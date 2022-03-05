Языджи монструозно начал в ЦСКА: повалил «Нижний» на 96-й, набрал уже 2+2 в трех матчах

Напоминаем: он фанат саморазвития.

ЦСКА дожал в Москве «Нижний» на 96-й минуте. Победу принес зимний новичок Юсуф Языджи, который неделю назад положил «Спартаку» победный гол со штрафного. Но если в дерби перфоманс Языджи затмил другой новичок Хорхе Карраскаль, то в субботу турок точно стал главным героем.

Пришлось немного потолкаться в штрафной соперника, но Юсуф справился и проткнул мяч в ворота мимо кипера и еще троих соперников.

В России у Языджи уже два гола и два ассиста в трех матчах за ЦСКА, Березуцкий в восторге:

«Языджи очень хорошо чувствует игру. Он видит свободные зоны, отлично исполняет стандартные положения, на сборах таким образом отдал несколько голевых передач. С одной стороны, у него будет четкая роль на поле, как и у любого другого футболиста. С другой, Юсуф вполне может от нее отклоняться в зависимости от игровой ситуации. Если мы говорим о схеме 4-2-3-1 или 4-4-2, роль второго нападающего или десятого номера в них очень похожа на роль свободного художника. Языджи может сам искать зоны, выбирать позицию, он всегда нацелен на обострение».

Перед трансфером в Россию журналисты, блогеры и скауты, которые следили за ним во Франции, предупреждали Sports.ru, что Юсуф очень нестабильный, но одержим работой над собой.

Пока мы видим выхлоп только от второго. Недавно Языджи рассказал, что даже в детстве читал книги по саморазвитию, а сейчас Юсуф работает с целой командой спецов:

«В ней много людей: мой консультант, психолог, тренер по сну, тренеры по личностному развитию... Я работаю с ними. Теперь я доверяюсь профессионалам, я просто делаю свою работу, а они мне всячески помогают. Все потому, что я хочу быть лучшим в футболе. Вы должны идти на жертвы, чтобы достичь чего-то, вы должны совершенствоваться во всех смыслах. Я нахожусь на этом пути».

Но главным помощником Языджи называет тренера по сну: «Я работаю с одним из самых известных тренеров по сну в мире. Сон очень важен, питание тоже. Также важно, в какое время ложиться спать и в какое время просыпаться. А еще – в какой период вы ложитесь спать после тренировки. Мы с ним распланировали все эти детали».

Кажется, помогает.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф