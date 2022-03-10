Карпин – опять совместитель. Стал главным и в «Ростове» до того, как сборную России разбанят

Будет спасать клуб от вылета.

Российский футбольный союз объявил: Валерий Карпин остается главным тренером сборной России, но при этом возвращается и на клубный уровень. Он теперь еще и главный в «Ростове», из которого уходил в сборную.

Контракт со сборной продлен – раньше его судьба зависела от исхода стыковых матчей и попадания/непопадания на ЧМ-2022.

Контракт с клубом подписан – но с условием, что пункт о совмещении может быть пересмотрен, когда сборную России вернут к международным соревнованиям.

Карпин уходил из «Ростова», как раз чтобы не совмещать. РФС назначал его за минуту до старта сезона

Сюжет Валерия Карпина уходит на новый виток, вот хронология основных событий в его карьере.

10 дней работы совместителя на старте сезона были для Валерия Георгиевича сложными: поначалу он заявлял, что готов ко всем особенностям параллельной загрузки, но в процессе быстро понял, что эффективнее сосредоточиться на сборной.

Точно известно, что Карпина раздражали вопросы о сборниках из других клубов после матчей «Ростова» против них. Тимур Журавель в интервью подкасту «Аналитика Глебчика» рассказывал, как грубо тренер прокомментировал за кадром вопрос журналиста про Артема Дзюбу после игры с «Зенитом».

Карпин объяснял свою логику в интервью Нобелю Арустамяну:

« Мог бы вывезти работу на два места. Но чисто физически не смог бы отдаваться на 100% и в клубе, и в сборной . Гипотетический пример: у тебя теория перед «Зенитом» через пять минут, а тебе звонит Алаев (генеральный секретарь РФС) по поводу безотлагательных дел в сборной. Это отрывает.

Я считаю, что совмещение может быть, это допустимо, когда тренируешь «Барселону», все идет по накатанной, идешь на 1-м месте, восемь сборников у тебя, и берешь сборную Испании. Как это было при Олег Иваныче Романцеве – полсборной в «Спартаке», у «Спартака» все хорошо. Или как у Леонида Викторыча Слуцкого: в ЦСКА были основные игроки, в клубе все шло плюс-минус нормально».

Очевидно, тот же принцип уже не применить, сейчас ситуация слишком отличается: работа в сборной России при ее отстранении ото всех международных турниров уже не так важна .

Кстати, назначали Карпина в сборную России тоже необычно: о решении объявили за минуту до первого матча сезона. Чемпионат как раз открывали «Ростов» и «Динамо» – новость о назначении появилась буквально за минуту до стартового свистка. Так президент РФС Александр Дюков выполнил обещание определиться с новым главным тренером сборной после отставки Станислава Черчесова до начала сезона.

Карпин рассказывал, что решил уйти от совмещения уже после первого матча в двойном статусе.

Что сейчас с «Ростовом»? Команда идет 3-й с конца, оттуда уезжают почти все легионеры

«Ростов» на 14-м месте после 20 туров – с матчем в запасе: после возобновления провели только один (проиграли «Сочи», пропустив с пенальти в добавленное время), потому что игру с «Крыльями» отложили из-за закрытого ростовского аэропорта.

Весь сезон после ухода Карпина в клубе чехарда главных тренеров:

Валерий Карпин – провел два матча (оба проиграл) и ушел

Юрий Семин – отработал меньше двух месяцев, ушел в конце сентября с одной победой в шести матчах

Заур Тедеев – стал временно главным на месяц, больше формально работать не мог без лицензии Pro

Виталий Кафанов – официально возглавил в конце октября, Тедеев остался рядом формально как старший тренер, но рулящий процессом, Михаил Осинов по свидетельствам из клуба тоже играл роль важнее Кафанова, сосредоточенного про своему профилю на вратарях и никогда не желавшего быть главным

Снова Валерий Карпин – судя по всему, при нем система снова станет логичной, все реальные функции будут сходиться с документальным распределением.

«Ростов» по потерянным очкам вне зоны стыковых матчей, но все равно в опасном положении.

К тому же усложняет процесс отъезд легионеров: сразу после новости о назначении Карпина президент клуба Арташес Арутюнянц подтвердил, что приостановлены контракты Баштуша, Армина Гиговича, Понтуса Алмквиста и Магнуса Кнудсена, а Денниса Хаджикадунича на год отдают в аренду (судя по всему, воспользуются особым регламентом ФИФА).

Карпин вернется в РПЛ выездным матчем с «Рубином» 14 марта, дальше у него «Динамо», «Нижний», «Локомотив», «Арсенал», «Спартак», «Краснодар», «Уфа», «Химки» и ЦСКА, а также отложенная игра с «Крыльями», которой пока не нашли точную дату.

А когда сыграет сборная?

Матч запланирован на мартовское окно, когда должны были пройти стыковые игры за ЧМ-2022.

Скорее всего, сыграют с молодежной сборной, которая тоже отовсюду отстранена. Используют только игроков из РПЛ, сам Карпин говорил, что футболистов из других чемпионатов вызывать не станет из-за сложной логистики.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Даничев, Сергей Пивоваров