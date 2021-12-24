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Евгений Калешин — в «Торпедо»: как футбольный тренер стажировался в хоккейном клубе

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Впечатления наставника тольяттинцев в формате прямой речи.

Главный тренер «Акрона», выступающего в Первой Лиге, рассказывает о своих наблюдениях после поездки в Нижний Новгород и делится некоторыми деталями общения с тренерским штабом клуба КХЛ.

Параллельно со мной стажировку проходил тренер детской спортивной школы №8 Нижнего Новгорода Андрей Сальников
 

На дворе декабрь, пауза в российском футболе, пора отпусков, и в то же время отличная возможность уделить свободное время глубокому анализу игры своей команды, изучению тенденций мирового футбола в разгар чемпионата мира в Катаре и саморазвитию. Я много раз был на различных стажировках, в том числе, и за рубежом, но мне захотелось посмотреть на футбол другим взглядом и под другим углом.

Очень давно увлекаюсь хоккеем, смотрю некоторые матчи НХЛ и КХЛ — это тоже командный вид спорта, из которого можно что-то почерпнуть и адаптировать в футболе. В этом году нижегородское «Торпедо» возглавил Игорь Ларионов — легенда не только отечественного хоккея, но и мирового. Это его первый опыт тренерства на клубном уровне. Он ставит нетипичную для нашей лиги игру, завязанную на комбинациях, владении преимуществом и интересных взаимодействиях. Поэтому таким шансом нельзя было не воспользоваться: спасибо руководству «Акрона» и «Торпедо» за достижение такой договорённости.

Игорь Ларионов — человек с той же орбиты

Итак, моя стажировка в Нижнем Новгороде длилась шесть дней и прошла с 11 по 16 декабря. В этот момент в Континентальной хоккейной лиге была недельная пауза, связанная с проведением «Кубка Первого канала». У «Торпедо» был полноценный тренировочный цикл. Перед перерывом они обыграли в Москве ЦСКА (4:2): на том матче я не был, но смотрел его. В третьем периоде «Торпедо» переиграло соперника, хотя первые два прошли с преимуществом ЦСКА. По этому матчу у команды на неделе было теоретическое занятие, где был сделан акцент на разборе оборонительных действий.

Первая тренировка цикла — 11 декабря – была вечерней и безо льда: она прошла в тренажёрном зале. Остальные занятия проходили утром: с тренажёрным залом и выходом на лёд. Сначала у защитников и нападающих была индивидуальная работа, а затем уже на льду — общекомандная тренировка.

Главное, что поразило — это открытость всего тренерского штаба и лично Игоря Николаевича. Он допустил меня и на теоретическое занятие, и в тренажёрный зал, и посмотреть на подготовку игроков к тренировке. Такой великий игрок оказался очень простым человеком — доступным, открытым, доброжелательным. Ларионов — очень располагающая к себе личность, с первых минут он был готов к открытому диалогу. И это не был диалог с односторонним движением — он сам много расспрашивал меня, делился секретами и рассказывал различные истории из игроцкой жизни. Игорь Николаевич интересовался, в каком стиле играет наша команда, за какими тренерами я слежу и что у них подмечаю. В общем, делились информацией по тренировочному процессу, но у меня, конечно, было больше вопросов.  

Это самое первое и большое впечатление, которое возникло. Предполагаешь, что с двукратным олимпийским чемпионом, трёхкратным обладателем Кубка Стэнли и четырёхкратным чемпионом мира может быть определенная дистанция, но её совсем не было. Он много шутил, подкалывал и позволил посмотреть все нюансы работы команды. Мы общались с ним в ежедневном режиме: до и после тренировки. Как и с его помощниками: удалось познакомиться со всем штабом. Все ребята открытые с простым человеческим подходом. В «Торпедо» очень хорошо организован тренерский штаб. Каждый тренер отвечает за свой спектр обязанностей: есть два специалиста по физической подготовке, которые готовят команду к тренировке и дают ей объём силовой работы, тренер по вратарям, по работе с обороной.

Ларионов очень многое делегирует, потому что у него чётко работает штаб. Он не повышает голос — ходит и контролирует процесс, смотрит по несколько минут за упражнениями. У него нет необходимости принимать прямое участие во всех процессах. Игорь Николаевич всем доверяет, а его коллеги своим профессионализмом подтверждают, что им и не нужен сверхконтроль.

Хоккей в футболе или футбол в хоккее

«Торпедо» пять месяцев работает под руководством этого тренерского штаба, и уже видно, как оно изменилось. Я смотрел матчи до прихода Игоря Ларионова и сейчас — это, конечно, две разные команды по стилистике и результатам.

Очень интенсивный тренировочный процесс, хоккеисты час находятся на льду и вообще не стоят на месте. Там нет никакого вспомогательного инвентаря: используются только ворота и линии разметки, обозначающие зоны. Есть одна-две паузы на воду, а так они постоянно находятся в движении. За час успевают прокатать 8-10 упражнений. В футболе, конечно, такая интенсивность невозможна, потому что у нас другая динамика. В хоккее шайба, которая быстрее ходит, что заставляет игроков двигаться на других скоростях. Смена «декораций» происходит мгновенно. Плюс, среди игроков существует конкурентная среда. Каждое звено обязано приносить очки и забивать. У них нет ведущего звена, которое приносит результат и которому остальные подыгрывают. Все хоккеисты — молодые и голодные до хоккея, пытаются себя постоянно проявить. Плюс, думаю, действует магия имени Ларионова. Незыблемый авторитет.

