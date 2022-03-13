Жуткое падение кипера «Сочи» Адамова. Подозревали переломы и разрыв селезенки – кажется, обошлось

Матч «Химок» и «Сочи» точно запомнится не голами. Игра шла к спокойным 0:0, как вдруг на 93-й минуте случилось страшное: 24-летний вратарь гостей Денис Адамов на выходе из ворот столкнулся с игроком «Химок» Александром Руденко и очень неудачно приземлился.

Адамов не смог правильно перегруппироваться во время полета. Удар приняла на себя спина.

Денис долго не мог подняться с газона. Вскоре кипера унесли на носилках.

Он сразу поехал в больницу на скорой помощи.

Выглядело очень больно.

Врач «Сочи» Игорь Давыдов в интервью «Матч ТВ» сообщил, что Адамов даже потерял сознание, но вскоре пришел в себя. Кажется, обошлось – по словам Давыдова, вратаря доставят в больницу, только чтобы исключить переломы и разрыв селезенки: «Жизни и здоровью голкипера в данный момент ничего не угрожает, его состояние стабильное. По решению медицинского штаба, Денис останется в Москве для проведения более углубленного обследования».

Здоровья!

Фото: кадры трансляции «МАТЧ Премьер»