Смешной двойник Хэмилтона, Зидан, Пике, певец Despacito: ярчайшие гости «Ф-1» в Испании

В прошлом году Гран-при Испании на треке «Барселона-Каталония» чуть не лопнул от футболистов, отдыхавших на Коста-Брава в конце сезона – Неймар даже вызвал скандал, после которого ФИА пообещала ужесточение правил выдачи ВИП-пропусков на некоторые гонки.

Судя по всему, регулятор сдержал слово – и вместе с переездом большей части звездных игроков на Евро в этом году в Барселону пришли намного меньше спортсменов и их спутниц.

За футбол отдувались экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике, который сейчас ушел в бизнес, рулит собственной Медиалигой, владеет клубом «Андорра» и инвестирует в теннис. Испанец выразил надежду, что гонка вернулась в Каталонию надолго, а также признался, что поболеет за Карлоса и Фернандо.

Испанский форвард «Валенсии» Уго Дуро оказался в паддоке не случайно: ведь 1 июня он женился на Нерее Марти – выступающей в женских гонках поддержки F1 Academy за «Кампос». Футболист признался, что наблюдать гонки жены стоит ему больших нервов, но ему нравится.

Перед стартом гонки на прямой старт-финиш заметили легенду − Патрика Клюйверта с сыном Шейном (нападающим местной юниорской «Барселоны» и сборной Нидерландов). Сейчас Патрик без работы, а последним клубом в его тренерской карьере стал турецкий «Адана Демирспор».

Пуэрториканский певец Луис Фонси приехал поддержать Чеко Переса. На фото он вместе с испанским коллегой Давидом Бустаманте. Чем известен Фонси? Вместе с Daddy Yankee он записал легендарный трек Despacito.

К его визиту подошли максимально дисциплинировано и централизовано: провели по стартовой решетке в зоне действующих чемпионов мира «Ред Булл»:

Просто Фонси предсказуемо поддерживал другого популярного латиноамериканца – Серхио Переса!

А еще его свели с боссами «Ф-1»: справа – СЕО менеджерской компании чемпионата Стефано Доменикали.

Но, пожалуй, самым неожиданным и ярким гостем среди фанатов стал... Льюис Хэмилтон. Стоп, что?

Да, это крайне классный двойник семикратного чемпиона – даже сам №44 удивился степени схожести! Хэмилтон с Алиэкспресса спокойно прогуливался среди болельщиков и пользовался у них популярностью – даже раздавал автографы.

Перепутали бы?

А еще в боксы «Мерседеса» пришел один из самых ярких темнокожих дизайнеров современности – Кларенс Рут из спонсора команды Tommy Hilfiger!

Он придумал для организации и лично Хэмилтона целую новую коллекцию – в нее команда и облачилась на Гран-при. А в качестве благодарности его пригласили в боксы!

Да, даже на время гонки!

В боксах «Альпин» вновь засветился их многолетний амбассадор Зинедин Зидан – на этот раз изучал оборудование для пит-стопов!

Также на стартовой прямой заметили четырехкратного олимпийского чемпиона из Великобритании яхтсмена Бена Эйнсли.

А для фанатов традиционную каталонскую башню из людей строило самое знаменитое местное братство Castellers de Vilafranca!

А что запомнилось вам?

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Фото: Gettyimages /Mark Sutton – Formula 1 / Contributor, Rudy Carezzevoli / Stringer ; Panoramic/Keystone Press Agency /Global Look Press ; instagram.com