Сын Юрана перешел в «Химки» за день до отца и вжууух – сразу попал в заявку на «Динамо». У него удивительная карьера

Семейное дело.

В день матча с «Динамо» «Химки» внезапно объявили о подписании новичка – защитника Артема Юрана.

«До возобновления РПЛ заявку молодежного состава «Химок» пополнил защитник Артем Юран. Ранее футболист выступал за «Зоркий», «Динамо Рига», «Химки-М», «Ноа Юрмала» и «Ротор-2». Добро пожаловать в «Химки»! – отчитались в соцсетях химчан.

24-летний Артем Юран сразу попал в заявку на игру с «Динамо», но на поле не появился.

Юран говорил, что сына просматривали в Германии и «Ливерпуле». Но играл он за «Зоркий», который тренировал папа

Вот что про своего сына Юран-старший говорил 8 лет назад: «Был в Германии на просмотре, в «Ливерпуле» только что побывал. Вскоре должен прийти ответ. Может быть, он туда переедет».

Не переехал: в 2015-м он перебрался в «Зоркий» из Красногорска, который еще играл в третьем дивизионе, не на профессиональном уровне. Через два года в «Зорком» появился и Сергей Юран в качестве тренера. Тогда команда как раз обрела профессиональный статус.

Фиксируем – с 2017-го по 2019-й Юраны были вместе в «Зорком». Сын сыграл при отце почти в 40 матчах.

Юраны уже были вместе в «Химках», но потом Артем уехал в Латвию, а Сергей уволился

В 2019-м старший Юран ушел, а в 2020-м команду покинул и сын. Оба оказались в «Химках»: в январе 2020-го Юран-старший, а в феврале – Юран-младший. Правда, Артем числился в «Химках-М». Летом Сергей Юран ушел из «Химок» на фоне скандала с выходом в РПЛ, а Артем Юран поехал в Латвию – в «Динамо» Рига из первого дивизиона.

Снова фиксируем – с февраля 2020-го по август 2020-го Юраны были вместе в системе «Химок». Но к основе Артема не подтягивали – он был в молодежке.

Затем пути отца и сына разошлись – Юран-старший возглавил хабаровский СКА, а вот сын поиграл в Латвии, а затем оказался в дубле «Ротора» в ФНЛ-2. И вот теперь они снова воссоединились.

В заявке «Химок-М» Юран появился 22 февраля, за два дня до игры с «Динамо», но объявили о его переходе только в день матча. Вот как подключение сына к работе с основой объяснил Сергей Юран:

«Он был с «Химками». Это игрок ротации состава. Есть игроки, которые максимально приближены к старту. Он в этой обойме. Он будет играть, если завоюет место. Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему».

Фото: vk.com/ФК «Химки»