13 комментариев

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Есть даже отсылка к Геничу.

Вы в официальном блоге футбольного клуба «Амкар Пермь». В 2018 году не стало того самого «Амкара», который 15 лет отыграл в Премьер-лиге, выходил в Лигу Европы и не мог играть без болгар.

В 2021 году появилась новая команда под брендом «Амкар Пермь» — и начала свою историю со второй лиги России. В этом блоге — хроника становления клуба: разборы матчей, исторические материалы и кейсы продвижения команды.

ФК «Амкар Пермь» показал форму на новый сезон. Домашний комплект отдаёт дань болельщикам, гостевой — природе Пермского края. Обошлись без больших брендов: дизайн придумывали внутри клуба, а производство легло на местную компанию.

Сезон 2023/24 «Амкар Пермь» посвящает болельщикам в честь 25-летия пермского фан-движения . Ключевой слоган сезона — «Одно целое» — говорит о связи команды и фанатов.

Видос, в котором закадровый текст читает президент клуба (!) Валерий Чупраков. Главные герои презентации — игроки, сотрудники, болельщики, легенды и тренеры «Амкара», футболисты медийной команды, игроки и тренеры «Академии-Амкар», а также представители фан-движения:

Домашняя форма

Домашний комплект формы — красно-чёрный: классические цвета «Амкара» делят игровую футболку ровно пополам, больше никаких полос. Комплект отражает единство болельщиков и команды — здесь это равные части одного целого.

Эмблема клуба расположена по центру футболки — и также делит её пополам. На спине под воротником надпись «красно-чёрные» — символ единения болельщиков и клуба.

Самое интересное — пасхалки. 1 ноября 2023 года исполнится 20 лет победе «Амкара» над «Факелом» и выходу команды в Премьер-лигу. На внутренней стороне воротника футболки напечатаны цифры 4’ 53’ — это отсылка к тому памятному матчу: Константин Генич и Константин Парамонов забили голы «Факелу» на 4-й и 53-й минутах игры. В клубе рассчитывают, что, надевая футболку, игроки «Амкара» будут видеть эти цифры перед каждым выходом на поле — как напоминание о грандиозной истории.

Кстати, в июне в Пермь приезжал Коммент.Биги, приставал к людям с ростовой фигурой Генича и вспоминал тот матч с «Факелом»:

Гостевая форма

Гостевая форма вдохновлена уникальной географией Пермского края — Уральскими горами и полезными ископаемыми. Основной цвет — чисто белый, окантовка рукавов и воротника — в красно-чёрных цветах. На рукавах изображён паттерн Уральских гор. Съёмка проходила в Каменном городе — ландшафтном памятнике природы в Пермском крае.

Детали на гостевой форме в той же концепции. На внутренней стороне воротника — обозначения полезных ископаемых, добываемых в Прикамье : нефть, уголь, известняк, соль и другие ресурсы. На внешней — культовая кричалка болельщиков «Амкара». Вратарская форма на этот раз зелёная — тоже в духе уральской природы.

Идея в том, чтобы форма презентовала Пермский край в других регионах страны: футболка рассказывает о природных богатствах Прикамья, а футболисты всегда возят «кусочек Перми» с собой.

А что ещё интересного

10 июля Футбольная национальная лига подвела итоги премии в области медиа, маркетинга и коммерции по итогам сезона 2022/23. ФНЛ отдельно награждала клубы Первой и Второй лиги.

«Амкар» доминировал на премии: «бетонная» форма пермяков и «Ничего обычного» забрала приз как лучшая форма во второй лиге. В первой лиге лучшей признали джерси «Акрона».

→ Новый «Амкар» — стиль. Сделали форму и мерч вместе с «Ничего обычного»

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