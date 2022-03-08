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🔙 РПЛ стартовала 20 лет назад – с гола бразильца, которого все забыли. Еще Кириченко делал хет-трик, Семак удалялся, Цымбаларь раздавал ассисты

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Таким был первый тур в истории лиги.

Ровно 20 лет назад, 8 марта 2002-го, стартовал первый чемпионат России под эгидой РФПЛ (сейчас – РПЛ).

Сама лига напомнила об этом вот таким видео: это первый гол в истории лиги. Его забил нападающий «Крыльев» Рожерио Гаушо.

 
 
 
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A post shared by Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Гаушо два года играл в «Крыльях», а исторический гол забил «Уралану»

Гаушо – бразилец, оказавшийся в «Крыльях» зимой 2002-го: перешел из болгарского «Левски», где выступал вместе с Владиславом Радимовым. Это как раз легендарный зенитовец, тогдавший за «КС», посоветовал Рожерио переехать в Самару.

Гол Гаушо «Уралану» стал историческим не только для лиги, но и для него самого: дебютировал за «Крылья» и сразу забил.

Правда, в итоге бразилец так и не привык к РПЛ: чаще выходил на замену, а в 2004-м вернулся в Бразилию. Там реанимировать карьеру тоже не получилось, поэтому дальше невзрачная Чехия (в «Сигме» и «Славии»), а финиш карьеры – в «Словане» в 2010-м. Гол открытия для РПЛ – точно одно из главных его достижений в футболе.

А как вообще прошел первый тур Р(Ф)ПЛ?

Тогда в России еще не было нормальных полей, а зрители почти не ходили на стадионы.

Сохранился вот такой обзор стартового тура.

А вот хайлайты текстом:

• Во многом условия помешали чемпионскому «Спартаку» разобраться с «Ростсельмашем»: при почти пустых «Лужниках» сыграли 0:0 – с запоротым пенальти Парфенова (попал в штангу).

• «Крылья» и «Уралан» подарили болельщикам первые голы: в Самаре сыграли вничью 1:1, это как раз матч с голом Гаушо.

• «Сатурн» с REN TV в названии обыграл «Шинник» (3:1). Команды вышли на заснеженное ярославское поле, а гостей из-за их белой формы было почти не различить.

• Будущий чемпионский «Локо» с Юрием Палычем минимально победил «Аланию» – отличился Джейкоб Лекхето.

• «Ротор» принимал «Динамо»: много борьбы (Андрей Кобелев заканчивал матч с перевязанной головой), острых моментов (несколько шансов имел только молодой Павлюченко) и огня на трибунах – между собой рубились фанаты из Волгограда. Правда, тут тоже в итоге без голов, несмотря на игровое преимущество «Ротора».

• В дерби ЦСКА – «Торпедо-ЗИЛ» интриги не было: 4:0 с хет-триком Дмитрия Кириченко. Тогда же случилась жесткая стычка Сергея Семака с Александром Куртияном: удалили обоих.

• «Анжи» с Ильей Цымбаларем уверенно обыграл «Зенит» – 2:0: Цымбаларь сделал два ассиста, а Вячеславу Малафееву забивали Будун Будунов и Владислав Прудиус,

• На тот момент торпедовец Игорь Семшов принес команде минимальную победу над саратовским «Соколом».

Олдскулы!

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