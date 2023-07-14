13 комментариев

Красно-чёрный — хит сезона
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Новая форма «Амкара» — огонь. Посвятили её 25-летию пермского фан-движа и природе Урала

Валерий Чупраков Валерий Чупраков
Факел Факел
Амкар Амкар
Спортивный маркетинг Спортивный маркетинг
Пермь Великая
Вторая лига Вторая лига
игровая форма игровая форма
Сергей Волков Сергей Волков
Константин Парамонов Константин Парамонов
Ничего Обычного Ничего Обычного
Первая лига Первая лига
Константин Генич Константин Генич
Евгений Тюкалов Евгений Тюкалов
болельщики болельщики
стиль стиль
Стиль Стиль

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Есть даже отсылка к Геничу.

Вы в официальном блоге футбольного клуба «Амкар Пермь». В 2018 году не стало того самого «Амкара», который 15 лет отыграл в Премьер-лиге, выходил в Лигу Европы и не мог играть без болгар.

В 2021 году появилась новая команда под брендом «Амкар Пермь» — и начала свою историю со второй лиги России. В этом блоге — хроника становления клуба: разборы матчей, исторические материалы и кейсы продвижения команды.

ФК «Амкар Пермь» показал форму на новый сезон. Домашний комплект отдаёт дань болельщикам, гостевой — природе Пермского края. Обошлись без больших брендов: дизайн придумывали внутри клуба, а производство легло на местную компанию.

Сезон 2023/24 «Амкар Пермь» посвящает болельщикам в честь 25-летия пермского фан-движения. Ключевой слоган сезона — «Одно целое» — говорит о связи команды и фанатов.

Видос, в котором закадровый текст читает президент клуба (!) Валерий Чупраков. Главные герои презентации — игроки, сотрудники, болельщики, легенды и тренеры «Амкара», футболисты медийной команды, игроки и тренеры «Академии-Амкар», а также представители фан-движения:

Домашняя форма

Домашний комплект формы — красно-чёрный: классические цвета «Амкара» делят игровую футболку ровно пополам, больше никаких полос. Комплект отражает единство болельщиков и команды — здесь это равные части одного целого.

Эмблема клуба расположена по центру футболки — и также делит её пополам. На спине под воротником надпись «красно-чёрные» — символ единения болельщиков и клуба.

Самое интересное — пасхалки. 1 ноября 2023 года исполнится 20 лет победе «Амкара» над «Факелом» и выходу команды в Премьер-лигу. На внутренней стороне воротника футболки напечатаны цифры 4’ 53’ — это отсылка к тому памятному матчу: Константин Генич и Константин Парамонов забили голы «Факелу» на 4-й и 53-й минутах игры. В клубе рассчитывают, что, надевая футболку, игроки «Амкара» будут видеть эти цифры перед каждым выходом на поле — как напоминание о грандиозной истории.

Кстати, в июне в Пермь приезжал Коммент.Биги, приставал к людям с ростовой фигурой Генича и вспоминал тот матч с «Факелом»:

Гостевая форма

Гостевая форма вдохновлена уникальной географией Пермского края — Уральскими горами и полезными ископаемыми. Основной цвет — чисто белый, окантовка рукавов и воротника — в красно-чёрных цветах. На рукавах изображён паттерн Уральских гор. Съёмка проходила в Каменном городе — ландшафтном памятнике природы в Пермском крае.

Детали на гостевой форме в той же концепции. На внутренней стороне воротника — обозначения полезных ископаемых, добываемых в Прикамье: нефть, уголь, известняк, соль и другие ресурсы. На внешней — культовая кричалка болельщиков «Амкара». Вратарская форма на этот раз зелёная — тоже в духе уральской природы.

Идея в том, чтобы форма презентовала Пермский край в других регионах страны: футболка рассказывает о природных богатствах Прикамья, а футболисты всегда возят «кусочек Перми» с собой.

А что ещё интересного

10 июля Футбольная национальная лига подвела итоги премии в области медиа, маркетинга и коммерции по итогам сезона 2022/23. ФНЛ отдельно награждала клубы Первой и Второй лиги.

«Амкар» доминировал на премии: «бетонная» форма пермяков и «Ничего обычного» забрала приз как лучшая форма во второй лиге. В первой лиге лучшей признали джерси «Акрона».

Новый «Амкар» — стиль. Сделали форму и мерч вместе с «Ничего обычного»

 

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13 комментариев

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Nikolay95
Радует, что такой подход есть не только в больших клубах
+8
-1
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DZ0
Крутейшая форма! Скорейшего возвращения в ФНЛ.
+7
0
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AmkarRedBlack
Основатель блога
Ответ DZ0
Крутейшая форма! Скорейшего возвращения в ФНЛ.
Спасибо! Сделаем всё 💪
+3
0
+3
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feanor.84
Хорошо что они вылетели из небесной лиги
+2
0
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AmkarRedBlack
Основатель блога
Ответ feanor.84
Хорошо что они вылетели из небесной лиги
Спустились с небес на землю 😇
+2
0
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Evgeny_K.
Уральский Фейеноорд, теперь и заиграть должны также)
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And-Rover
Эмблема тихий ужас.
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AmkarRedBlack
Основатель блога
Ответ Nikolay95
Радует, что такой подход есть не только в больших клубах
Большим клубом можно быть и во второй лиге! Примеров — море
+2
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kitprologic
Вроде все классно, только "гетришки" могли бы тоже без бренда надеть, а то вроде кипа местного бренда, а гетры JOMA, как то не бъётся...
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PkA46
Форма классс!
Хотелось бы пожелать удачи Амкару в новом сезоне, но как болельщик курского Авангарда не могу это сделать :)
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AmkarRedBlack
Основатель блога
Ответ Evgeny_K.
Уральский Фейеноорд, теперь и заиграть должны также)
🖤
0
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DZ0
Ответ AmkarRedBlack
Спасибо! Сделаем всё 💪
Скажите, а по вашему стадиону экскурсию проводят? Я бы доехал, это в тематику блога)
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