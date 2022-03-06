ФНЛ скрутило прямо на рестарте: сорвались 2 матча из-за жутких полей, в Липецке хотели закрыться от болельщиков из-за риска диверсий

Поля –> снегопады –> проблемы.

Возвращение ФНЛ вышло скомканным: за несколько часов до старта отменили игры «Факела» с «КАМАЗом» и липецкого «Металлурга» против «Торпедо» – обе из-за неготовности газонов.

Официальная причина – последствия неожиданных обильных осадков.

Главные арбитры и делегаты приняли решение об отмене, так как посчитали нецелесообразным рисковать здоровьем футболистов.

Газон в Воронеже – ужас, болото

Первые слухи о переносе воронежского матча появились еще в субботу, день игры опасения только подтвердил.

Поле в Воронеже было совсем не готово к игре.

А ведь за два дня до игры воронежские болельщики призвали неравнодушных товарищей помочь с уборкой снега на стадионе. Они обещали снабдить добровольцев лопатами – но многие пришли со своим инвентарем.

К сожалению, таких стараний тоже не хватило.

В Липецке – тоже боль. Еще и хаос с недопуском болельщиков

• Москвичи переживали за качество поля с самого начала: «Торпедо» еще за две недели до матча обращалось в «Металлург» с предложением перенести матч из Липецка в Химки из-за опасений за газон. Хозяева отказались и заверили: с полем все будет в порядке.

Что-то пошло не так.

• 2 марта гендиректор «Металлурга» Александр Зюзин заявил: игра с «Торпедо» пройдет без болельщиков в связи с возможными проблемами в плане безопасности. 5 числа запрет вроде бы отменили, но за несколько часов до матча снова ввели.

• По информации инсайдера Ивана Карпова, власти Липецка опасались возможных диверсий со стороны гостевых фанатов – хотя «Торпедо» вступилось за своих болельщиков и заверило в обратном.

• А за несколько часов до игры проблемы с полем: неожиданно для руководителей оно оказалось в ужасном состоянии. Матч отменили – теперь «Металлургу» придется разбираться уже с КДК РФС.

Что объединяет оба случая и обе проблемы: «В течение последних дней в этих регионах выпали обильные осадки, в результате чего состояние полей резко ухудшилось», – говорится в заявлении ФНЛ. И там, и там нормально возобновить сезон помешали сильные снегопады.

Что будет с матчами?

Пока неизвестно.

Официально ФНЛ называет это отменами, но возможно и такое, что игры все же проведут в другие даты.

Еще лига говорит, что обсудит с клубами компенсации для болельщиков.

Штрафы для Воронежа и Липецка точно будут, а состоятся ли матчи – чуть позже.

Фото: vk.com/fcmetallurg_lp; ФНЛ с Ильёвым