута: назначен пенальти в ворота «Спартака» из-за фола Мартинса

Вероятно, самый сложный эпизод игры.

Касание между Сперцяном и Мартинсом точно было, но тут снова вопрос трактовок.

Удобная трактовка для «Спартака»: оба футболиста тянулись к мячу, нога Мартинса была впереди – воспитанник «Краснодара» просто по ней ударил.

Удобная трактовка для «Краснодара»: Сперцян замахивался для удара, Мартинс выставил ногу и нарушил правила, блокировав Эдуарда.

Кукуляк назначил пенальти – помощник на ВАР не увидел ошибки. Любопытно, что камера выхватывала Умярова, хотя он в этом эпизоде точно не фолил.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча упомянул судейство, но без заметной критики: «Были спорные эпизоды, где-то не вмешивался ВАР. Но мы не должны искать оправданий, нужно прибавлять и работать».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляции «Матч ТВ»