Гонщики «Макларена» против Алькараса и других топов тенниса – в предгоночной разминке «Ф-1» на реакцию с мячиками: кто же круче?

Абсолютно каждый пилот «Формулы-1» уделяет много времени тренировкам не только на физику, но и на реакцию. Она важна, когда гаснут стартовые огни, а также в гонках, чтобы совершить обгон или защитить позицию или увернуться от аварии. И одна из самых традиционных и запоминающихся фанатам разминок прямо перед гонкой – упражнение с теннисными мячами: цель – поймать падающий из руки как можно быстрее, первоначально глядя оппоненту прямо в глаза – то есть реагируя на момент исключительно периферическим зрением.

Гонщики «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис вместе со спонсором Deloitte бросили вызов участникам cinch Championships класса ATP 500 в лондонском The Queen’s Club – согласились Карлос Алькарас, Джек Дрэйпер, Хольгер Руне и Фрэнсис Тиафу. Как же у них всех получилось?

Если первые трое справились с челленджом без проблем (пять из пяти), то последний умудрился уронить мяч при первой же попытке. «Да я привык», – прокомментировал Алькарас.

Ландо Норрис тоже не сразу поймал волну и первый теннисный снаряд оказался на полу, а не в его руке. После британец приноровился и четыре раза подряд справился с заданием. «Достаточно», − сказал Ландо и забрал мячи у Пиастри.

У Оскара с тестом получилось хуже, чем у Ландо. Только на третью попытку он сумел первый раз поймать мяч, успешно завершив лишь половину из четырех. Хотя на трассе не кажется, что у Пиастри есть проблемы с реакцией.

Просто не все пилоты используют именно это упражнение – некоторые предпочитают особые тренажеры. Но самое любимое оно точно у Пьера Гасли – начинать так гонку уже его традиция:

№10 всегда ее использует – и его снимают перед каждым заездом.

Челлендж стал настолько популярным, что дошел и до футбола. В прошлом году вратари «Баварии» Свен Ульрайх и Мануэль Нойер, не снимая перчаток, проверили реакцию друг друга. Спойлер: со счетом 4:2 победил второй вратарь мюнхенского клуба.

Ведь классное же упражение, верно?

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