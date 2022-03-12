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Щедрый голевой пас на Смолова («Динамо») от Новосельцева («Арсенал»). Да, все так и было

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Федор Смолов Федор Смолов
Иван Новосельцев Иван Новосельцев
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Футбол Футбол

Первый гол 21-го тура РПЛ получился курьезным. С автором все привычно (Федор Смолов не перестает забивать), но вот ассистентом внезапно выступил защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев. 

Шла 14-я минута матча «Арсенал» – «Динамо». Хозяева отбились и завладели мячом недалеко от своей штрафной... Что же было дальше? Новосельцев не глядя покатил своему вратарю – и через мгновение ошарашенный поднял руки, оценив ситуацию.

В штрафной как раз задержался Смолов: нападающий «Динамо» подхватил мяч, ушел в сторону от Антона Коченкова и покатил в пустые. 1:0! 

Для Смолова это уже 3-й гол в четырех матчах после возвращения в «Динамо». И, кажется, самый легкий.

Арсенал Тула – Динамо 1:4 (1:1, 0:3)
Дата проведения
12 марта, 16.30, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Смолов, 1:1 – 30 Э. Кангва, 1:2 – 46 Захарян, 1:3 – 76, пенальти Фомин, 1:4 – 90 Тюкавин.
Арсенал ТулаКоченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Давиташвили (Суханов, 71), Э. Кангва (Хабибов, 81), Костадинов, Гулиев (Луценко, 81), Кангва, Деспотович (Марков, 81).
ДинамоШунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев (Н`Жи, 90), Фомин, Моро, Шиманьски, Макаров (Лаксальт, 66), Захарян (Лесовой, 90), Смолов (Тюкавин, 77).
Предупреждения:
Э. Кангва (8), Кангва (19), Деспотович (35), Костадинов (37), Моро (45).

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