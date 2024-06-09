Кого брать в фэнтези Евро-2024? Лучшие варианты в каждой команде

Богатый выбор.

Скоро стартует Евро-2024, уже пора собирать составы в фэнтези .

Первый матч – в пятницу, 14 июня. Дедлайн одновременно со стартовым свистком матча открытия Германия – Шотландия, в 22:00 мск.

Здесь рассматриваем топ-варианты в каждой сборной – максимально коротко и четко.

Группа A

Германия

Основным будет Мануэль Нойер (6.5), поэтому Марка-Андре тер Штегена (6.5) обходим. Хороший выбор в обороне – Йозуа Киммих (6.5), может подниматься и в полузащиту, есть бюджетный Максимилиан Миттельштадт (6.0). В атаке сложнее, неплохой набор сильных вингеров, их могут ротировать. Впереди должен быть либо полузащитник Кай Хавертц (8.5), либо нападающий Никлас Фюллькруг (8.0). Пока вероятнее Хавертц, но стоит последить за предполагаемыми составами на матч открытия и обратить внимание на ротацию.

Шотландия

Смотрим на полузащиту: Скотт Мактоминей (6.5) и Джон Макгинн (6.5) – самые результативные игроки сборной за последний год. За состоянием Мактоминея надо следить, была травма.

Венгрия

Основные надежды в атаке – полузащитники Доминик Собослаи (7.5) и Роланд Шаллаи (7.0). В атаке за место в основе борются Мартин Адам (6.5) и Барнабаш Варга (6.5), выбор любого из них будет риском.

Швейцария

Судя по последним матчам, Джердан Шакири (7.5) приедет на Евро в хорошей форме, на нем будут завязаны атаки. В защите альтернативой крайним защитникам может стать центральный защитник Мануэль Аканджи (6.0), за последние два года у него в сборной три мяча.

Группа B

Испания

Непростая группа, большой разброс интересных игроков, травма Гави и нестабильная основа – испанца выбрать трудно. Лучшие шансы выйти центрфорвардом – Альваро Мората (8.0). Интересная опция – вратарь Унаи Симон (6.0), если верите в сухари. Обычно хорош в сборной Ферран Торрес (8.0). Подтверждение – только что забил в товарняке, пусть и Андорре. Но за формированием стартового состава в атакующей группе стоит понаблюдать – возможно, сделать выводы по первому туру.

Хорватия

Забивной Андрей Крамарич (8.0) в фэнтези полузащитник, может сделать наши фэнтези-составы вариативнее. Активен и Ловро Майер (7.0).

Италия

Активный край защиты Федерико Димарко (6.5) – хороший кандидат в оборону, несмотря на сложную группу. Федерико Кьеза (8.0) – выбор в полузащите для тех, у кого есть бюджет. Джакомо Распадори (7.0) – для риска и экономии.

Албания

Албанцы в тяжелой группе, зато с щадящими ценниками. Если верите в них – полузащитник Таулант Сефери (6.5) выделяет. В защите интересен Марио Митай (5.0), стабильно выходит слева.

Группа C

Англия

Без дорогущего Харри Кейна (9.5) и хотелось бы обойтись, но форвард удивительно стабилен. Джуд Беллингем (8.5) – еще один, кого не хочется брать из-за цены, но страшно игнорировать из-за прекрасной формы. В полузащите есть игрок и дороже – Букайо Сака (9.0). Причем он не безальтернативен, с ним конкурирует Коул Палмер (8.0). А вот с защитой сложнее, наибольшие шансы на появление у Кайла Уолкера (6.5), Кирана Триппьера (6.5) и Джона Стоунза (6.0).

Словения

Петар Стоянович (6.0) – очевидный вариант в защите, но и стоит соответствующе. Шанс доказать, что его рано списывать из топов, есть у вратаря Яна Облака (5.5). В атаке бьются за место в составе Андраж Шпорар (7.0) и Беньямир Шешко (7.0). Пока больше шансов на старт у Шпорара.

Сербия

Александар Митрович (7.5) – самый грозный в атаке у сербов. Тринадцать голов за последние два года! Причем забивает не равномерно в каждом матче, а часто сериями: дубли и хет-трики после молчания. Если нужен кто-то еще, Душан Тадич (7.5) по-прежнему в порядке.

