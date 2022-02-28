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«Зенит» ярко вернулся в лидеры РПЛ: все упустил за 6 минут, но шикарным голом вырвал победу

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Тащили трое новичков.

«Зенит» вышел на матч с «Рубином» как вторая команда РПЛ впервые за долгое время – и вернулся в лидеры.

Для обратного первого места хватило бы и ничьей, к ней все шло, но петербуржцы все же вырвали два дополнительных очка в добавленное время.

Правда, это случилось уже после того, как ФИФА и УЕФА огласили судьбоносное решение о полной изоляции российского футбола: даже несмотря на то, что Иван Сергеев забил потрясный победный мяч, это могло пройти мимо многих.

Вот целая пачка запоминающихся событий из этого матча:

В конце первого тайма необычным образом отменили гол «Зенита»: забивал Вендел, но в этот момент Юри Алберто лежа мешал Юрию Дюпину (хоть вроде бы и не задевал его намеренно) – ВАР посчитал, что он участник эпизода, хотя не должен им быть из-за «вне игры».

«Зенит» забил дважды за семь минут в начале второго тайма: Алберто открылся под идеальный навес Клаудиньо и переправил головой в дальний угол, а вскоре бразилец-ассистент прокинул между ног Александру Ломовицкому и спровоцировал фол в штрафной – пенальти забил Алексей Сутормин. Он по-прежнему идеален в исполнении: 16 из 16 за карьеру, реализованы все пять в «Зените».

«Рубин» ответил похожей связкой голов: за шесть минут дважды забил Виталий Лисакович. Сначала – из-за застрявшего Сутормина – реализовал один на один, потом пробил Даниила Одоевского из не такой очевидной ситуации, очевидной была только ошибка молодого вратаря «Зенита».

Шикарный победный мяч у Ивана Сергеева: он переправил голенью, примерно икроножной мышцей невысокую подачу Вендела – на 92-й минуте. Итого четыре из пяти мячей забили новички: Алберто, Лисакович и Сергеев проводили первые матчи за клубы в РПЛ, а форвард «Рубина» – первый вообще.

Внимания заслуживает весь обзор, конкретно гол Сергеева – на 9:30, выставлен таймкод:

Остальные теги безумия в этом матче: Леонид Слуцкий сразу после 2:2 сделал четверную замену (пара из них – точно из-за травм), «Рубин» доигрывал в меньшинстве после удаления Леона Мусаева, а Александр Зуев в последнем эпизоде матча, на шестой добавленной, не попал головой в пустой угол с линии вратарской.

Победой «Зенит» вырвался обратно в лидеры РПЛ – остались те же два очка преимущества над «Динамо».

В следующих турах зенитовцам принимать «Уфу» (6 марта, воскресенье) и ехать к «Крыльям» (13-го), а динамовцам играть дома со «Спартаком» (тоже 6-го) и ехать в Тулу (12-го).

Напомним, равенство очков в этом раскладе – в пользу «Зенита» за счет личных встреч: петербуржцы выиграли у «Динамо» и сыграли с главным конкурентом вничью, а это первый дополнительный показатель. Динамовцам для чемпионства нужно отыгрывать три очка.

Зенит – Рубин 3:2 (0:0, 3:2)
Дата проведения
28 февраля, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 48 Юри Алберто, 2:0 – 55, пенальти Сутормин, 2:1 – 61 Лисакович, 2:2 – 67 Лисакович, 3:2 – 90 Сергеев.
ЗенитОдоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Круговой (Ерохин, 84), Сутормин (Мостовой, 75), Клаудиньо (Оздоев, 90), Вендел, Дзюба, Малком, Юри Алберто (Сергеев, 74).
РубинДюпин, Самошников, Бегич, Тальби, Дрейер (Зуев, 72), Ломовицкий (Уремович, 72), Кварацхелия (Бакаев, 71), Хакшабанович, Кучаев (Апшацев, 84), Мусаев, Лисакович (Онугха, 72).
Предупреждения:
Мусаев (17), Барриос (31), Ломовицкий (54).
Удаление:
Мусаев (78).

Фото: fc-zenit.ru

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