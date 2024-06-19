Кем заменить Мбаппе в фэнтези Евро?

Главный вопрос дня.

Килиан Мбаппе получил перелом носа и, похоже, что не сыграет до конца группового этапа. Это проблема для фэнтези Евро !

Француз – самый популярный игрок (48,6%) у фэнтези-менеджеров. Кого взять вместо?

Очевидные варианты

Можно брать на освободившиеся 9,5 других дорогостоящих форвардов из команд-фаворитов. Но во всех вариантах есть недостатки.

Харри Кейн (9,5) играет за действующих в закрытом стиле англичан. Ромелу Лукаку (8,5) в первом туре был неточен, а его сборная проиграла. Криштиану Роналду (8,5) был активен, но тоже не забил.

Звезды второго плана

Травмированного игрока сборной Франции можно заменить французом! Шансы на выход Оливье Жиру (8,0) резко возрастают. Большую роль может получить Маркус Тюрам (8,0) . Если, конечно, вы верите в их голы Нидерландам.

У них Мемфис Депай (8,0) жестко конкурирует за место в основе с Ваутом Вегорстом (8,0) . Вегорст вышел на концовку и забил, это поднимало бы шансы на основу в большинстве случаев, но Ваут идеально хорош именно со скамейки.

Альваро Мората (8,0) забил хорватам, но получил небольшое повреждение. Скорее всего, он сможет сыграть, но впереди матч с действующими чемпионами – итальянцами.

Соответственно, у Джанлуки Скамакка (8,0) впереди непростые Испания и Хорватия. Участие поляка Роберта Левандовского (8,0) в матче с Австрией пока под вопросом.

Альтернативные пики

Есть опция нападающего Швейцарии под матч с Шотландией. Но Квадво Дуо (6,0) может остаться в запасе, чтобы сразу появился Бреэль Эмболо (7,0) , а в последнем туре игра с немцами.

Похожая ситуация у хорватов. Анте Будемир (7,5) и Бруно Петкович (7,0) спорят за место в основе против Албании. Но можно попробовать поймать составы, это первый матч второго тура. Кажется, вариант хороший. Но помним, Хорватии закрывать групповой этап Италией.

Чехи уже отыграли с фаворитом, Португалией. Патрик Шик (7,0) и Ян Кухта (6,5) – форварды на любой вкус. Можно выбрать кого-то с прицелом на Грузию с Турцией.

Хороший календарь у сербов. Здесь тоже дуэт форвардов Александар Митрович (7,5) и Душан Влахович (7,5) . С англичанами интереснее выглядел Митрович.

Словаки обыграли Бельгию, впереди Украина и Румыния. Если верите в них, рассмотрите Роберта Боженика (6,5) , он должен быть основным. Либо Ивана Шранца (6,0) , действующего ближе к флангу, зато забившего. Выбор бюджетного Шранца может позволить усилить другие линии.

Тем, кто рассчитываем на возрождение Украины, стоит обратить внимание на Артема Довбика (7,5) . Но после разгрома возможна и ротация. В том числе смена Артема на Романа Яремчука (7,0) . А в третьем туре Украину ждет тяжелый матч с Бельгией.

Дедлайн – уже в 16:00 мск в среду , второй тур Евро начинается сразу.

Фото: Fabio Ferrari, Panoramic/Global Look Press