Дания

Йоаким Мэле (6.0) хоть на этот раз и без Даниэля Васса, и сам по себе может принести пользу с фланга. Кристиан Эриксен (7.5) сохраняет влияние в атаке, а еще и, вероятно, будет бить пенальти.

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Группа D

Польша

Роберт Левандовски (8.0) – все еще самый очевидный выбор в Польше. Стоит недешево, но на него заточена вся атака. В защите можно смотреть на Якуба Кивера (5.5), он играет слева.

Нидерланды

Основным вратарем будет Барт Вербрюгген (6.0). Защитник Дензел Думфрис (6.5) традиционно играет выше, чем многие полузащитники. Традиционно эффективен в сборной нападающий Мемфис Депай (8.0), но ему биться за основу с Ваутом Вегорстом (8.0). Результативен и молодой Коди Гакпо (8.0).

Франция

Главная звезда очевидна – Килиан Мбаппе (9.5). В защите смотрим на Тео Эрнандеса (6.5). Если хочется двух атакующих французов, Оливье Жиру (8.5) все еще центрфорвард.

Австрия

Кристоф Баумгартнер (7.0), Марсель Забитцер (7.0) и Михаэль Григорич (7.0) – приемлемые варианты по одинаковой цене. Покупка Марко Арнаутовича (7.0) – небольшой риск, может оказаться на скамейке. В защите интересен Штефан Пош (5.5).

Группа E

Румыния

Не самая сильная сборная, зато даже топы стоят дешево. За место на острие атаки бьются форварды Денис Алибек (7.0), Джордже Пушкаш (6.5) и полузащитник Денис Дрэгуш (6.5). Проще взять стабильно основного Николаэ Станчу (7.0).

Украина

Не так просто предсказать центрфорварда: Роман Яремчук (7.0) и Артем Довбик (7.5) конкурируют за место в старте. Полузащитники Виктор Цыганков (7.5) и Михаил Мудрик (7.5) кажутся более стабильными вариантами. Если нужен защитник с хорошим шансом сыграть все матчи, смотрите на Илью Забарного (5.5).

Бельгия

Ромелу Лукаку (8.5) может стать грозой группы. Неплохую форму набрал Кевин де Брюйне (8.5), а в оптимальном состоянии он гениален и результативен. Тибо Куртуа мимо Евро, но поймать вратаря Бельгии все равно можно. Присматриваемся к Куну Кастельсу (5.5) и Матцу Зельсу (6.0), отслеживая новости. Шансы Кастельса выше.

Словакия

В защите может быть интересен Давид Ганцко (5.5), в сборной он играет слева на краю, сделал в квалификации 2+3. В созидании хорош полузащитник Лукаш Гараслин (7.0).

Группа F

Турция

У Турции неплохая группа, а вот однозначного лидера атаки нет. Но Хакан Чалханоглу (7.5), кажется, не зря самый дорогой. В защите тоже непросто, но взять Зеки Челика (5.5) – не худший вариант.

Грузия

Хвича Кварацхелия (7.5), конечно же, стоит дороже других, но на него как раз особенно рассчитывают в ключевые моменты. Основной вратарь – еще одна восходящая звезда, Георгий Мамардашвили (5.5). Против турков и чехов вполне себе вариант.

Португалия

Из Португалии хочется брать топов. Бруну Фернандеш (9.0) – один из двух самых дорогих полузащитников, своих денег стоит. Как португальцам лучше, с Криштиану Роналду (8.5) или без, поймем только по ходу турнира, но что-то Криш наверняка забьет.

Чехия

Потенциально самый опасный защитник чехов, Ладислав Крейчи (6.0) – и самый дорогой. Владимир Цоуфал (5.5) – наиболее надежный из оставшихся, к тому же крайний. Выбор в атаке непростой: Томаш Соучек (6.5) – стабильно основной и с шансами на занос, а есть ведь и лучший бомбардир прошлого Евро Патрик Шик (7.0).

Дедлайн – в 22:00 мск 14 июня , одновременно со стартом матча открытия Евро: Германия – Шотландия.

Удачи!

Как играть, какие призы и другие главные подробности Евро-2024 в фэнтези

Фото: Federico Gambarini/dpa, Virginie Lefour/Keystone Press Agency, Joao Bravo/Keystone Press Agency, imago-images.de, IMAGO/Artur Stabulnieks/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Richard Pelham