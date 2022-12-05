«Уйдут букмекеры, кто-то останется?» Легенда русского уличного футбола Денис Papen – о Медиалиге и любви к «Спартаку»

ФК «Деньги» в своем дебютном сезоне в Winline Медиалиге сразу же добрались до полуфинала, где уступили будущим чемпионам 2Drots.

Перед матчем клуб завел блог на Трибуне Sports.ru и поговорил с одним из самых ярких игроков команды Денисом Попковым. Вы наверняка слышали его никнейм – Papen.

Папен – звезда русского уличного футбола и известный фристайлер, в команде он уже больше года. В интервью он рассказал о любви к «Спартаку», проблемах современного медиафутбола и не только.

«Спартак»

– Как давно ты красно-белый? Что вообще для тебя «Спартак»?

– Я на стадионе с 1994 года. Вся жизнь идет через «Спартак», все что связано со школой, со всякими похождениями. Мы катались на матчи, выходили и обсуждали. Я хотел быть похожим на Федю Черенкова, а помнишь «ближняк» на «Сан Сиро» от Аленичева? А Тихонов в 96-м? Выходя на следующий день во двор, пытался повторить этот гол и представлял себя этим игроком. Тогда интернета не было, все выходили на площадку, играли в футбол с утра до вечера и обсуждали «Спартак».

– Каким был пик счастья твоего боления за «Спартак»?

– Слушай, что-то невероятное было на матчах ЛЧ в 90-е, но когда мы обыграли «Реал» со счетом 2:1 – это до сих пор мурашки по коже. Надо было тогда находиться на секторе, чтобы это испытать. Гол Цымбаларя со штрафного – что-то с чем-то.

– А если современные матчи?

– Если брать современные, то, наверное, матчи с «Севильей» в Лиге чемпионов, Комбаров с линии ворот, 5:1. И, конечно, вспомню выезды в Неаполь, выход из группы. Кстати, мне кажется, что если «Спартаку» дали бы сыграть в плей-офф, то они бы взяли ту Лигу Европы, не шучу.

– А как тебе современные стадионы?

– Хочу сказать, что раньше было как – «матч состоится в любую погоду», раньше играли на черноземе. Там и мяч быстрее ходит, игра интереснее. Синтетика хуже, чем любой натуральный газон. В этом плане, опять же, стадион «Спартака» – там нет крыши, если идет дождь, люди играют в дождь. А «Газпром Арена» – это какая-то концертная площадка, сидишь, у тебя крыша закрыта. Более тепличные условия. Для меня все стало каким-то камерным.

Медиалига

– Часто ли к тебе обращаются за интервью?

– Иногда подходят, задают глупые вопросы. Один раз, например, попросили трюк на камеру сделать. А я зачем это делать буду? Чтобы он лого БК налепил и что-то там заработал? Вот, бывает, во дворе дети подходят, узнают, просят что-то показать. Я с удовольствием! Так я могу их заразить, приобщить к футболу.

– Что думаешь насчет ограничений СМИ? Отдельная зона и так далее?

– Вот это правильно. Честно скажу, я пресс-конференции не смотрю. Я вижу только то, что выкладывают наши ребята. Иногда подходят люди с телефоном, спрашивают что-то, а я их знать не знаю – пускай у них будут бейджики свои или манишки.

– Что такое медиафутбол? В каком он состоянии сейчас?

– В первом сезоне меня звали, спрашивали. Я с Ваней (Бизексом) обсуждал, но для меня это ЛФЛ 11х11. Я это говорил еще во время первого сезона. То, что создавал Герман, было другим. Мы играли за удовольствие, любили эту игру. Кто-то ставил перед собой цели.

А потом руководители команд начали подтягивать профессиональных футболистов.

– Кто был первым? Ромарой?

– Не думаю. Тогда мы не обращали внимания на это. Мы плюс-минус знали друг друга, все варились в одном поле. Все собрали игроков кто кого мог. Первым был «На Спорте», они начали вливать большие деньги во все это. Позвали игроков из «Вибраниума» и начали менять правила игры.

– И как сейчас?

– Имеем то, что имеем. Уровень игры уже как во Второй лиге. Бюджеты, возможно, даже выше, чем у команд Второй лиги. Молодые футболисты хотят сюда попасть, люди на зарплатах. Просто поиграть и заработать денег. Вот, во что это все превратилось. Почему этот футбол называется медийным? Я не понимаю. Раздулся мыльный пузырь.

– Как мы можем это исправить? Как сделать медийный футбол медийным?

– У меня один главный вопрос: если у всех команд уйдут букмекеры, кто-то вообще останется? Люди просто пытаются продать свой проект, рекламируют людей, которые никогда не появятся на поле. А мыльный пузырь надувается, надувается и, если ба-бах – лопнет? Все уйдут.

– Хорошо, что нам делать?

– Кому нам? Я не хочу никого спасать. Те ребята, кто блогеры, я за ними слежу и без Медиалиги. Нечая спасать не нужно, Германа спасать не нужно. Раньше были герои, которые делали шоу. Сейчас никого не знаю. В этом нет души. Обратно романтизм футбола не вернешь, это просто бизнес. Олег Иваныч Романцев на метро ездит на футбол, а он 8-кратный чемпион России.

Сейчас это просто бизнес и все.

– А как быть зрителю, который хочет посмотреть на тебя, твоих друзей-блогеров?

– Понимаешь, каждый все равно найдет свой футбол. И зритель, и игрок. Я играю в уличный футбол, кто-то играет в Медиалиге, Серега Кефир играет в FIFA. Нам проще собраться, снять стадион, назвать команды «Луна» и «Звезда» и поиграть в свое удовольствие. А тем, кому это на самом деле интересно, найдут где посмотреть на все это. Выставочные матчи – это окей. Видимо, только такой формат сейчас возможен, чтобы собрать всех, кто реально интересен аудитории.

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