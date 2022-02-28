«Зенит» ярко вернулся в лидеры РПЛ: все упустил за 6 минут, но шикарным голом вырвал победу

Тащили трое новичков.

«Зенит» вышел на матч с «Рубином» как вторая команда РПЛ впервые за долгое время – и вернулся в лидеры.

Для обратного первого места хватило бы и ничьей, к ней все шло, но петербуржцы все же вырвали два дополнительных очка в добавленное время.

Правда, это случилось уже после того, как ФИФА и УЕФА огласили судьбоносное решение о полной изоляции российского футбола: даже несмотря на то, что Иван Сергеев забил потрясный победный мяч, это могло пройти мимо многих.

Вот целая пачка запоминающихся событий из этого матча:

• В конце первого тайма необычным образом отменили гол «Зенита»: забивал Вендел, но в этот момент Юри Алберто лежа мешал Юрию Дюпину (хоть вроде бы и не задевал его намеренно) – ВАР посчитал, что он участник эпизода, хотя не должен им быть из-за «вне игры».

• «Зенит» забил дважды за семь минут в начале второго тайма: Алберто открылся под идеальный навес Клаудиньо и переправил головой в дальний угол, а вскоре бразилец-ассистент прокинул между ног Александру Ломовицкому и спровоцировал фол в штрафной – пенальти забил Алексей Сутормин. Он по-прежнему идеален в исполнении: 16 из 16 за карьеру, реализованы все пять в «Зените».

• «Рубин» ответил похожей связкой голов: за шесть минут дважды забил Виталий Лисакович. Сначала – из-за застрявшего Сутормина – реализовал один на один, потом пробил Даниила Одоевского из не такой очевидной ситуации, очевидной была только ошибка молодого вратаря «Зенита».

• Шикарный победный мяч у Ивана Сергеева: он переправил голенью, примерно икроножной мышцей невысокую подачу Вендела – на 92-й минуте. Итого четыре из пяти мячей забили новички: Алберто, Лисакович и Сергеев проводили первые матчи за клубы в РПЛ, а форвард «Рубина» – первый вообще.

Внимания заслуживает весь обзор, конкретно гол Сергеева – на 9:30, выставлен таймкод:

Остальные теги безумия в этом матче: Леонид Слуцкий сразу после 2:2 сделал четверную замену (пара из них – точно из-за травм), «Рубин» доигрывал в меньшинстве после удаления Леона Мусаева, а Александр Зуев в последнем эпизоде матча, на шестой добавленной, не попал головой в пустой угол с линии вратарской.

Победой «Зенит» вырвался обратно в лидеры РПЛ – остались те же два очка преимущества над «Динамо».

В следующих турах зенитовцам принимать «Уфу» (6 марта, воскресенье) и ехать к «Крыльям» (13-го), а динамовцам играть дома со «Спартаком» (тоже 6-го) и ехать в Тулу (12-го).

Напомним, равенство очков в этом раскладе – в пользу «Зенита» за счет личных встреч: петербуржцы выиграли у «Динамо» и сыграли с главным конкурентом вничью, а это первый дополнительный показатель. Динамовцам для чемпионства нужно отыгрывать три очка.

Фото: fc-zenit.ru