Команда играет в такой энергозатратный хоккей, конечно, потому что использует идею тренера и специфические упражнения, некоторые из которых взяты из футбола. Игорь Ларионов в своё время был на стажировках в английских топ-клубах. Некоторые упражнения похожи на те, что делаем мы, только они делают их с шайбой. Тренировочный процесс направляет команду играть в определённом стиле. До этого я, по крайней мере, нигде не читал и не видел, чтобы кто-то в России так работал и адаптировал в хоккее футбольные упражнения. Может быть, кто-то это и делает, но не высказывается об этом публично. Некоторые упражнения имеют много общего с теми, что применяются в «Ливерпуле»: используется несколько шайб, как в футболе несколько мячей — хоккеисты очень быстро переключаются между фазами.

Мы в «Акроне» тоже, как и Игорь Ларионов, думаем в коллективном ключе, где каждый игрок является частью большой команды, которая мыслит и старается играть, как единое целое. Важна не личность, которая бросила в зону и побежала. В «Торпедо» также нет никакого акцента только на одно звено — тренируется очень много взаимодействий, чтобы переиграть соперника. Я для себя записал очень много комбинаций, когда решаются ситуации 2 в 1, 3 в 2, 2 в 2 — схожие с футболом. В любом случае, это игровой вид спорта. Да, всё происходит намного динамичнее из-за коньков и шайбы, но взаимодействия имеют очень много похожего с футболом. Не менее важная вещь — большое количество повторений, чтобы выработать навыки.

 

Идеи тоже решают всё

Отдельно отмечу саму инфраструктуру: у «Торпедо» красивая и аккуратная раздевалка. На стенах много мотивационных фраз. У них маленький аккуратный тренерский офис, наверное, в 10 раз меньше нашего на «Кристалле», но всё эргономично и удобно расположено. Крутой по оснащению тренажёрный зал — даже с небольшой коробкой для бросков.

По всем помещениям нужно ходить в бахилах или сменной обуви, за нарушение предусмотрен большой штраф — 5000 рублей. Я и сам ходил в них. Перед входом в раздевалку хоккеисты сдают свои телефоны, чтобы их ничего не отвлекало от процесса.

В команде следят и за таймингом: временем прибытия игроков на мероприятия команды. Отслеживают, как и мы, процент соотношения жировой ткани. Игорь Ларионов дал своим игроком несколько месяцев на привыкание к требованиям, приведение себя в нужное физическое состояние. Он постоянно находится на связи с ведущими генменеджерами НХЛ, следит за научным прогрессом, новыми веяниями в североамериканской лиге, старается их адаптировать. В заокеанском чемпионате сейчас сосредоточены ведущие хоккеисты и лучшие тренеры. Хотя, между тем, он рассказывал, что был на матче «Детройта» — на юбилее последнего Кубка Стэнли, и качество игры было средним. Некоторые российские команды, по его мнению, играют в более интересный хоккей, отнесу сюда и «Торпедо». Посыл в том, что не стоит переоценивать ту лигу, не такая уж она и недоступная. Да, там собраны кадровые сливки, но идеологически можно играть на сопоставимом уровне.

На собственном примере

Игорь Ларионов — профессионал до мозга костей, который держит себя в отличной физической форме. На одной из тренировок он занимался в зале параллельно с хоккеистами. Работал с серьёзными отягощениями, двумя руками поднимал большие веса. Игорь Николаевич практически в ежедневном режиме тренируется вместе с коллегами: либо до тренировки, либо после. Знаю, что он тщательно следит и за питанием. Кстати, он — любитель кофе. Ему поставляют пачки «Ларионов exclusive» со специальной обжаркой из зёрен Эфиопии и Колумбии — лимитированная коллекция. Он меня им угощал.

Ещё, что стало большой неожиданностью: Ларионов — чемпион Москвы по футболу! В летнее время раньше все играли в футбол, и скажу, что Игорь Николаевич очень компетентен в футболе. Раньше не было узкой специализации: хоккей и футбол были тесно связанными дисциплинами. Разминка хоккеистов часто проходит через мяч, они все умеют им жонглировать. Даже в конце восьмидесятых, когда отец учился в ВШТ и мы два года жили в Москве, в каждом дворе была коробка. Я там учился стоять на коньках. Правда, давно уже не катался, но мне это было и не нужно. Думаю, если сейчас встану, то через пять минут всё вспомню, это не будет для меня проблемой. Это всё про дух того времени, универсализм спортсменов и их всестороннее развитие.

Даже сейчас не думаю, что для футболистов плохо вставать на коньки в отпуске. Если ты размялся и правильно к этому процессу подходишь, то это плюс. Наоборот, было бы хорошо, если бы наша команда вся стояла на коньках и умела ходить на лыжах. Двигательная программа должна быть разной.

 

P.S.: очень полезная стажировка: ценные видеоматериалы, подробные ответы Игоря Ларионова на все вопросы и чёткое ощущение, что мы движемся в правильном направлении.

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