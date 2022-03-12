Щедрый голевой пас на Смолова («Динамо») от Новосельцева («Арсенал»). Да, все так и было

Первый гол 21-го тура РПЛ получился курьезным. С автором все привычно (Федор Смолов не перестает забивать), но вот ассистентом внезапно выступил защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев.

Шла 14-я минута матча «Арсенал» – «Динамо». Хозяева отбились и завладели мячом недалеко от своей штрафной... Что же было дальше? Новосельцев не глядя покатил своему вратарю – и через мгновение ошарашенный поднял руки, оценив ситуацию.

В штрафной как раз задержался Смолов: нападающий «Динамо» подхватил мяч, ушел в сторону от Антона Коченкова и покатил в пустые. 1:0!

Для Смолова это уже 3-й гол в четырех матчах после возвращения в «Динамо». И, кажется, самый легкий.