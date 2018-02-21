На сборах порвали всех, в субботу игра с ЦСКА. Гудбай, межсезонье!

Сегодня ФК "Урал" завершает подготовку ко второй части чемпионата России. За время сборов команда провела впечатляющую победную серию и в третий раз завоевала Кубок ФНЛ.

Вот перечень матчей на сборах, все - Кипр:

№1. 21 января, Пафос, стадион «Йероскипу»

«Урал» (Екатеринбург) – Литва (U-21) 1-0 (0-0)

Гол: Ильин.

№2. 25 января, Лимасол

«Урал» (Екатеринбург) – «Астра» (Румыния) 1-0 (1-0)

Гол: Чантурия.

№3. 28 января, Лимасол

«Урал» (Екатеринбург) – «Висла» (Плоцк, Польша) 2-1 (2-0)

Голы: Автогол; Бикфалви.

№4. 29 января, Пафос, стадион «Йероскипу»

«Урал» (Екатеринбург) – «Арарат» (Москва) 2-1 (1-0)

Голы: Портнягин, Ильин.

№5. 7 февраля, Пафос. Стадион «Tala»

«Урал» (Екатеринбург) – «Луч-Энергия» (Владивосток) 2-1 (1-0)

Голы: Рагим Садыхов - 2 (находился на просмотре, "Торпедо" М)

№6. 8 февраля, пригород Лимассола, стадион «Moutayiaka»

«Урал» (Екатеринбург) – «Гомель» (Беларусь) 5-2 (0-1)

Голы: Ильин - 2, Евсеев - 2, Чантурия (с пен.).

№7. 11 февраля, Пафос. Стадион «Куклия».

«Урал» (Екатеринбург) – «Тюмень» (Тюмень) 3-2 (2-0)

Голы: Евсеев, Егорычев, Чантурия.

№8. 14 февраля, Пафос. Стадион «Пафиако».

«Урал» (Екатеринбург) – «Спартак-2» (Москва) 3-0 (3-0)

Голы: Чантурия, Евсеев, Чантурия (с пен.).

№9. 18 февраля, Пафос. Стадион «Пафиако».

«Урал» (Екатеринбург) – «Арарат» (Москва) 1-0 (1-0)

Гол: Денис Песирович (словенский нападающий в свободном полете).

№10. 20 февраля, Пафос, стадион «Йероскипу».

«Урал» (Екатеринбург) – «Шинник» (Ярославль) 2-0 (1-0)

Голы: Евсеев, Эль-Кабир.

№11. 22 февраля 2018 г. Кипр, г.Пиргос.

«Урал» (Екатеринбург) – «Гандзасар» (Армения) 0-0

№12. 23 февраля, Пафос, стадион «Йероскипу», финал Кубка ФНЛ.

«Урал» (Екатеринбург) – «Луч-Энергия» (Владивосток) 1-1 (1-1) Пенальти 4-2.

Гол: Эль-Кабир.

Пенальти реализовали: Димитров, Емельянов, Бумаль, Егорычев.

Итого: 12 (+10=2-0), 23-8.

Лучшие бомбардиры сборов - Алексей Евсеев (5 мячей), Георгий Чантурия (тоже пять, 2 с пенальти).

Да, можно сказать, что из серьезных соперников были только представители высших лиг Польши и Румынии ("Астра" - участник еврокубков), а остальное так, ФНЛ, да белорусы с Мохаммедом Конате в атаке, но тем не менее. Учень уверенно Тарханов обкатал команду перед 3-м Марта.

Что дальше?

Годзюр - стабильный №1. В помощь ему нашли Олега Баклова, такого же высокого. Арапов уехал в Астрахань.

Защита: Справа Кулаков будет продолжать мучать соперников проходами, навесами и прострелами, слева Меркулов/Данцев, центр Балажиц (поправился) и Емельянов (зимнее изобретение ТАФ). Им на подмену Ароян и Чернов.

Полузащита: Справа Димитров/Чантурия (оба просто хороши), центральная зона - самый пасующий игрок РФПЛ Бумаль, Бавин, Фидлер и новичок - двужильный Егорычев. Креатив и голы с Бикфалви (Эрик с нами, это огромный плюс) и Евсеева. Слева ждем шоу от голландского вингера Эль-Кабира (лучший трансфер в это окно).

Нападение: Ильин - повторение весны-2017 (Владимир, скажи "да"!) и немного Портнягин.

Ребята в оранжевых манишках наверняка выйдут в субботу на поле "ВЭБ-Арены". Там недавно играла "Црвена Звезда" и скоро будет "Лион". Давайте, уральцы, покажите все, над чем работали два месяца! Против ЦСКА, который уже успел удачно войти в сезон, еще и в Москве - самое то уровень.

И не пишете тут в каментах про приметы! Нам нужно за шестое место бороться.